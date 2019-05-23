Антропология города: зачем реставрировать средовые дома

В Казани эксперты обсудили, как сохранять архитектурные памятники, но при этом не запрещать современную застройку

Фото: Олег Тихонов

Накануне в казанском Кремле стартовал всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2019», в рамках которого ведущие архитекторы и реставраторы будут обсуждать пути сохранения памятников. В частности, на круглом столе «Город как наслоение времен, где современное имеет право себя выражать» обсуждался вопрос о том, могут ли соседствовать памятники с современной архитектурой. Эксперты высказались о том, что нужно реставрировать не только охраняемые здания, но и средовые, которые с такой легкостью идут под снос в российских городах. В то же время специалисты сетуют, что статус исторического поселения может «убить» любую застройку в центре города. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Девелоперам выгоднее построить новое здание»

Круглый стол, посвященный гармоничному соседству архитектурных памятников и новостроек, начался с конкретных примеров. Так, профессор Международной академии архитектуры, руководитель архитектурной мастерской «Гинзбург Архитекс» Алексей Гинзбург представил несколько проектов реставрации и реконструкции исторических зданий в Москве, которыми занималась его мастерская. Он рассказал, что, например, при строительстве жилого дома на Гиляровского предполагалось снести стоящее там здание. Однако архитекторам удалось уговорить инвесторов оставить часть старого дома и вписать новое строение в существующую среду. А при строительстве многофункционального здания по улице Земляной Вал напротив Театра на Таганке архитекторы нашли проект торговых рядов, которые когда-то стояли на этой площади. И при дальнейшей работе специалисты постарались воссоздать структуру исторического квартала.

В заключение Алексей Гинзбург подчеркнул, что для сохранения облика города нужно беречь средовые объекты.

— Единственный способ сохранить исторический город это не только реставрировать памятники, а заниматься реставрацией или реконструкцией тех средовых домов, которые на сегодняшний день не считаются ценными. Городские власти достаточно легко машут на них рукой и соглашаются с идеей демонтажа, сноса. Девелоперам, конечно, всегда проще и дешевле построить новое здание. Только прекращение точечной застройки в Москве в большом объеме за последние 5 лет привело к тому, что увеличилось количество проектов реставрации, приспособления зданий, — рассказал Алексей Гинзбург.

Алексей Гинзбург подчеркнул, что для сохранения облика города нужно беречь средовые объекты

Как сохранить архитектурные памятники: опыт Пскова

Архитектор пояснил, что средовые объекты отражают свою эпоху. Например, здания, построенные в XIX — начале XX вв. Напомним, в Казани снос одного из таких объектов, а именно Арских казарм, в аккурат совпал с началом фестиваля по сохранению архитектурного наследия.

— Нужно ставить вопрос и о том, как современная архитектура оказывается в исторической среде и о том, как историческая среда должна реставрироваться, чтобы сохранялось ощущение единой ткани, — подытожил Гинзбург.

Следующий спикер — научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия института «Псковгражданпроект» Владимир Васильев — привел в пример три работы по строительству и реставрации в центре Пскова. Больше всего собравшимся экспертам понравился проект по реставрации деревянного дома напротив Псковского кремля под авторством архитектора Юрия Ширяева.

Как рассказал Владимир Васильев, дом, который предстоит реставрировать, попал в список охраняемых объектов чуть ли не случайно — он был построен в первые годы после установления Советской власти мигрантами из нынешней Прибалтики. Судя по фотографиям в презентации, на сегодняшний день дом находится в довольно заброшенным состоянии. В проекте, предложенном архитектором Юрием Ширяевым, предполагается «переделка» объекта в выставочный центр. При этом внешний облик дома сохранится.

«Если человек ненавидит здание, этот памятник охранять нельзя»

Спор у спикеров круглого стола вызвал вопрос из зала о том, нужно ли городу получать статус исторического поселения или же можно ограничиться введением охранных зон. Псковский эксперт Михаил Васильев посоветовал получить статус исторического поселения, но не раздувать его границы.

— Иначе не сможете проектировать вообще, — предостерег Михаил Васильев.

А вот московский архитектор Алексей Гинзбург и вовсе не согласился с тем, что статус исторического поселения гарантирует гармоничное развитие города.

Гинзбург не согласен с тем, что статус исторического поселения гарантирует гармоничное развитие города

— Я бы не стал давать совет в такой ситуации идти по пути исторического поселения. Историческое поселение — это компактная замкнутая система, ее можно очень хорошо зафиксировать и охранять. Это прекрасно. Но проблема в том, что большинство городов, где историческая среда сохранилась, они очень дробные, неоднородные. Получается, что вы ситуацию замораживаете — нельзя ничего, кроме определенных видов работ. Это поселение просто перестает развиваться, — сказал Гинзбург и привел в качестве примера Москву, где установлены охранные зоны, при этом ведется довольно жесткое регулирование.

Но выяснилось, что в других российских городах чиновники могут обращаться с охранным статусом памятников довольно свободно.

— У нас в Псковской области эти зоны регулирования может отменять тот орган, который его же утвердил — областное собрание, где нет ни одного архитектора, но где собрались все инвесторы Псковской области. Статус исторического поселения так просто не отменишь, — поделился Михаил Васильев.

Последним слово на круглом столе взял советник татарстанского министра строительства, архитектуры и ЖКХ Николай Васильев. Он рассказал, что проблема зачастую заключается в том, что проектировщики и представители организаций, охраняющих памятники архитектуры, мало контактируют друг с другом. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя охранять памятники, если этого не хотят сами жители.

— Когда человек ненавидит свое здание, будь оно историческое или нет, охранять его нельзя, — заключил Николай Васильев.

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов