Матч-катастрофа: вдохновенные «Химки» смяли УНИКС с первых секунд

Полуфинал, нареченный «украшением плей-офф», таковым пока не выглядит

Перед началом игр на выбывание баскетбольное сообщество потирало руки в предвкушении противостояния УНИКСа и «Химок», отмечая, что именно здесь зарыта главная интрига всего плей-офф. Однако ход серии пока показывает, что фаворит в этой паре все же имеется. И к катастрофе, которая случилась накануне в Подмосковье, казанцы привели себя сами еще в середине апреля. Именно тогда «зеленые» уступили «Парме», тем самым лишив себя гарантированного первого места в «регулярке». Сохрани тогда УНИКС лидерство — и сегодня ему не пришлось бы биться за путевку в Евролигу с мощными «Химками» и сумасшедшим Шведом. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как химчане разобрали УНИКС Прифтиса по винтикам.

УНИКС и «Химки» дарят нам самую непредсказуемую серию в сезоне

То, что именно эта полуфинальная серия будет самой захватывающей и непредсказуемой в плей-офф Единой лиги текущего сезона, стало понятно еще в середине апреля в день поражения УНИКСа от «Пармы». Тогда, напомним, казанцам нужно было просто не проиграть в оставшихся 4 играх, чтобы обойти ЦСКА в таблице и финишировать первыми, выйдя на более удобную сетку плей-офф. То поражение и означало, что в полуфинале «зеленые», скорее всего, встретятся с «Химками» — а это не самое благоприятное развитие событий. Не оступись УНИКС в игре с аутсайдером, играл бы сегодня с питерским «Зенитом», не имеющим в составе лучшего игрока Европы прямо сейчас Алексея Шведа.



— Мы приехали побеждать, мы ведь не маленькая команда, которая едет за «что будет, то будет». Наша команда собрана под Евролигу, — заявил без обиняков литовский наставник «Химок» Римас Куртинайтис на пресс-конференции после второго матча.

С другой стороны, мы действительно могли получить самое упорное противостояние в нынешнем плей-офф Лиги ВТБ. Ведь в четвертьфиналах все записные фавориты без вариантов прошли своих оппонентов. УНИКС легко проскочил «Калев», «Химки» разобрали на запчасти «Астану», а ЦСКА и не заметил невзрачный «Нижний Новгород», затесавшийся между «Басконией» и «Реалом».

«Мы приехали побеждать, мы ведь не маленькая команда, которая едет за «что будет, то будет». Наша команда собрана под Евролигу», — заявил Римас Куртинайтис после второго матча. Фото bckhimki.ru

Два дня для Прифтиса, чтобы найти способ защититься от Шведа и Ко

Несмотря на ничейный результат после двух казанских игр серии, ответные матчи в Подмосковье особого оптимизма не вызывали. Во втором поединке чувствовалось, что «Химки» поймали кураж и играют в свое удовольствие, тогда как казанцы пытаются выжать из себя максимум.

Впрочем, после поражения во второй игре защитник УНИКСа Евгений Колесников уверял, что дело лишь в собственных недоработках команды, а не в превосходстве соперника.

— Я думаю, у нас все хорошо. Просто нужно действовать более агрессивно, больше внимания уделять броскам — мы сегодня позволили им 10—12 легких бросков, с быстрого прорыва — еще 10 очков они забили просто по нашей невнимательности. Если бы учли все эти моменты, они как раз недополучили бы 20 очков, и была бы наша победа, — объяснял после игры Колесников.

Но даже послематчевые высказывания наставника казанцев Димитриса Прифтиса, казалось, выдавали некоторую неуверенность перед гостевыми играми.

— Очевидно, что нельзя давать забивать сопернику 100 очков и нужно научиться защищаться против таких команд. Против такой команды, как «Химки», защищаться очень тяжело, ведь они могут забивать с любой точки, особенно когда у них столько «открытых» бросков. Большую часть игры пять игроков «Химок» как минимум могли забивать с любой позиции, и это очень сложно предотвратить. Тем более что у Шведа сегодня явно вышел удачный день. Нам нужно понять, как защищаться против таких команд.

Как выяснилось вчера, способа защищаться Прифтис так и не нашел.

Послематчевые высказывания Димитриса Прифтиса, казалось, выдавали некоторую неуверенность перед гостевыми играми. Фото unics.ru

Швед дезориентировал казанцев с первых секунд

Как и обещал Прифтис, на эту игру он дал наконец место в составе Хенри, который из-за травмы пропустил почти три месяца.

С первых же секунд Алексей Швед взял игру на себя — минуты три бросал только он. И все заходило! Двенадцать очков подряд набрал лучший игрок регулярного сезона без единого промаха. Алексей явно вошел в раж, и это серьезно нарушило планы казанцев на начало матча и заметно сбило их настрой.

Поразительная точность от дуги и выигранное пространство под щитом позволили химчанам получить комфортные +6 (17:11) за три минуты до конца первой четверти, а вскоре мяч у УНИКСа и вовсе перестал заходить в кольцо, в результате чего отставание выросло до -9. У «Химок» в первой четверти «зашли» 7 из 10 трехочковых бросков — противопоставить что-либо такому проценту попаданий практически невозможно.

У казанцев же трехочковые залетали лишь эпизодически — один раз попал Макколум и еще раз Понкрашов. Когда счет стал 23:14, Прифтис взял тайм-аут и заменил Понкрашова. Казанцы опять не успевали за «своими» игроками на дуге, и те свободно обстреливали кольцо с дальней дистанции — 25:16 после первой четверти, и «Химки» делают заявку на очередные «100» по итогам матча. Было очевидно, что если Прифтис ничего не поменяет, хозяева пробьют эту сотку, а это означает гарантированное поражение.

С первых же секунд Алексей Швед взял игру на себя. Фото bckhimki.ru

Тотальное превосходство «Химок» и испуганный УНИКС

Уже на старте второй четверти Эджим наконец прорвался под кольцо, но эффектный блокшот Джордана Микки прервал его взлет с мячом, а в ответной атаке Тони Крокер положил очередную «трешку» — 30:18. «Химки» по-прежнему превосходили УНИКС на подборах, что давало подмосковным баскетболистам возможность повторного дальнего броска — как результат, катастрофические 40:20 в середине второй четверти. Не на шутку разыгрался Тимма, который отправлял в корзину трехочковый за трехочковым.

Подопечные Куртинайтиса явно чувствовали себя увереннее, а глаза их по-настоящему горели. Казанцы же словно испугались этой арены и соперника. Движения их были закрепощенными и робкими, так что мяч никак не хотел отправляться в цель, не говоря уже о тотальном проигрыше борьбы под щитом. Полное превосходство «Химок», не поддающееся анализу — хозяева были точнее и напористее, а отскок от щита шел им точно в руки.

Показательным стал эпизод, когда Ндур перехватил наконец мяч на своей половине паркета, в развернувшейся позиционной атаке снаряд оказался у Эджима, который выдавал точный пас под кольцо на Моргана, а тот просто махнул руками мимо мяча и долго извинялся. Дрожь в руках и неуверенность команды, казалось, только прогрессировали. Один Хенри пытался играть впереди в прессинг и чуть ли не в одиночку накручивать защиту «Химок», прорываясь под чужое кольцо и отвоевывая хоть какие-то очки. Силами американца и удалось сократить отставание до -15 к большому перерыву — 43:28.

— Мне кажется, мы дали им много свободы, свободных бросков — Швед, естественно, поймал кураж, — делился в перерыве капитан УНИКСа Антон Понкрашов. — Конечно, мы должны лучше играть на пик-н-роллах, ведь Микки в этом компоненте просто разорвал нас. Если мы будем играть в то же самое, то получится «–30». Нам нужно что-то менять, играть более агрессивно, надеяться, что где-то сможем убежать.

Все было решено задолго до финальной четверти

На старте второй половины стало понятно, что Прифтис пошел на некоторые перестроения — Хенри теперь опекал Тимму, а Ндур преследовал Шведа. Но это не помешало «Химкам» положить очередную «треху» уже на старте четверти. В ответ на это Джамар Смит лишь трижды подряд промахнулся из-за дуги. Ну а на подборе уже привычно первыми оказывались химчане, так что 50:29 уже через три минуты после возобновления игры не удивляли.

Ничего кардинально в игре не поменялось — было по-прежнему много позиционного брака и неуверенных передач, а броски все так же не заходили. В один момент отставание составляло уже безнадежные «-22», и самое печальное в этой ситуации то, что подмосковным баскетболистам не составляло особого труда удерживать это преимущество в течение всей второй половины третьей четверти.

Перед последней четвертью табло показывало 70:50, и по такой игре все было уже ясно. Насколько вдохновенно играли химчане, настолько неуверенно действовали казанцы, и изменить этот расклад за пару минут перерыва Прифтису было нереально. «Химки» на кураже только наращивали свое преимущество, уже просто играя в удовольствие, когда никто не жадничал, а старался выдать быструю передачу под бросок партнера.

Апофеозом игры стал момент, когда у хозяев на паркет вышел Губанов — и тоже заработал очередные три очка. Казалось, у всех игроков «Химок» в этот вечер получалось все. На этом фоне самый результативный игрок казанцев Макколум «мазал» два штрафных подряд, словно подчеркивая, насколько не в своей тарелке чувствуют себя казанцы и он лично — 91:64 по итогу встречи.



Это был матч-катастрофа для УНИКСа, который «Химки» выиграли по всем статьям. Смогут ли казанцы собраться после такого на четвертую игру?

Эрик Добролюбов