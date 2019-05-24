Новости спорта

23:03 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Димитрис Прифтис: «У Шведа сегодня вышел очень удачный день. Мы должны понять, как защищаться от таких команд, как «Химки»

22:43, 24.05.2019
Димитрис Прифтис: «У Шведа сегодня вышел очень удачный день. Мы должны понять, как защищаться от таких команд, как «Химки»
Фото: uniks.ru

Наставник казанского УНИКСа после поражения от «Химок» во втором полуфинальном матче Единой лиги посетовал на большое количество пропущенных очков своей команды.

— Была тяжелая игра, как и прошлая, я поздравляю «Химки» с победой. Очевидно, что нельзя давать забивать 100 очков, и нужно научиться защищаться против таких команд.

Это конечно очень тяжелая команда чтобы защищаться, они могут забивать с любой точки. Очень тяжело защищаться, особенно когда у них столько «открытых» бросков. Большую часть игры у них 5 игроков как минимум могли забивать с любой позиции, и это очень сложно предотвратить. Тем более, у Шведа сегодня явно вышел удачный день.

— Игра получилась более результативной, чем даже прошлая. В чем дело?

— Как я уже говорил «Химки» могут забивать с разных позиций. И у них очень сильная группа нападения.

— Хенри здоров. Насколько он готов играть такие матчи?

— Хенри не играл уже практически 2 месяца, и почти готов играть. Но у нас есть лимит на легионеров и потому я пока выбираю игроков. У меня есть такая возможность.

— Что с Артемом Клименко? Он был очень плох.

— Клименко просто тяжело играть против такого Шведа, он очень большой и потому я заменил его на Кощеева, — приводит слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».

СпортБаскетбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров