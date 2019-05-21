«Согласился возглавить сборную России, но выбрали Черчесова». Бердыев прощается с Казанью?

«Рубин» провел последний домашний матч сезона

Казанский «Рубин» еще не занимал на высшем уровне место ниже десятого. Впрочем, как и главный тренер клуба, Курбан Бердыев, со своими командами ниже десятки никогда не опускался. Матч с махачкалинским «Анжи» был хорошей возможностью для казанского клуба подняться повыше, но «Рубин» сыграл очередную ничью. О том, как Бердыев провел пресс-конференцию, рассказав о нереализованных моментах и о просьбе болельщиков «Анжи» — в репортаже «Реального времени».

У каждого есть реальный шанс

Самой обсуждаемой темой прошедшей недели стали слова Курбана Бердыева о его возможном уходе из «Рубина». Официальное заявление тренер пообещал сделать после последней календарной игры сезона в Краснодаре, где казанский клуб сыграет 26 мая. По нынешней речи тренера понятно, что пока что он готов на финальные переговоры, но состоятся ли они — большой вопрос. Курбан Бекиевич несколько раз заострил внимание на амбициях, которые, по его словам, расходятся у клуба и специалиста.

— А как Бердыев успокаивал… Я ему верю, потому что он и в «Ростове» из обычных футболистов, как потом оказалось, делал игроков сборной, — рассказывал на днях в интервью «Реальному времени» полузащитник команды Хорен Байрамян. — Не было такого, чтобы у команды была паника. Даже когда приходили молодые футболисты, то каждый понимал, что у него есть реальный шанс, и никто не задумывался, кто ушел и кто пришел, — это их не касается. Еще раз повторю: паники ни у кого не было и Бердыеву не приходилось говорить нам: «Все будет хорошо».

Если посмотреть на вторую часть сезона, то было достаточно игр, где мы заслуживали большего. Играли хорошо, но игра забывается, а счет остается. У нас зимой ушли такие важные игроки, как Кудряшов, Азмун, Сесар Навас... Я думаю, если бы мы сохранили тот состав, то еврокубковое пятое место должны были занимать.

Последний домашний матч сезона «Рубин» играл с махачкалинским «Анжи»

«Керимов, помоги»

Последний домашний матч сезона «Рубин» играл с махачкалинским «Анжи». В официальных встречах клубы до отчетной игры выходили на поле друг против друга 21 раз (17 — на высшем уровне, 4 — в первом дивизионе). Любопытно, что результаты оказались равные: 9 побед «рубиновых» при 9 поражениях и 3 ничьи, и лишь по разнице мячей счет 30-22 в пользу казанцев.

В столицу Татарстана приехало не так уж и мало поклонников «Анжи». Перед игрой они танцевали лезгинку неподалеку от стадиона и вели себя довольно раскованно. Во время матча организованная группа болельщиков вывесила баннер с надписью «Керимов, помоги». Это было обращение к известному российскому олигарху Сулейману Керимову, который когда-то вкладывал в «Анжи» миллионы долларов.

Сейчас клуб переживает непростые времена как в финансовом плане, так и в спортивном — махачкалинцы досрочно вылетают в ФНЛ, и есть ощущение, что без помощи могут не вернуться в РПЛ еще долго, поэтому болельщики клуба не только пишут обращения в соответствующие инстанции, но и пытаются приковать внимание к проблеме подобными транспарантами.

Старание было, голов — нет

В первом тайме «Рубин» имел как минимум три опасных момента. Однажды все закончилось ударом в перекладину, но было очевидно, что если казанцы продолжат так нагнетать, то обязательно забьют и выиграют.

— По итогу матча не получалось в атаке. Почему? Оборона «Анжи» была собрана? Или в чем-то другом была проблема? — спрашивали журналисты после игры у полузащитника «Рубина» Евгения Башкирова.

— Нет, где-то не было удачи, где-то не совсем сконцентрированы были, в завершающей части.

— Чувствуете ли усталость? Конец сезона все-таки.

— Вы же знаете ответ на этот вопрос. Да нет, наоборот, мне кажется, ребята хотят играть, очень хотели сегодня победить, потому что заключительный матч дома. Жалко, что болельщиков не порадовали победой, все расстроены именно этим.

«Рубин» атаковал, «Анжи» отбивался и лишь редко убегал в контратаки

Во втором тайме сценарий матча принципиально не изменился: «Рубин» атаковал, «Анжи» отбивался и лишь редко убегал в контратаки. Курбан Бердыев под конец игры вел себя уже не так эмоционально, видимо, понимая, что его подопечным так и не удастся забить.

В концовке игры самой заметной фигурой на поле стал арбитр Сергей Карасев. Он довольно много останавливал встречу и проводил беседы с футболистами, улыбаясь и активно жестикулируя. Эмоций это не добавило никому из присутствовавших на поле, и счет так и не изменился — 0:0. Ничья в последней домашней встрече сезона, которая довольно отчетливо отобразила все то, что происходило с «Рубином» после больших перемен в составе в прошлом году. Есть старание, но нет результата.

«Сагитова, к сожалению, на 90 минут не хватает»

На послематчевой пресс-конференции один из журналистов, прежде чем задавал вопрос тренерам, долго перечислял свои регалии. На его прямой вопрос о сборной России Бердыев ответил довольно прямо:

— Я уже до игры говорил, что «Анжи» достаточно неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Если бы те немногочисленные моменты, которые были, мы реализовали, может быть, игра немножко раскрылась.

— Очень хочется, чтобы вы возглавили сборную России, если уйдете из «Рубина». Как на это смотрите?

— Никак. Я уже говорил, что было предложение по сборной, и я согласился, но выбрали Черчесова, и он достаточно хорошо проводит этот период. Для каждого тренера работа в сборной — это дело чести.

— Почему так мало моментов было в матче?

— Потому что достаточно квалифицированно «Анжи» работает в обороне, у них высокорослые игроки. У нас, к сожалению, Сагитова на 90 минут не хватает. Если бы хватало, может быть, сразу вышел бы. На втором этаже у нас проблемы были. Старались низом как-то вскрыть, но не получалось. Шанс был при стандартах. В целом, при грамотной обороне соперника у нас есть проблемы в позиционной атаке.

Александр Жидков явно был доволен ничейным результатом в гостях

У «Анжи» уже вторую игру подряд отсутствует главный тренер команды Магомед Адиев, и эти функции выполняет исполняющий его обязанности Александр Жидков, который явно был доволен ничейным результатом в гостях:

— Игра была сложной для нас, мы никак не могли зацепиться за мяч и поэтому нужно было обороняться полтора тайма. Не могу сказать, с чем это связано, возможно, психология. В целом довольны, что набрали очки.

Жидков также получил в свой адрес вопрос от журналиста, который долго перечислял свои регалии. Вопрос тоже был о сборной России и касался он вратаря команды и его перспектив в главной команде страны. Тренер махачкалинцев лишь рассыпался в комплиментах своему голкиперу: «Юрий Дюпин — большая фигура в нашем клубе, человек, который на протяжении всего сезона играл без ошибок. Поэтому я считаю, что он достоин вызова в сборную России».

В ближайшее воскресенье «Рубин» закрывает сезон в Краснодаре. Принципиальной разницы, на каком месте команда окажется сейчас, нет — ни вылет из РПЛ, ни еврокубки казанцам не грозят. А вот какое официальное заявление сделает Бердыев по окончании этого матча, крайне важно.