«Ак Барс» в серии буллитов победил «Нефтяник» в товарищеском матче
Встреча в Альметьевске завершилась со счетом 3:3 в основное время
«Ак Барс» провел первый товарищеский матч в рамках летних предсезонных сборов.
Казанцы сыграли против «Нефтяника» в Альметьевске. Встреча завершилась победой команды Анвара Гатиятулина со счетом 4:3 (по буллитам).
В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами в основное время отметились Малик Саберзянов, Семен Терехов, Максим Быков.
У «Нефтяника» голы забили Матвей Говорков, Игорь Мясищев, Адель Булатов.
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