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«Ак Барс» в серии буллитов победил «Нефтяник» в товарищеском матче

20:38, 06.08.2026

Встреча в Альметьевске завершилась со счетом 3:3 в основное время

«Ак Барс» в серии буллитов победил «Нефтяник» в товарищеском матче
Фото: @ak-bars.ru

«Ак Барс» провел первый товарищеский матч в рамках летних предсезонных сборов.

Казанцы сыграли против «Нефтяника» в Альметьевске. Встреча завершилась победой команды Анвара Гатиятулина со счетом 4:3 (по буллитам).

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами в основное время отметились Малик Саберзянов, Семен Терехов, Максим Быков.

У «Нефтяника» голы забили Матвей Говорков, Игорь Мясищев, Адель Булатов.

Евгений Романов

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