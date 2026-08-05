Алексей Бывальцев: «Фактор Гатиятулина — ключевая причина моего перехода»

Новичок «Ак Барса» рассказал, что стало определяющим при его трансфере в казанский клуб

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев в беседе с корреспондентом «Реального времени» объяснил, какую роль сыграл Анвар Гатиятулин в его переходе в казанский клуб.

— Фактор Гатиятулина был ключевым при переходе? Да. Это ключевая причина моего перехода. Мы хорошо работали вместе, поэтому сделал, думаю, правильный выбор, — сказал Бывальцев.

Алексей Бывальцев пополнил «Ак Барс» в это межсезонье. Ранее в КХЛ он защищал цвета «Автомобилиста».

Евгений Романов