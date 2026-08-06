В Екатеринбурге отложили старт Спартакиады по хоккею на траве из-за ракетной опасности

Стартовые матчи группового этапа перенесли на другое время

Фото: Динар Фатыхов

Стартовые матчи группового этапа турнира по хоккею на траве в рамках Спартакиады народов России в Екатеринбурге отменили из-за ракетной опасности. Об этом сообщили организаторы соревнований в Свердловской области.

Первые матчи группового этапа по хоккею на траве на Спартакиаде пройдут в другой резервный день. Ожидалось, что сегодня в Екатеринбурге сыграют как мужские, так и женские сборные команды регионов.

Позже организаторы соревнований сообщили об изменении в расписании. Первые матчи турнира по хоккею на траве сыграют сегодня, также в четверг состоится церемония открытия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в утренние часы ракетная опасность также объявлялась на территории Татарстана, а также семи соседних регионах. На данный момент в республике ограничения уже сняты.

Часть соревнований Спартакиады народов России в 2026 году проходит в Татарстане. В минувшие выходные в Казани состоялся турнир по регби-7, где татарстанская сборная заняла третье место.

Зульфат Шафигуллин