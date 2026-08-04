«Рубин» разгромно проиграл «Родине» в Кубке России
Столичный клуб победил казанцев со счетом 5:0
«Рубин» уступил «Родине» в первом туре Кубка России Пути РПЛ.
Встреча в Москве завершилась победой столичной команды со счетом 5:0.
В составе «Родины» дублем отметился Магомедхабиб Абдусаламов. Еще по голу забили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко.
Отметим, что впервые в истории «Рубин» проиграл «Родине» в очных встречах.
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