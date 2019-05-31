«Мы не хотим повышать — рынок диктует»: автотопливо вновь подорожало на полрубля за месяц

Стоимость горючего растет по всему Поволжью, но нефтяники уверяют — соглашение с правительством не нарушено

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начали расти цены на бензин — это первое подорожание топлива в республике в этом году. Однако нефтяники уверяют, что наш регион последним в Поволжье поднял цены, причем повышение прошло в рамках договоренностей с правительством. «Когда у Козака заключали соглашение, договорились, что допускается повышение цен на величину повышения НДС, чего у нас не было в январе», — пояснил «Реальному времени» глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Ирек Сулейманов. К тому же нефтяным компаниям разрешили поднимать стоимость топлива на величину инфляции, напомнили в татарстанских сетях АЗС. Третий фактор — рост биржевых цен на топливо, после чего подорожание бензина в розницу стало неизбежным, как и прогнозировали ранее эксперты «Реального времени».



Цены на бензин «оттаяли» и пошли в рост

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает замерять цены на заправках в городах ПФО и впервые с начала года зафиксировала подорожание горючего. Растут в основном цены на популярные марки бензина.

К примеру, в Казани средняя стоимость литра АИ-92 по сравнению с концом апреля выросла с 40,64 до 41,06 рубля, то есть на 42 копейки. По АИ-95 прибавка к средней стоимости составила 48 копеек, с 43,23 до 43,71 рубля. Схожая ситуация — в Нижнекамске, там рост средней цены составил 37 копеек по АИ-92 и 40 — по АИ-95, такой же рост наблюдается в Набережных Челнах. Самое ощутимое повышение — в нефтяной столице республики: в Альметьевске АИ-92 стал стоить дороже на 53 копейки, АИ-95 — на 60 копеек.

В соседней Йошкар-Оле цены также пошли вверх, причем даже более значительно, чем в Татарстане: рост средней цены АИ-92 составил 68 копеек, АИ-95 — 54 копейки. В других регионах округа ситуация схожая, но подорожание идет разными темпами. В Чебоксарах средние цены выросли на 30 и 40 копеек за литр АИ-92 и АИ-95 соответственно, в Ульяновске — на 21 и 28 копеек за те же марки, в Самаре — на 18 и 40 копеек, в Уфе — на 15 и 10 копеек.

Эти данные также коррелируют с информацией ГБУ «Управление рационального использования ТЭР». Если на 21 мая литр бензина марки АИ-92 стоил 38,50—40,50 рубля, то уже на 28 мая разброс составил 40,50—41,10 рубля. То есть минимальная граница цены возросла на целых 2 рубля.

Растут в основном цены на популярные марки бензина. Фото Максима Платонова

До сих пор повышение горючего сдерживало принятое в прошлом году и продленное в марте этого года соглашение властей с нефтяниками о заморозке цен. Срок документа истекает только в июле, и благодаря ему розничная стоимость бензина оставалась практически неизменной. Последний скачок цен был в декабре 2018 года и не превышал 25 копеек за литр АИ-92 и 19 копеек за литр АИ-95. Перед этим топливо дорожало в мае 2018 года.

Казанский Кремль: «Здесь, к сожалению, от нас лично ничего не зависит»

Как уже сообщало «Реальное время», подорожание в рознице не замедлило наступить после повышения оптовых цен на бензин, о чем предупреждал и глава Независимого топливного союза. Соглашение о заморозке цен и прилагающийся к нему демпфирующий механизм (субсидии нефтяникам) Павел Баженов назвал неэффективным. Изложенные в заявлении факты и предложения Союза по выходу из ситуации Баженов направил письмом в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Отметим, что вскоре после заявления Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Баженову предупреждение о «недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства». Под такими действиями антимонопольщики понимали как раз заявления Баженова, которые могут привести к «координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов».

Мнения экспертов «Реального времени» о возможном повышении цен в рознице разделились. Одни считают повышение розничных цен неизбежным, другие полагают, что рост оптовых цен — временное явление и к негативным последствиям не приведет.



— Вопросом регулирования цен занимается правительство Российской Федерации, там есть специальная комиссия. Она уже неоднократно собиралась, несколько раз — в экстренном порядке, чтобы урегулировать этот вопрос. Мы ориентируемся на их работу и надеемся, что, как и в прошлый раз, им удастся ситуацию смягчить. […] Здесь, к сожалению, от нас лично ничего не зависит, — прокомментировала накануне рост цен официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Бензин в Татарстане все равно остается самым дешевым в ПФО

В ведомстве, которое отслеживает цены на топливо в Татарстане — ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ», отметили, что нефтяники, хоть и поднимают расценки, действуют в рамках соглашения с правительством.

— Да, были письма от нефтепродуктовых организаций, которые связывали повышение цен с ростом оптовых цен. Но у нас в республике были самые низкие цены по ПФО, и даже при текущем повышении цены у нас остаются почти на самом низком уровне. И компании все сделали в соответствии с соглашением, которое позволяет им повышать цены в определенных пределах. Эти пределы они не превысили, нарушений как таковых нет, — подчеркнула глава планово-аналитического отдела ГБУ Людмила Александрова.



Это заявление в целом совпадает с данными аналитиков «Реального времени». По состоянию на 30 мая цена АИ-92 в городах республики варьируется от 40,95 до 41,07 рубля, цена АИ-95 — от 43,57 до 43,71 рубля. Ближайший конкурент тут — Ульяновск, в котором АИ-92 стоит 41,28 рубля, а АИ-95 стоит 44,31.

Согласен с Александровой и президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Ирек Сулейманов. Он также раскрыл подробности этого соглашения и добавил, что у компаний в рамках соглашений еще есть возможности для повышения цены:

— Мы уже давно говорили и предупреждали о повышении цен. Надо отметить, что повышение прошло в Приволжском федеральном округе, Татарстан — последний регион, который повышает цены. У нас самые дешевые нефтепродукты. А повышение прошло в рамках договоренностей с правительством. Когда у [вице-премьера РФ Дмитрия] Козака заключалось соглашение, там говорилось, что допускается повышение цен на величину повышения НДС, чего не было у нас в январе (а в январе НДС повысился). Плюс можно повышать на величину инфляции. На сегодняшний день повысился на 50 копеек 92-й бензин, это повышение даже не на стоимость НДС еще. Поэтому все в рамках договоренности.

Сулейманов также связывает рост ценников на АЗС с увеличением стоимости топлива на оптовом рынке и отмечает, что оптовики накрутили больше: «Если и прогнозировать рост цен, то только лишь на суммы, связанные с инфляцией и НДС. Мы и не хотим повышать, нет такой задачи, но рынок диктует свое», — утверждает он.

Собеседник издания добавил, что после предыдущего повышения цен на бензин правительство РФ предупредило нефтяные компании о необходимости направлять больше нефтепродуктов на внутренний рынок, чтобы смягчить рост оптовых цен.

Начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть» Владимир Карпов заявил «Реальному времени», что на АЗС «Татнефти» повышения цен не было вообще, даже в пределах, допустимых соглашением. Он также выразил уверенность, что это соглашение будет продлено:

— Есть правительственное постановление, которое, очевидно, будет продлено, цены будут заморожены. Есть договоренность, что только на размер инфляции повышать. Цены заморожены с 31 мая 2018 года. На заправках вообще все железно, все мониторится, — заявил он.

Однако в виду имеется, вероятно, только солярка. Ведь, по данным мониторинга «Реального времени», цены на бензин (АИ-92 и АИ-95) на заправках компании выросли за последний месяц на 60 копеек за литр.

«Реальное время» также направило запрос в АО ХК «Татнефтепродукт» и ПАО «Лукойл» о повышении цен на бензин в Татарстане и ПФО, но ответа пока не последовало.

Цены растут вместе с экономикой Татарстана?

Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев связал рост цен с развитием экономики региона.

— Татарстан — один из самых динамичных по развитию регионов, а если экономика растет, то она больше потребляет. Это и ведет к повышению цен. Что касается заморозки, это такая вынужденная мера, регулирование. Я в этом ничего трагичного не вижу, это нормальная рыночная ситуация, рынок развивается. Об этом свидетельствует и рост биржевых цен на нефть. Что касается давления на нефтепродуктовые компании из-за высоких оптовых цен, то если бы у нас было совсем рыночное регулирование, то с маржой у них все было бы нормально. Но в конечной цене на заправке подавляющую часть составляют налоги и сборы, поэтому оплачивая бензин, мы в первую очередь кормим бюджет, а не нефтяников.

Заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков настаивает, что повышение цен — временное явление:



— Не думаю, что это долгосрочное явление. Прошлогодний скачок цен сопровождался ростом цен на нефть и падением рубля, сейчас этих факторов нет в таком масштабе. И даже если нетбэк (убыточность внутренних поставок, — прим. ред.) вырос, то это не слишком существенно по сравнению с прошлогодней ситуацией. Соглашения же предусматривают определенный рост цен ежемесячно. Оптовые же цены могут расти, в том числе при стабильных розничных ценах. Я считаю, что пока мы не увидим, например, нефть за 80 и доллар по 70 рублей, скачков стоимости бензина на 10—15% мы не увидим.