Архитектурный хоровод: как у мечети «Кул Шариф» собрались «Соль земли», ТАССР, Архангельский север и Novgorod Region

19:00, 22.05.2019 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском кремле на всероссийском фестивале «Архитектурное наследие - 2019» прошел круглый стол «Город как наслоение времен, где современное имеет право себя выражать». Ведущие архитекторы и реставраторы обсуждали, могут ли памятники соседствовать с современной архитектурой. За дискуссией следили корреспонденты «Реального времени».

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