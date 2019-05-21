Приведут ли скачки на топливной бирже к росту цен на бензин в розницу?

Оптовые закупки горючего обходятся на 20% дороже, независимые АЗС предупредили о рисках резкого подорожания топлива на заправках

Тревогу на рынке топлива забил Независимый топливный союз. По их данным, резкий рост оптовых цен на бензин и дизель (до 20%) так или иначе приведет к скорому росту цен на топливо в рознице, причем уже в течение нескольких месяцев. Соглашения о заморозке цен с прилагающимся к нему механизмом субсидирования в организации сочли неэффективными, тем более что их срок истекает этим летом. Мнения экспертов по этому поводу разделились: одни считают повышение розничных цен неизбежным, другие — что рост оптовых цен — временное явление и к негативным последствиям не приведет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Независимые АЗС бьют в набат

Независимый топливный союз предупредил о риске резкого скачка цен на бензин. Согласно анализу союза, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%. По этим же данным, рост биржевых цен уже транслируется в мелкий опт. Так, в Саратовской области за указанный период цены на АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, а на летний дизель — на 2%.

В союзе также напоминают, что сейчас действует соглашение о заморозке цен с крупнейшими нефтяными компаниями по сдерживанию роста цен на бензин и дизельное топливо. Напомним, что последний раз его продлевали 31 марта 2019 года на три месяца, его срок должен истечь 1 июля 2019 года (в СМИ фигурировала информация о том, что после этой даты соглашение продлевать не будут). Демпфирующий механизм (субсидирование цены на бензин за счет бюджета), который правительство рассматривало как инструмент обеспечения достаточной маржинальности и для нефтепереработки, и для розницы и который должен был помочь нефтяным компаниям, в союзе сочли неэффективным.

«В условиях неработающего демпфера рост оптовых, а в конечном счете и розничных цен на моторные топлива неизбежен, если не принять срочных мер. Другими словами, весьма вероятна реализация сценария прошлого года, когда произошел резкий скачок и оптовых, и розничных цен», — предупреждает организация.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов предложил отказаться от соглашения в пользу снижения акцизов на топливо не менее чем на 50%, а также провести реформу нефтегазовой отрасли с либерализацией розничных цен на топливо.

«У нас с вами буквально месяц для принятия срочных оперативных мер, иначе ситуация на топливном рынке может выйти из-под контроля, что чревато значительными социально-экономическими потрясениями для граждан России», — говорится в заявлении Павла Баженова. Как сообщает РБК, изложенные в заявлении факты и предложения союза по выходу из ситуации направили письмом в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Козака.



В рознице цены пока не растут

Пока, впрочем, розница в Татарстане не ощущает каких-либо последствий роста оптовых цен — соглашения о заморозке еще действуют. Глава планово-аналитического отдела ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Людмила Александрова в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подчеркнула, что розничные цены у основных заправщиков не менялись с момента заключения соглашений между нефтяными компаниями и правительством РФ. Это следует и из данных мониторинга организации.

— Сейчас нет такой тенденции, чтобы увеличивались розничные цены. Обращения от предприятий нефтепродуктообеспечения на эту тему также не поступали, — добавила Александрова.

Отметим, что аналитическая служба «Реального времени» ведет собственный еженедельный мониторинг цен на бензин марки АИ-92 в сетях АЗС городов Поволжья. По данным мониторинга, последний скачок цен был зафиксирован в мае 2018 года.

«Демпфирующие соглашения — как мертвому припарка»

Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин полагает, что розничная цена на топливо так или иначе вскоре возрастет.



— Сейчас наши НПЗ находятся на грани рентабельности, а по некоторым периодам они вообще в минусах. Значит, естественно, они будут повышать свои отпускные цены на нефтепродукты. А там уже совершенно без разницы — отпускать на биржу или напрямую независимым АЗС, цены в рознице возрастут.

Дальнейшее продление соглашений о заморозке цен на топливо Крутихин счел маловероятным и неэффективным.

— Конечно, они (нефтяные компании, — прим. ред.) могут продемонстрировать дисциплину и сказать правительству, что да, согласны цены сдержать. Но они уже протестуют, они понимают, что их грабят. Им пытаются сейчас в виде утешения предоставить демпфирующие налоги и так далее. Но, во-первых, это мертвому припарка, этого недостаточно. Во-вторых, потребитель, покупая топливо на АЗС, платит еще и налоги. И из этих налогов будет идти какая-то компенсация нефтяным компаниям. То есть в конечном итоге это опять грабеж простого потребителя. Так что я считаю, что реальных договоренностей не будет.

В то же время Крутихин не стал делать конкретных прогнозов по росту цен — слишком много неопределенности. «Все зависит от поведения правительства и, главное, нефтяных компаний.

Повышение оптовых цен — временное, виной тому Антипинский НПЗ?

Диаметрально противоположного мнения придерживается заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

— Я не думаю, что будет рост цен, не соответствующий текущим соглашениям. Сейчас нет какого-то дикого разрыва между экспортным нетбэком и внутренними ценами. Я даже не уверен, что текущий рост оптовых цен — долговременное явление. Он, конечно, может быть связан с тем, что есть определенные проблемы на НПЗ ГК «Новый поток» (в эту группу входит Антипинский НПЗ, который недавно подал на собственное банкротство, — прим. ред.). Но если мы посмотрим, какие скачки были в том году, тогда был рост цен на нефть и ослабление рубля — очень сильные внешние факторы. Сейчас ничего подобного нет, цены на нефть и курс рубля достаточно стабильные. Нет фактора, что цены должны подтянуться к какому-то уровню.

Тем не менее Танурков также отметил, что к настоящему времени соглашения о заморозке цен потеряли смысл.

— В первой половине года эффект от соглашений был достаточно незначительным. Опять же, никаких резких факторов не было, поэтому даже и без соглашения цены будут достаточно стабильными, — резюмировал эксперт.

Стоит отметить, что и в Независимом топливном союзе видят одним из источников проблем ситуацию на Антипинском НПЗ. «Переработка была загнана в минус, что привело к фактической остановке крупнейшего независимого Антипинского НПЗ, а в предбанкротном состоянии находятся еще 14 независимых НПЗ. Теперь пришла очередь независимых АЗС. Так что готовимся к новому витку кризиса и дальнейшей борьбе за выживание», — отмечал Баженов.

