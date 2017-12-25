ООО ХКФ Банк
Общая информация
Банк был зарегистрирован в 1990 году под названием «Технополис». После приобретения в 2002 году чешской компанией Home Credit Finance A. S., являющейся частью Home Credit Group, банк был переименован в «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (сокращенно — ООО «ХКФ Банк»), и деятельность банка была переориентирована на потребительское кредитование.
Акционеры: PPF Financial Holdings B. V. (88,62%), Emma Omega LTD (11,38%).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Московская,23
- Телефон: (843) 567-22-22
- Email: info@homecredit.ru
- Сайт: www.homecredit.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017