Екатерина Александрова обыграла колумбийку Осорио на старте турнира в Торонто

Во втором круге она встретится с победительницей матча Хвалиньская — Гибсон

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно начала выступление на престижном турнире WTA-1000 в канадском Торонто. В матче первого круга она оказалась сильнее колумбийки Камилы Осорио.

Встреча завершилась в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4). Во втором круге ее соперницей станет победительница матча между полькой Майей Хвалиньской (18-й номер посева) и австралийкой Талией Гибсон.

31-летняя Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге WTA. На ее счету пять титулов в одиночном разряде. Она также четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема, а в 2021 году в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Ранее теннисистка Анна Калинская проиграла Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

Вадим Вахрушев