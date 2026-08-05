Источник: «Ак Барс» получит 10 млн рублей за обмен Мифтахова в «Шанхай»

Казанский клуб расстался со спортивными правами на вратаря

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» получит 10 млн рублей по итогам сделки с ХК «Шанхай Дрэгонс» за права на вратаря Амира Мифтахова. Об этом сообщает издание «Сила спорта».

Казанский клуб расстался со спортивными правами на Мифтахова, который является воспитанником «Ак Барса». Прошлый сезон вратарь провел в Северной Америке.

Также источник уточняет, что Мифтахов подписал с «Шанхаем» двухлетний контракт на общую сумму в 90 млн рублей — по 45 млн рублей в год. Также для игрока предусмотрен бонус в размере 30 млн рублей за сезон.

В сезоне-2024/25 Мифтахов сыграл 30 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,18 шайбы с отражением 92,7% бросков, после чего уехал в Северную Америку в систему «Каролины».

Зульфат Шафигуллин