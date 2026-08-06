Руслан Терновой завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду

По сумме шести прыжков он набрал 524,20 балла

Фото: Динар Фатыхов

Руслан Терновой завоевал золото чемпионата Европы, который проходит в Париже. В соревнованиях по прыжкам с десятиметровой вышки он обошел ближайшего преследователя на 11 баллов.

Судьи оценили его шесть прыжков в 524,20 балла. Второе место занял немец Джейджен Эйкерманн (513,05), третьим стал его соотечественник Оле Реслер (480,75).

Ранее Руслан Терновой уже завоевал золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Никитой Шлейхером. По итогам шести прыжков российский дуэт набрал 443,82 балла, опередив итальянцев и украинцев.

Вадим Вахрушев