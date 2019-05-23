Антропология города: зачем реставрировать средовые дома
В Казани эксперты обсудили, как сохранять архитектурные памятники, но при этом не запрещать современную застройку
Накануне в казанском Кремле стартовал всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2019», в рамках которого ведущие архитекторы и реставраторы будут обсуждать пути сохранения памятников. В частности, на круглом столе «Город как наслоение времен, где современное имеет право себя выражать» обсуждался вопрос о том, могут ли соседствовать памятники с современной архитектурой. Эксперты высказались о том, что нужно реставрировать не только охраняемые здания, но и средовые, которые с такой легкостью идут под снос в российских городах. В то же время специалисты сетуют, что статус исторического поселения может «убить» любую застройку в центре города. Подробности — в репортаже «Реального времени».
«Девелоперам выгоднее построить новое здание»
Круглый стол, посвященный гармоничному соседству архитектурных памятников и новостроек, начался с конкретных примеров. Так, профессор Международной академии архитектуры, руководитель архитектурной мастерской «Гинзбург Архитекс» Алексей Гинзбург представил несколько проектов реставрации и реконструкции исторических зданий в Москве, которыми занималась его мастерская. Он рассказал, что, например, при строительстве жилого дома на Гиляровского предполагалось снести стоящее там здание. Однако архитекторам удалось уговорить инвесторов оставить часть старого дома и вписать новое строение в существующую среду. А при строительстве многофункционального здания по улице Земляной Вал напротив Театра на Таганке архитекторы нашли проект торговых рядов, которые когда-то стояли на этой площади. И при дальнейшей работе специалисты постарались воссоздать структуру исторического квартала.
В заключение Алексей Гинзбург подчеркнул, что для сохранения облика города нужно беречь средовые объекты.
— Единственный способ сохранить исторический город это не только реставрировать памятники, а заниматься реставрацией или реконструкцией тех средовых домов, которые на сегодняшний день не считаются ценными. Городские власти достаточно легко машут на них рукой и соглашаются с идеей демонтажа, сноса. Девелоперам, конечно, всегда проще и дешевле построить новое здание. Только прекращение точечной застройки в Москве в большом объеме за последние 5 лет привело к тому, что увеличилось количество проектов реставрации, приспособления зданий, — рассказал Алексей Гинзбург.
Как сохранить архитектурные памятники: опыт Пскова
Архитектор пояснил, что средовые объекты отражают свою эпоху. Например, здания, построенные в XIX — начале XX вв. Напомним, в Казани снос одного из таких объектов, а именно Арских казарм, в аккурат совпал с началом фестиваля по сохранению архитектурного наследия.
— Нужно ставить вопрос и о том, как современная архитектура оказывается в исторической среде и о том, как историческая среда должна реставрироваться, чтобы сохранялось ощущение единой ткани, — подытожил Гинзбург.
Следующий спикер — научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия института «Псковгражданпроект» Владимир Васильев — привел в пример три работы по строительству и реставрации в центре Пскова. Больше всего собравшимся экспертам понравился проект по реставрации деревянного дома напротив Псковского кремля под авторством архитектора Юрия Ширяева.
Как рассказал Владимир Васильев, дом, который предстоит реставрировать, попал в список охраняемых объектов чуть ли не случайно — он был построен в первые годы после установления Советской власти мигрантами из нынешней Прибалтики. Судя по фотографиям в презентации, на сегодняшний день дом находится в довольно заброшенным состоянии. В проекте, предложенном архитектором Юрием Ширяевым, предполагается «переделка» объекта в выставочный центр. При этом внешний облик дома сохранится.
«Если человек ненавидит здание, этот памятник охранять нельзя»
Спор у спикеров круглого стола вызвал вопрос из зала о том, нужно ли городу получать статус исторического поселения или же можно ограничиться введением охранных зон. Псковский эксперт Михаил Васильев посоветовал получить статус исторического поселения, но не раздувать его границы.
— Иначе не сможете проектировать вообще, — предостерег Михаил Васильев.
А вот московский архитектор Алексей Гинзбург и вовсе не согласился с тем, что статус исторического поселения гарантирует гармоничное развитие города.
— Я бы не стал давать совет в такой ситуации идти по пути исторического поселения. Историческое поселение — это компактная замкнутая система, ее можно очень хорошо зафиксировать и охранять. Это прекрасно. Но проблема в том, что большинство городов, где историческая среда сохранилась, они очень дробные, неоднородные. Получается, что вы ситуацию замораживаете — нельзя ничего, кроме определенных видов работ. Это поселение просто перестает развиваться, — сказал Гинзбург и привел в качестве примера Москву, где установлены охранные зоны, при этом ведется довольно жесткое регулирование.
Но выяснилось, что в других российских городах чиновники могут обращаться с охранным статусом памятников довольно свободно.
— У нас в Псковской области эти зоны регулирования может отменять тот орган, который его же утвердил — областное собрание, где нет ни одного архитектора, но где собрались все инвесторы Псковской области. Статус исторического поселения так просто не отменишь, — поделился Михаил Васильев.
Последним слово на круглом столе взял советник татарстанского министра строительства, архитектуры и ЖКХ Николай Васильев. Он рассказал, что проблема зачастую заключается в том, что проектировщики и представители организаций, охраняющих памятники архитектуры, мало контактируют друг с другом. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя охранять памятники, если этого не хотят сами жители.
— Когда человек ненавидит свое здание, будь оно историческое или нет, охранять его нельзя, — заключил Николай Васильев.
комментарии
А при этом доламывают "средовой" военный городок на Сибирском тракте...
Разве не при активном "молчании" и бездействии архитекторов и ТРО ВООПИК?