ООО ХКФ Банк

Общая информация

Банк был зарегистрирован в 1990 году под названием «Технополис». После приобретения в 2002 году чешской компанией Home Credit Finance A. S., являющейся частью Home Credit Group, банк был переименован в «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (сокращенно — ООО «ХКФ Банк»), и деятельность банка была переориентирована на потребительское кредитование.

Акционеры: PPF Financial Holdings B. V. (88,62%), Emma Omega LTD (11,38%).

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