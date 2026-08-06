Казанский «Рубин» официально объявил об уходе Даку в московский «Спартак»
Лучший бомбардир казанской команды продолжит карьеру в другом клубе РПЛ
Казанский «Рубин» официально объявил об уходе нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак». Информация опубликована на сайте клуба.
— Футбольный клуб «Рубин» благодарит Даку за его вклад в успехи казанской команды и желает ему удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все, Мирлинд! — говорится в заявлении пресс-службы.
В сообщении подчеркивается, что за годы выступлений за «Рубин» Даку стал лидером команды, любимцем болельщиков и настоящей легендой клуба.
Ранее сообщалось, что за трансфер в «Спартак» казанская сторона заработает около 11 млн евро.
Даку подписал с москвичами трехлетний контракт, за новую команду нападающий будет выступать под 19-м номером.
Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года, за это время провел 93 матча, в которых забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Накануне казанский клуб отзаявил нападающего из списка для участия в матчах чемпионата России.
Напомним, после победы над «Акроном» (2:1) главный тренер «Рубина» Франк Артига выразил недовольство трансферной работой клуба.
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