Идеальная игра «Химок» и удачный день для Шведа

Казанский УНИКС уступил во втором матче полуфинала Единой лиги и отправляется в Химки

Ко второй игре полуфинальной серии УНИКСа против «Химок» все говорило о том, что подмосковная команда больше не оступится на одной и той же тщеславной болезни трехочковых бросков. Заигравшись в «трешки» в первой игре, «желто-синие» даже не заметили, как УНИКС вырвал последнюю четверть и украл победу. В этот же раз команда Куртинайтиса нашла свой баланс и не оставила шансов казанцам. Это был просто идеальный матч для «Химок» и удачный день для Шведа — все сошлось слишком плохо для УНИКСа, так что пробитая сотня очков от соперника не стала большим сюрпризом (98:103). Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает об антураже вокруг второго сражения УНИКСа и «Химок», о том, почему ждать повторения сценария первой игры не стоило и как Швед спасает «Химки».

Как УНИКС компенсировал неудачную концовку «Игры престолов»

«Финал, который мы заслужили», — если к завершающим сериям самого «шумного» в последние месяцы сериала «Игра престолов» это выражение сегодня во всех соцсетях звучит как сарказм (довольные остались в тотальном меньшинстве), то ею вполне можно было бы охарактеризовать концовку первого матча УНИКСа и подмосковных «Химок» без единой доли иронии. Это было действительно захватывающе и остросюжетно.

Шутка ли, но именно при Димитрисе Прифтисе мы наконец видим тот УНИКС, которого ждали столько лет: он не сникает, не опускает руки и не проигрывает четвертые четверти, а наоборот — выгрызает их из последних сил.

Припомнить такой волевой УНИКС сегодня действительно сложно. Ведь даже при том же Андреа Тринкьери, которым были так очарованы казанские болельщики и журналисты, не давал гарантий того, что концовки игр станут сильной стороной казанской команды. Не говоря уже о Евгении Пашутине, при котором эта болезнь была особенно острой.

В первой игре казанцы взяли только одну, но самую важную четверть, и этого хватило, чтобы повести в полуфинальной серии. Можно ли было ожидать подобного сценария во второй игре полуфинала? Вряд ли — наставник «Химок» Римас Куртинайтис уже понял, что Казань берет командной игрой и дисциплиной.

Именно в том, что у казанской команды сегодня такая психология, что даже когда УНИКС проигрывает весь матч, но продолжает упорно придерживаться плана на игру, а не валится, и есть главная заслуга Прифтиса в УНИКСе.

— Главным фактором успеха, я думаю, стало то, что все 40 минут мы придерживались нашего игрового плана, — говорил после первого матча капитан казанской команды Антон Понкрашов. — Пускай Алексей Швед и Янис Тимма провели сегодня сумасшедший матч. Главное — это командный результат, а победа на нашей стороне, значит, мы сделали все правильно, — сказал Антон.

В первой игре казанцы взяли только одну, но самую важную четверть, и этого хватило, чтобы повести в полуфинальной серии. Фото unics.ru

Ждать такого же сценария с хеппи-эндом было опрометчиво

Алексей Швед в том матче действительно пребывал в огне, и его 36 очков и 6 передач никого даже не удивили. А вот Янис Тимма, набравший 23 очка, настораживал Прифтиса даже больше:

— Они бросали очень много трехочковых. Даже больше, чем двухочковых, почти в два раза. Нам нужно контролировать эти трехочковые и особенно броски Тиммы. Иногда нам нужно играть умнее в нападении, — говорил греческий наставник УНИКСа в среду.

Однако даже несмотря на успешный исход матча для Казани и более равномерное распределение ролей в командой игре у УНИКСа, нежели у «Химок» (которых тянули несколько лидеров), проблемы у казанцев все же были заметны.

Главная из них — УНИКСу категорически не хватало исполнителей, которые могли бы наверстывать отставание за счет дальних попаданий из-за дуги. Трехочковые в составе казанцев в первом матче набирал лишь Джамар Смит, у остальных же то ли глазомеры сбились, то ли они опасались и не желали рисковать в таком важном матче. Не нам судить, особенно победителей, но всем было понятно, что всю серию с «Химками» без такого важного элемента, как трехочковые броски, не вытянуть, и уже ко второму матчу этот элемент нужно было срочно подключать.

— Мы ожидаем еще более тяжелую игру, потому что «Химки» — очень талантливая команда, которая играет очень разнообразно и при этом забивает. Мы должны контролировать их игру, трехочковые броски, что не очень просто, — признавался Прифтис до игры, и прогноз его был абсолютно пророческим. «Химки» в этом матче действительно наладили баланс набора очков и забрасывали «на любой вкус».

Трехочковые в составе казанцев в первом матче набирал лишь Джамар Смит. Фото Максима Платонова

«Свое дело мы сделали с самого начала — убрали всю агрессию из нападения УНИКСа»

Из так называемых селебрити на этом матче к уже «завсегдатаю» нынешнего плей-офф, хоккеисту «Салавата Юлаева» Александру Бурмистрову с его супругой присоединились и футболисты «Рубина» Игорь Коновалов и Егор Сорокин. Когда корреспондент «Реального времени» спросил Егора о его возможном переходе в «Локомотив», тот лишь покачал головой: «Я вообще не знаю, откуда эта информация идет».

Бурми же на поздравления с отличным плей-офф «Салавата» с улыбкой отвечал: «Ну мы всегда красавцы».

В стартовом составе УНИКСа на площадку вышли Морган, Локетт, Ндур, Макколлум и Понкрашов. И именно капитан первым же броском забросил первую «трешку» в матче, подтвердив наши мысли, что на этот раз казанцы будут прибавлять и в этом компоненте. Правда, перед этим Малкольм Томас уже положил казанцам из-под кольца. Следующий дальний снова положил кэп команды. Но дальше УНИКС почему-то сбился на фолы, и химчане реализовали сразу восемь очков подряд со штрафной линии, сделав 7:10 в свою пользу.

— Свое дело мы сделали уже в первой четверти, когда убрали все агрессивное нападение УНИКСа, — признавался после игры наставник «Химок» Куртинайтис. — Мы приехали побеждать, мы ведь не маленькая команда, которая едет за «что будет, то будет». Наша команда собрана под Евролигу, — сказал литовский тренер гостей.

Вообще, практически все атаки гостей либо создавал, либо проводил сам Швед, на которого поначалу играла вся приезжая команда. У казанцев же в начале в гостевое кольцо не заходило ничего (Макколлум и Кощеев из-под кольца недобрасывали), кроме бросков из-за дуги, вскоре своего капитана поддержал Локетт, положивший уже третий трехочковый за первые пять минут матча, а вскоре подключился своими двумя дальними бросками и Евгений Колесников.

— Это в принципе не показатель, что мы столько забили из-за дуги, — скромничал уже после игры сам Колесников в беседе с журналистами. — Да, хороший процент был, но игра проиграна, и эти показатели — уже чисто статистика и ни о чем не говорят. Так что можно их выбросить и готовиться к следующей игре, — сказал атакующий защитник УНИКСа.

То есть команды, по сути, поменялись ролями. Если в первом матче именно «Химки» старались брать игру дальними попаданиями, а казанцы потихоньку наверстывали очки у кольца, то на этот раз все получалось наоборот. Так, проигрывая почти всю четверть, казанцы вырвались вперед — 23:21 после первой десятиминутки.

Практически все атаки гостей либо создавал, либо проводил сам Швед, на которого поначалу играла вся приезжая команда. Фото bckhimki.ru

«Стиль Шведа нас спасает»

Во второй четверти уже подтянули свои дальние броски и «Химки». Причем буквально каждый из их бросков получался абсолютно свободным — казанцы даже не успевали накрывать оставшихся одних то Малькольма, то Дженкинса, которые по очереди «дырявили» кольцо казанцев от лицевой линии — 32:36 к середине второй четверти вели гости.

— Очень сложно защищаться от такой команды. Особенно когда у них столько свободных бросков, — сокрушался после игры Прифтис.

За минуту до большого перерыва на табло светились равные 45:45, а обоюдные атаки практически не оставались безрезультативными. Гости опять сбились на игру «в Шведа», а казанцы искали счастья поочередно — то Эджим забросит из-за дуги, то Реймар Морган прорвется под кольцо. Вообще, Реймар в первой половине игры был самым результативным в составе хозяев — он не так часто рисковал с дальних бросков, но его попытки под кольцом приносили успех стабильно, что позволило ему собрать 13 очков за первую половину игры.

Тут-то Швед включил такой агрессивный прессинг, что игрокам УНИКСа просто даже выйти со своей половины было сложно — Алексей перекрывал все возможные передачи, а перехватывая их, вбивал в пол через кольцо — 47:48 к большому перерыву (15 на счету Шведа).

— Ничего не могу сказать сегодня плохого об Алексее — у него стиль НБА, и этот стиль нас спасает, — говорил все тот же наставник «Химок» Куртинайтис по окончании матча.

— Леша, он знает, как играть 40 минут, и я думаю, он может еще одну игру сыграть — не было такого, чтобы он устал. Я, может, ему иногда предъявляю какие-то претензии, что он слишком быстро бросает, но сегодня у меня нет никаких претензий. Не потому что мы выиграли, а потому что он тактически грамотно сыграл.

За минуту до большого перерыва на табло светились равные 45:45, а обоюдные атаки практически не оставались безрезультативными. Фото Максима Платонова

«Позволили им 10—12 легких бросков, вот и получили больше 100, нужно над этим работать»

Примерно в том же ключе с равной игрой и поочередными выпадами под кольцо продолжилась игра и после перерыва. Разве что стартовый напор позволил гостям вырваться на 3—4 очка вперед и так и удерживаться практически в течение всей третьей четверти.

А когда гости почувствовали, что усилившая свой прессинг Казань вот-вот нагонит, стали набирать фол за фолом на юрком Макколлуме, которого в игре нейтрализовать никак не могли. Только за один отрезок в 5 минут Эррик заработал пять штрафных и реализовал их, набрав 9 очков. Однако такая тактика позволила «Химкам» самим оторваться на 9 очков, ведь на штрафных далеко не уедешь, а у гостей залетали «трешка» за «трешкой», так что к решающей четверти казанцы вновь подходили в явных андердогах, которым срочно нужно было что-то менять, чтобы вытягивать эту игру.

— В прошлой игре они почувствовали бросок в первой четверти и стали акцентировать внимание именно на трехочковой дуге, — рассуждал Евгений Колесников после игры. — А в этой игре они уже стали действовать «изнутри», и, соответственно, у них этот баланс получился. Они достаточно большое количество забили именно «изнутри» по сравнению с прошлой игрой.

— Что нужно поменять в игре УНИКСа с точки зрения персональной опеки игроков «Химок»?

— Я думаю, у нас все хорошо, просто нужно действовать более агрессивно, больше внимания уделять броскам — мы сегодня позволили им 10—12 легких бросков, с быстрого прорыва — еще 10 очков они забили просто по нашей невнимательности. Если бы учли все эти моменты, как раз они недополучили бы 20 очков, и была бы наша победа, — сказал защитник казанцев.

«Пропускать 100 очков — это непозволительно»

Но о каком-то значимом переломе игры на этот раз ничего не говорило. Наоборот — прибавили игроки гостей Зубков и Моня, которые рвали защиту УНИКСа под кольцом, и за 5 минут до конца «Химки» вели уже +10 (82:92).

Переломный момент, казалось, случился за 3:30 до конца, когда Эджим неожиданно перехватил пас на чужой половине площадки и выдал на «трешку» Макколлуму — УНИКС сократил отставание до «-5», но тут на авансцену вышел Тимма, «молчавший» почти весь матч, и отправил ответный трехочковый бросок, практически похоронив надежды на спасение.

Еще одним судьбоносным моментом стал эпизод, когда Макколлум выдавал шикарный пас на «алей уп», который мог сокращать счет до -2, но на него прыгнули сразу два игрока УНИКСа — Эджим и Морган и помешали друг другу. Об этом эпизоде как ключевом потом отзывался и наставник «Химок» Римас Куртинайтис:

— В один момент спортивное счастье было на нашей стороне, когда два игрока вдвоем прыгали на мяч к кольцу и не смогли забросить. Нам повезло, это мог быть переломный момент, — признавал сам литовский наставник «Химок».

На этот раз «Химки», как мы и предсказывали, поработали над ошибками, успокоили свои аппетиты на трехочковые, избрав более размеренную манеру набора очков «изнутри». «Химки» больше не играли в трех баскетболистов, а равномерно распределяли попытки, когда на острие выходил то Швед, то Зубков, то вновь Малькольм.

«Химки» поработали над балансом набора очков, что позволило им набрать 103 очка, а против такой результативности, как известно, ответить бывает крайне сложно. Практически идеальный матч для «Химок», и заслуженная победа. Серия переезжает в Подмосковье, где Прифтису нужно перестраивать игру — сейчас «желто-синие» прекрасно знают, как играет УНИКС, и используют это.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Димитрис Прифтис главный тренер БК УНИКС Была тяжелая игра, как и прошлая. Я поздравляю «Химки» с победой. Очевидно, что нельзя давать забивать 100 очков и нужно научиться защищаться против таких команд.

Это, конечно, очень сложная команда, чтобы защищаться, они могут забивать с любой точки. Очень тяжело защищаться, особенно когда у них столько «открытых» бросков. Большую часть игры у них пять игроков как минимум могли забивать с любой позиции, и это очень сложно предотвратить. Тем более у Шведа сегодня явно вышел удачный день.

Римас Куртинайтис главный тренер БК «Химки» Сценарий игры был очень похож на прошлый матч. Мы всю игру контролировали, только на этот раз нам удалось довести игру до победы, а в прошлый раз — нет.

