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Источник: «Ак Барс» получит 10 млн рублей за обмен Мифтахова в «Шанхай»

20:01, 05.08.2026

Казанский клуб расстался со спортивными правами на вратаря

Источник: «Ак Барс» получит 10 млн рублей за обмен Мифтахова в «Шанхай»
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» получит 10 млн рублей по итогам сделки с ХК «Шанхай Дрэгонс» за права на вратаря Амира Мифтахова. Об этом сообщает издание «Сила спорта».

Казанский клуб расстался со спортивными правами на Мифтахова, который является воспитанником «Ак Барса». Прошлый сезон вратарь провел в Северной Америке.

взято с сайта ak-bars.ru

Также источник уточняет, что Мифтахов подписал с «Шанхаем» двухлетний контракт на общую сумму в 90 млн рублей — по 45 млн рублей в год. Также для игрока предусмотрен бонус в размере 30 млн рублей за сезон.

В сезоне-2024/25 Мифтахов сыграл 30 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,18 шайбы с отражением 92,7% бросков, после чего уехал в Северную Америку в систему «Каролины».

Зульфат Шафигуллин

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