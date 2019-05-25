Идеальная игра «Химок» и удачный день для Шведа
Казанский УНИКС уступил во втором матче полуфинала Единой лиги и отправляется в Химки
Ко второй игре полуфинальной серии УНИКСа против «Химок» все говорило о том, что подмосковная команда больше не оступится на одной и той же тщеславной болезни трехочковых бросков. Заигравшись в «трешки» в первой игре, «желто-синие» даже не заметили, как УНИКС вырвал последнюю четверть и украл победу. В этот же раз команда Куртинайтиса нашла свой баланс и не оставила шансов казанцам. Это был просто идеальный матч для «Химок» и удачный день для Шведа — все сошлось слишком плохо для УНИКСа, так что пробитая сотня очков от соперника не стала большим сюрпризом (98:103). Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает об антураже вокруг второго сражения УНИКСа и «Химок», о том, почему ждать повторения сценария первой игры не стоило и как Швед спасает «Химки».
Как УНИКС компенсировал неудачную концовку «Игры престолов»
«Финал, который мы заслужили», — если к завершающим сериям самого «шумного» в последние месяцы сериала «Игра престолов» это выражение сегодня во всех соцсетях звучит как сарказм (довольные остались в тотальном меньшинстве), то ею вполне можно было бы охарактеризовать концовку первого матча УНИКСа и подмосковных «Химок» без единой доли иронии. Это было действительно захватывающе и остросюжетно.
Шутка ли, но именно при Димитрисе Прифтисе мы наконец видим тот УНИКС, которого ждали столько лет: он не сникает, не опускает руки и не проигрывает четвертые четверти, а наоборот — выгрызает их из последних сил.
Припомнить такой волевой УНИКС сегодня действительно сложно. Ведь даже при том же Андреа Тринкьери, которым были так очарованы казанские болельщики и журналисты, не давал гарантий того, что концовки игр станут сильной стороной казанской команды. Не говоря уже о Евгении Пашутине, при котором эта болезнь была особенно острой.
В первой игре казанцы взяли только одну, но самую важную четверть, и этого хватило, чтобы повести в полуфинальной серии. Можно ли было ожидать подобного сценария во второй игре полуфинала? Вряд ли — наставник «Химок» Римас Куртинайтис уже понял, что Казань берет командной игрой и дисциплиной.
Именно в том, что у казанской команды сегодня такая психология, что даже когда УНИКС проигрывает весь матч, но продолжает упорно придерживаться плана на игру, а не валится, и есть главная заслуга Прифтиса в УНИКСе.
— Главным фактором успеха, я думаю, стало то, что все 40 минут мы придерживались нашего игрового плана, — говорил после первого матча капитан казанской команды Антон Понкрашов. — Пускай Алексей Швед и Янис Тимма провели сегодня сумасшедший матч. Главное — это командный результат, а победа на нашей стороне, значит, мы сделали все правильно, — сказал Антон.
Ждать такого же сценария с хеппи-эндом было опрометчиво
Алексей Швед в том матче действительно пребывал в огне, и его 36 очков и 6 передач никого даже не удивили. А вот Янис Тимма, набравший 23 очка, настораживал Прифтиса даже больше:
— Они бросали очень много трехочковых. Даже больше, чем двухочковых, почти в два раза. Нам нужно контролировать эти трехочковые и особенно броски Тиммы. Иногда нам нужно играть умнее в нападении, — говорил греческий наставник УНИКСа в среду.
Однако даже несмотря на успешный исход матча для Казани и более равномерное распределение ролей в командой игре у УНИКСа, нежели у «Химок» (которых тянули несколько лидеров), проблемы у казанцев все же были заметны.
Главная из них — УНИКСу категорически не хватало исполнителей, которые могли бы наверстывать отставание за счет дальних попаданий из-за дуги. Трехочковые в составе казанцев в первом матче набирал лишь Джамар Смит, у остальных же то ли глазомеры сбились, то ли они опасались и не желали рисковать в таком важном матче. Не нам судить, особенно победителей, но всем было понятно, что всю серию с «Химками» без такого важного элемента, как трехочковые броски, не вытянуть, и уже ко второму матчу этот элемент нужно было срочно подключать.
— Мы ожидаем еще более тяжелую игру, потому что «Химки» — очень талантливая команда, которая играет очень разнообразно и при этом забивает. Мы должны контролировать их игру, трехочковые броски, что не очень просто, — признавался Прифтис до игры, и прогноз его был абсолютно пророческим. «Химки» в этом матче действительно наладили баланс набора очков и забрасывали «на любой вкус».
«Свое дело мы сделали с самого начала — убрали всю агрессию из нападения УНИКСа»
Из так называемых селебрити на этом матче к уже «завсегдатаю» нынешнего плей-офф, хоккеисту «Салавата Юлаева» Александру Бурмистрову с его супругой присоединились и футболисты «Рубина» Игорь Коновалов и Егор Сорокин. Когда корреспондент «Реального времени» спросил Егора о его возможном переходе в «Локомотив», тот лишь покачал головой: «Я вообще не знаю, откуда эта информация идет».
Бурми же на поздравления с отличным плей-офф «Салавата» с улыбкой отвечал: «Ну мы всегда красавцы».
В стартовом составе УНИКСа на площадку вышли Морган, Локетт, Ндур, Макколлум и Понкрашов. И именно капитан первым же броском забросил первую «трешку» в матче, подтвердив наши мысли, что на этот раз казанцы будут прибавлять и в этом компоненте. Правда, перед этим Малкольм Томас уже положил казанцам из-под кольца. Следующий дальний снова положил кэп команды. Но дальше УНИКС почему-то сбился на фолы, и химчане реализовали сразу восемь очков подряд со штрафной линии, сделав 7:10 в свою пользу.
— Свое дело мы сделали уже в первой четверти, когда убрали все агрессивное нападение УНИКСа, — признавался после игры наставник «Химок» Куртинайтис. — Мы приехали побеждать, мы ведь не маленькая команда, которая едет за «что будет, то будет». Наша команда собрана под Евролигу, — сказал литовский тренер гостей.
Вообще, практически все атаки гостей либо создавал, либо проводил сам Швед, на которого поначалу играла вся приезжая команда. У казанцев же в начале в гостевое кольцо не заходило ничего (Макколлум и Кощеев из-под кольца недобрасывали), кроме бросков из-за дуги, вскоре своего капитана поддержал Локетт, положивший уже третий трехочковый за первые пять минут матча, а вскоре подключился своими двумя дальними бросками и Евгений Колесников.
— Это в принципе не показатель, что мы столько забили из-за дуги, — скромничал уже после игры сам Колесников в беседе с журналистами. — Да, хороший процент был, но игра проиграна, и эти показатели — уже чисто статистика и ни о чем не говорят. Так что можно их выбросить и готовиться к следующей игре, — сказал атакующий защитник УНИКСа.
То есть команды, по сути, поменялись ролями. Если в первом матче именно «Химки» старались брать игру дальними попаданиями, а казанцы потихоньку наверстывали очки у кольца, то на этот раз все получалось наоборот. Так, проигрывая почти всю четверть, казанцы вырвались вперед — 23:21 после первой десятиминутки.
«Стиль Шведа нас спасает»
Во второй четверти уже подтянули свои дальние броски и «Химки». Причем буквально каждый из их бросков получался абсолютно свободным — казанцы даже не успевали накрывать оставшихся одних то Малькольма, то Дженкинса, которые по очереди «дырявили» кольцо казанцев от лицевой линии — 32:36 к середине второй четверти вели гости.
— Очень сложно защищаться от такой команды. Особенно когда у них столько свободных бросков, — сокрушался после игры Прифтис.
За минуту до большого перерыва на табло светились равные 45:45, а обоюдные атаки практически не оставались безрезультативными. Гости опять сбились на игру «в Шведа», а казанцы искали счастья поочередно — то Эджим забросит из-за дуги, то Реймар Морган прорвется под кольцо. Вообще, Реймар в первой половине игры был самым результативным в составе хозяев — он не так часто рисковал с дальних бросков, но его попытки под кольцом приносили успех стабильно, что позволило ему собрать 13 очков за первую половину игры.
Тут-то Швед включил такой агрессивный прессинг, что игрокам УНИКСа просто даже выйти со своей половины было сложно — Алексей перекрывал все возможные передачи, а перехватывая их, вбивал в пол через кольцо — 47:48 к большому перерыву (15 на счету Шведа).
— Ничего не могу сказать сегодня плохого об Алексее — у него стиль НБА, и этот стиль нас спасает, — говорил все тот же наставник «Химок» Куртинайтис по окончании матча.
— Леша, он знает, как играть 40 минут, и я думаю, он может еще одну игру сыграть — не было такого, чтобы он устал. Я, может, ему иногда предъявляю какие-то претензии, что он слишком быстро бросает, но сегодня у меня нет никаких претензий. Не потому что мы выиграли, а потому что он тактически грамотно сыграл.
«Позволили им 10—12 легких бросков, вот и получили больше 100, нужно над этим работать»
Примерно в том же ключе с равной игрой и поочередными выпадами под кольцо продолжилась игра и после перерыва. Разве что стартовый напор позволил гостям вырваться на 3—4 очка вперед и так и удерживаться практически в течение всей третьей четверти.
А когда гости почувствовали, что усилившая свой прессинг Казань вот-вот нагонит, стали набирать фол за фолом на юрком Макколлуме, которого в игре нейтрализовать никак не могли. Только за один отрезок в 5 минут Эррик заработал пять штрафных и реализовал их, набрав 9 очков. Однако такая тактика позволила «Химкам» самим оторваться на 9 очков, ведь на штрафных далеко не уедешь, а у гостей залетали «трешка» за «трешкой», так что к решающей четверти казанцы вновь подходили в явных андердогах, которым срочно нужно было что-то менять, чтобы вытягивать эту игру.
— В прошлой игре они почувствовали бросок в первой четверти и стали акцентировать внимание именно на трехочковой дуге, — рассуждал Евгений Колесников после игры. — А в этой игре они уже стали действовать «изнутри», и, соответственно, у них этот баланс получился. Они достаточно большое количество забили именно «изнутри» по сравнению с прошлой игрой.
— Что нужно поменять в игре УНИКСа с точки зрения персональной опеки игроков «Химок»?
— Я думаю, у нас все хорошо, просто нужно действовать более агрессивно, больше внимания уделять броскам — мы сегодня позволили им 10—12 легких бросков, с быстрого прорыва — еще 10 очков они забили просто по нашей невнимательности. Если бы учли все эти моменты, как раз они недополучили бы 20 очков, и была бы наша победа, — сказал защитник казанцев.
«Пропускать 100 очков — это непозволительно»
Но о каком-то значимом переломе игры на этот раз ничего не говорило. Наоборот — прибавили игроки гостей Зубков и Моня, которые рвали защиту УНИКСа под кольцом, и за 5 минут до конца «Химки» вели уже +10 (82:92).
Переломный момент, казалось, случился за 3:30 до конца, когда Эджим неожиданно перехватил пас на чужой половине площадки и выдал на «трешку» Макколлуму — УНИКС сократил отставание до «-5», но тут на авансцену вышел Тимма, «молчавший» почти весь матч, и отправил ответный трехочковый бросок, практически похоронив надежды на спасение.
Еще одним судьбоносным моментом стал эпизод, когда Макколлум выдавал шикарный пас на «алей уп», который мог сокращать счет до -2, но на него прыгнули сразу два игрока УНИКСа — Эджим и Морган и помешали друг другу. Об этом эпизоде как ключевом потом отзывался и наставник «Химок» Римас Куртинайтис:
— В один момент спортивное счастье было на нашей стороне, когда два игрока вдвоем прыгали на мяч к кольцу и не смогли забросить. Нам повезло, это мог быть переломный момент, — признавал сам литовский наставник «Химок».
На этот раз «Химки», как мы и предсказывали, поработали над ошибками, успокоили свои аппетиты на трехочковые, избрав более размеренную манеру набора очков «изнутри». «Химки» больше не играли в трех баскетболистов, а равномерно распределяли попытки, когда на острие выходил то Швед, то Зубков, то вновь Малькольм.
«Химки» поработали над балансом набора очков, что позволило им набрать 103 очка, а против такой результативности, как известно, ответить бывает крайне сложно. Практически идеальный матч для «Химок», и заслуженная победа. Серия переезжает в Подмосковье, где Прифтису нужно перестраивать игру — сейчас «желто-синие» прекрасно знают, как играет УНИКС, и используют это.
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Димитрис Прифтис главный тренер БК УНИКС
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Была тяжелая игра, как и прошлая. Я поздравляю «Химки» с победой. Очевидно, что нельзя давать забивать 100 очков и нужно научиться защищаться против таких команд.
Это, конечно, очень сложная команда, чтобы защищаться, они могут забивать с любой точки. Очень тяжело защищаться, особенно когда у них столько «открытых» бросков.
Большую часть игры у них пять игроков как минимум могли забивать с любой позиции, и это очень сложно предотвратить. Тем более у Шведа сегодня явно вышел удачный день.
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Римас Куртинайтис главный тренер БК «Химки»
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Сценарий игры был очень похож на прошлый матч. Мы всю игру контролировали, только на этот раз нам удалось довести игру до победы, а в прошлый раз — нет.
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