Алексей Бывальцев: «Фактор Гатиятулина — ключевая причина моего перехода»
Новичок «Ак Барса» рассказал, что стало определяющим при его трансфере в казанский клуб
Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев в беседе с корреспондентом «Реального времени» объяснил, какую роль сыграл Анвар Гатиятулин в его переходе в казанский клуб.
— Фактор Гатиятулина был ключевым при переходе? Да. Это ключевая причина моего перехода. Мы хорошо работали вместе, поэтому сделал, думаю, правильный выбор, — сказал Бывальцев.
Алексей Бывальцев пополнил «Ак Барс» в это межсезонье. Ранее в КХЛ он защищал цвета «Автомобилиста».
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