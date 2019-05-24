Димитрис Прифтис: «У Шведа сегодня вышел очень удачный день. Мы должны понять, как защищаться от таких команд, как «Химки»

Наставник казанского УНИКСа после поражения от «Химок» во втором полуфинальном матче Единой лиги посетовал на большое количество пропущенных очков своей команды.

— Была тяжелая игра, как и прошлая, я поздравляю «Химки» с победой. Очевидно, что нельзя давать забивать 100 очков, и нужно научиться защищаться против таких команд.

Это конечно очень тяжелая команда чтобы защищаться, они могут забивать с любой точки. Очень тяжело защищаться, особенно когда у них столько «открытых» бросков. Большую часть игры у них 5 игроков как минимум могли забивать с любой позиции, и это очень сложно предотвратить. Тем более, у Шведа сегодня явно вышел удачный день.

— Игра получилась более результативной, чем даже прошлая. В чем дело?

— Как я уже говорил «Химки» могут забивать с разных позиций. И у них очень сильная группа нападения.

— Хенри здоров. Насколько он готов играть такие матчи?

— Хенри не играл уже практически 2 месяца, и почти готов играть. Но у нас есть лимит на легионеров и потому я пока выбираю игроков. У меня есть такая возможность.

— Что с Артемом Клименко? Он был очень плох.

— Клименко просто тяжело играть против такого Шведа, он очень большой и потому я заменил его на Кощеева, — приводит слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».