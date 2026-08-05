Россияне взяли четыре золотых медали в первый день Кубка мира по зимнему плаванию

Победы одержали Василиса Малаева, Петр Ясинский, Матвей Овсейчук и Алексей Жарков

Фото: Реальное время

В первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине российские пловцы завоевали четыре золотые медали, сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания.

— Российские спортсмены заняли первые места на всех заявленных дистанциях! Четыре золотые медали из четырех возможных, — сообщает федерация.



Василиса Малаева и Петр Ясинский стали лучшими в своих возрастных группах на дистанции 25 метров баттерфляем. Матвей Овсейчук первенствовал на стометровке вольным стилем, а Алексей Жарков на дистанции 200 метров брассом.

Все россияне выступали с национальным гимном и под флагом страны. Турнир проходит на леднике Перито-Морено, где дистанции варьируются от 25 до 450 метров. Соревнования продлятся до 8 августа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Вадим Вахрушев