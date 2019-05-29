Испанские страсти Китри и Базиля

На балетном фестивале настало время рыцаря печального образа

Блестящий балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» — самый беспроигрышный вариант для восклицательного знака, подытоживающего основную постановочную часть Нуриевского фестиваля. «Дон Кихот» — настоящий балетный праздник, в котором есть море вееров, цветов, кастаньет, эполет, тореадорских мулет и прочих «испанизмов». При этом, несмотря на название, блестящий балет отнюдь не инсценировка знаменитого романа, а всего лишь самостоятельное хореографическое произведение по мотивам одноименной книги Сервантеса. Этому балетному празднику посвящен дневник фестиваля.

Верный рыцарь Дон Кихот и дама-мечта

Сюжет либретто сосредоточен на любовной истории дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля. Сам трактирщик мечтает выдать дочь замуж за богатого дворянина Гамаша, однако своевременное вмешательство Дона Кихота обеспечивает благополучную для влюбленных развязку сюжета.

Приятно отметить, что худрук татарского театра Владимир Яковлев хотя бы частично, но вернул версию Петипа — Горского с колоритным Санчо с мелкокриминальными наклонностями (утащил гуся и им же расплатился в трактире) и очаровательными амурчиками в сцене сна. Яковлев ввел и свое ноу-хау: видеоинсталляционный образ дамы-мечты — Дульсинеи, которая вдохновляет титульного героя пуститься в дорогу, воодушевляет на подвиги и благословляет влюбленных.

Фламенко без музыкального сопровождения (весь номер целиком построен лишь на чередование метро-ритмических формул в исполнении ударных инструментов), а также блестящий финальный фейерверк (из конфетти и блестящего серпантина) подытоживают этот яркий балетный праздник. В целом спектакль очаровал — своей легкой, «игривой» атмосферой, в которой были задействованы все исполнители, обилием мизансцен комического плана, заставляющих зрителей улыбаться на протяжении всего вечера.

Приятно отметить, что худрук татарского театра Владимир Яковлев хотя бы частично, но вернул версию Петипа-Горского с колоритным Санчо с мелкокриминальными наклонностями

Плутовато-влюбленный дуэт

Дуэт обаятельной примы Национального балета Нидерландов Саши Мухамедовой (дочери казанца Ирека Мухамедова, в свое время ведущего солиста Большого театра и «звезды» Ковент Гардена) и опытного премьера Михайловского театра Леонида Сарафанова не без лукавого «огонька» разыграл любовь и ревность, плутоватую «игру» влюбленных, не забывая и про своеобразную «игру» со зрителями. Обе партии требуют не только технической виртуозности, умение быть чутким партнером, но и вдохновенного артистизма.

На вершине зрительских симпатий — один из самых известных и лучших танцовщиков современного балетного исполнительского искусства — Леонид Сарафанов в партии Базиля. Он, несмотря на далеко не высокий рост и не атлетическое сложение, вновь был просто великолепен. Причем великолепен во всем: в каскаде вращений по кругу, в прыжках (на радость публики дважды повторив свой «коронный» multiple double nour en l'air — правда на сей раз не в шести последовательностях, а в трех) и просто в актёрском обаянии. В образном воплощении просматривалась параллель с Базилем — Михаилом Барышниковым.

Это компенсировало тот факт, что столь ожидаемые поддержки — «рыбка», длинные высокие поддержки на одной руке были искусно обойдены. Ну а разыгранная юмористическая сцена мнимого самоубийства не оставила в зале равнодушным никого. Правда, Базиль — Сарафанов на сей раз несколько поторопился, можно было более не спеша разыграть эту сцену.

Китри в исполнении Саши Мухамедовой была удивительно хороша — грациозна, шаловливо-кокетлива. Она оказалась крайне непосредственна в своем сценическом поведении, и эту искренность балерина реализовывает не только на уровне чувства (смех в зале раздавался не реже аплодисментов), но и на уровне мастерства. И Сарафанов очень тонко ей подыгрывал в мизансценах комического плана. В целом был удивительный контакт с партнером по сцене, а это обязательное условие для дуэта.

Дуэт обаятельной примы Национального балета Нидерландов Саши Мухамедовой и опытного премьера Михайловского театра Леонида Сарафанова не без лукавого «огонька» разыграл любовь и ревность, плутоватую «игру» влюбленных, не забывая и про своеобразную «игру» со зрителями

И в плане техники легкие мелкие движения мгновенно сменялись динамичными прыжками и вращениями. Мухамедова — Китри также легко «переиграла» в диагональной grand pas de chat повелительницу дриад — солистку «Стасика» Анну Окуневу. И даже небольшая оказия в заключительным свадебном гран-па, когда в последней сольной вариации Саша, поскользнувшись, упала буквально на ровном месте (сочувственное «ах» в зрительном зале и искреннее недоумение самой исполнительницы) не повлияли на настрой балерины, продолжившей свое выступление. Последующее фуэте она исполнила почти без продвижения, чередуя одинарные вращения с двойными, вызвав очередные бурные аплодисменты зрительного зала. Впрочем, подобные казусы только придают пикантность, своеобразный шарм спектаклям.

Матадоры, тореадоры, испанки и цыганки

А спектакль вновь подтвердил, что в этой балетной стране яркого солнца, буйных красок и свободы важны не знатность, не богатство, а дар жизнелюбия, который продемонстрировали все участники разворачивающего на сцене действия. Артем Белов в партии Эспады настолько эффектно размахивал матадорским плащом, что подумалось, а не сменить ли премьеру татарского театра профессию, прямиком отправившись в Испанию, пока там еще не запретили корриду. Смуглая красавица Аманда Гомес в своей дебютной партии уличной танцовщицы ловко и грациозно обходила острые рапирные «ловушки» тореадоров.

Мана Кувабара легко порхала в пальчиковой вариации Амура. Кристина Карасева (Большой театр) в цыганском танце в хореографии Касьяна Голейзовского эффектно выстрадала что-то свое, девичье (не танец, а мини-спектакль). Нельзя обойти вниманием и кордебалет татарского театра в цыганской сцене, исполненный с куражом. Олеся Пичугина красиво прогибалась в томной вариации Мерседес, а не менее пластичная Алина Штейнберг в «Танце с гитарой» не всегда ритмически точно отбивала удары кастаньетами.

Дух импровизации был ощутим и в трактовке пантомимных персонажей, не без удовольствия погрузившихся в стихию комедийного гротеска балета. Отметим Глеба Кораблева в партии вечного мечтателя Дон Кихота, Фаяза Валиахметова в роле верного и предприимчивого Санчо Пансы, Дениса Исаева, убедительно создавшего образ строгого и расчетливого Лоренцо, у которого одна головная боль — дочь на выданье, а также Акжола Мусаханова в роле неудавшегося богатого жениха Гамаша.

Смуглая красавица Аманда Гомес в своей дебютной партии уличной танцовщицы ловко и грациозно обходила острые рапирные «ловушки» тореадоров

Балетный спектакль имеет одну, но характерную специфику — он должен выдерживать такие темпы, чтобы не мешать танцорам, а порой и эффектно акцентировать внимание зрителей на всякие удачные па. В этом смысле оркестр под управлением маэстро Рената Салаватова не только не мешал танцевать, но то и дело удачно попадал с танцорами в унисон, позволяя солистам больше поразить публику и высокими прыжками, и умением играть темпами во вращениях.

Такие постановки оставляют, с позволения сказать, «вкусное» послесловие. Думается, каждый зритель, выходит из театра немножечко другим — вдохновленным, отдохнувшим, наполненным исключительно положительными эмоциями, которых нам порой так не хватает в череде повседневной суеты. А жизнеутверждающий яркий апофеоз (торжественная заключительная часть) балета завораживал, перекликаясь с основным «тоном» этого во всех отношениях теплого — как по царящей атмосфере зала театра, так и по погоде — вечера.