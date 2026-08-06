Казанский «Рубин» официально объявил об уходе Даку в московский «Спартак»

Лучший бомбардир казанской команды продолжит карьеру в другом клубе РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» официально объявил об уходе нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак». Информация опубликована на сайте клуба.

— Футбольный клуб «Рубин» благодарит Даку за его вклад в успехи казанской команды и желает ему удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все, Мирлинд! — говорится в заявлении пресс-службы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сообщении подчеркивается, что за годы выступлений за «Рубин» Даку стал лидером команды, любимцем болельщиков и настоящей легендой клуба.

Ранее сообщалось, что за трансфер в «Спартак» казанская сторона заработает около 11 млн евро.

Даку подписал с москвичами трехлетний контракт, за новую команду нападающий будет выступать под 19-м номером.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года, за это время провел 93 матча, в которых забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Накануне казанский клуб отзаявил нападающего из списка для участия в матчах чемпионата России.

Напомним, после победы над «Акроном» (2:1) главный тренер «Рубина» Франк Артига выразил недовольство трансферной работой клуба.

Зульфат Шафигуллин