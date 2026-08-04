Екатерина Александрова обыграла колумбийку Осорио на старте турнира в Торонто
Во втором круге она встретится с победительницей матча Хвалиньская — Гибсон
Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно начала выступление на престижном турнире WTA-1000 в канадском Торонто. В матче первого круга она оказалась сильнее колумбийки Камилы Осорио.
Встреча завершилась в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4). Во втором круге ее соперницей станет победительница матча между полькой Майей Хвалиньской (18-й номер посева) и австралийкой Талией Гибсон.
31-летняя Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге WTA. На ее счету пять титулов в одиночном разряде. Она также четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема, а в 2021 году в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Ранее теннисистка Анна Калинская проиграла Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».