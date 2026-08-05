Анвар Гатиятулин прокомментировал возможные трансферы Кейна и Дадонова в «Ак Барс»

Главный тренер казанского клуба предпочел не комментировать слухи о приезде некоторых игроков из Северной Америки

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал возможные трансферы в казанский клуб нападающих Эвандера Кейна и Евгения Дадонова.

— Еще в том сезоне я говорил, что нет смысла обсуждать игроков, которых у нас нет. Велись переговоры с Меркуловым, Леттьери, но смысл их обсуждать? Будут новички, тогда стоит поднимать этот вопрос, — отметил Гатиятулин.

Кроме того, наставник казанцев оценил стартовую неделю межсезонья «Ак Барса».

— Как проходит первая неделя предсезонной подготовки?

— Много забот. Ушло восемь человек — многое нужно начинать заново. Можно сравнить наши годы с хоккейной площадкой. В первый год мы добрались до ближней синей линии, сделали анализ и провели работу над ошибками. Во втором сезоне мы дошли до точек вбрасывания в атаке, то есть немного не хватило, чтобы пересечь дальнюю линию ворот. Возвращаемся к своей линии ворот и начинаем с нее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сильно изменился состав. Можно ли сказать, что одна из главных задач тренерского штаба — еще активнее внедрять молодежь?

— Конечно. Вчера попалось видео из раздевалки, когда мы обозначили ребятам… Задачи с нас не снимаются, нужно им соответствовать. На протяжении двух сезонов я говорил, что нужно не только развивать молодежь, но и более опытных ребят. Многие ребята получили другие роли и провели одни из лучших сезонов. Как мы будем развивать наших опытных игроков, так мы будем развивать и нашу молодежь.

Вы понимаете, что важные игроки ушли, а из приобретений лишь один новичок. Будем смотреть и давать шанс. Будем привлекать тех, кто будет соответствовать. Тут арифметика простая: ушло восемь хоккеистов, из них семеро играли важную роль, притом не только на льду, но и в раздевалке.

— Если не секрет, то какие позиции нуждаются в усилении?

— После прошлого сезона была озвучена задача сохранить состав и точечно усилиться. Но нам это не удалось. Поэтому как минимум нужно заменить ушедших ребят. Будем смотреть. В идеале каждый тренер хочет получить команду к началу сборов, у нас есть опыт прошлого сезона. Но имеем то, что имеем. Мы двигаемся с приобретенным опытом и ведем команду к задачам, — сказал Гатиятулин в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Евгений Романов