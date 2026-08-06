В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» — «Спартак»

Меры безопасности вступят в силу около стадиона «Ак Барс Арена»

Фото: Реальное время

В Казани 19 августа, в день матча чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Спартаком», будет ограничена продажа алкоголя. Меры безопасности вступят в силу в Ново-Савиновском районе, около стадиона «Ак Барс Арена», а также частично в центре города, согласно постановлению Кабмина республики.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ограничения коснутся территории на проспекте Амирхана от улицы Сибгата Хакима до Чистопольской, а также улиц Чистопольской, Адоратского и Лаврентьева до улицы Гаврилова. В зону запрета также попадут территория у обводного моста Третьей транспортной дамбы (включая участок «Мегастрой»), улица Троицкий Лес и участок вдоль реки Казанки до проспекта Амирхана.

В центре города продажа алкоголя также не будет разрешена в магазинах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Однако ограничения не коснутся заведений общественного питания, предоставляющих услуги общепита.



Никита Егоров