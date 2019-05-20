Хорен Байрамян: «Паники ни у кого в команде не было. Бердыеву не приходилось говорить нам: «Все будет хорошо»

Первое большое интервью самого яркого футболиста нынешнего «Рубина»

Фото: Максим Платонов

Колоритный армянский футболист-хавбек, перебравшийся в Казань из Ростова прошлым летом, завоевал сердца казанских болельщиков едва ли не с первой игры за «Рубин» — уже вскоре они признали его лучшим игроком первой половины сезона. Однако до сих пор поклонники команды так и не узнали, что за человек этот невысокий, но техничный футболист, который никогда не опускает руки. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с Хореном и узнала, почему в России футболисты редко берут инициативу на себя, какие слова ему говорил Бердыев, когда учил осваивать новые амплуа, как в команде восприняли зимнюю распродажу, почему ему так сильно нравится Казань и почему он не хочет видеть Матерь драконов на Железном троне.

«Не всегда играю идеально, но точно — полностью отдаюсь футболу. Это нравится болельщикам»

— Ты пришел летом и здорово влился в «Рубин» — уже вскоре болельщики признали тебя лучшим игроком начала сезона. Это следствие того, что многие твои бывшие партнеры из «Ростова» и ты играешь у «своего» тренера, которого точно знаешь?

— Ты правильно говоришь, тут и то и другое. Когда я переходил сюда, уже полностью был знаком со всеми требованиями тренерского штаба, учитывая, сколько я с ними проработал в «Ростове». Плюс здесь действительно уже было много футболистов, которые играли со мной в прежней команде. Благодаря им адаптация в Казани у меня прошла очень быстро и хорошо.

А в чем здесь дело? Я старался в каждой игре по максимуму. Были удачные игры и неудачные, но что действительно важно для болельщиков — независимо от того, какой ты мастер и какие у тебя данные и возможности, если ты полностью отдаешься футболу, то это нравится людям. Я всегда стараюсь делать все, что в моих силах. Играя в атаке, я не всегда забиваю, а играя в защите — могу ошибиться. Но единственное, что я могу сказать, что я неравнодушен к футболу.

— Ты прав, это подкупает. Если вспомнить полуфиналы Лиги чемпионов, то там было видно, как футболисты даже в безнадежной ситуации брали мяч и «тащили» его из последних сил, постоянно брали инициативу на себя. Почему в России футболисты так мало берут инициативу на себя и надеются на легионеров?

— Не знаю. Хотя, когда меня ставили левым защитником, я все равно старался обыгрывать сам. Это, наверное, с детства идет — во дворе ты всегда пытаешься обыгрывать. Это, наверное, одно из моих главных качеств, что я могу быстро перемещать мяч. Но когда ты играешь в атаке, то хочешь не хочешь — ты должен постоянно импровизировать, что-то придумывать, играть нестандартно.

А если брать в общем, то мое мнение в том, что российский чемпионат тяжелый. Даже посмотрите на нас — мы играем строго, у нас есть игровая дисциплина, и таких команд, как «Рубин», сейчас в российской Премьер-лиге стало много. Играют в пять защитников, а если в четыре, то садятся глубоко в оборону. Вскрывать такие оборонительные линии очень тяжело. Когда смотришь зарубежные чемпионаты, особенно Испанию или Англию, там даже «Леванте», которые шли в зоне вылета, не садятся назад, а играют в атаку. В этом, наверное, и есть проблема — у нас более силовой, физически сильный чемпионат, и в последнее время стало очень много оборонительных команд. И поэтому, как только кто-то у нас берет на себя чуть-чуть инициативы, то это бросается в глаза. Ты прав, за этим приятно наблюдать. Я тоже смотрю на другие команды нашей лиги, и когда тот же Мирзов из «Арсенала» берет на себя игру — пусть иногда и теряет — но все равно он берет мяч, обыгрывает, лезет. Есть в Премьер-лиге ребята, которые играют в привлекательный футбол.

Когда смотришь зарубежные чемпионаты, особенно Испанию или Англию, там даже «Леванте», которые шли в зоне вылета, не садятся назад, а играют в атаку. В этом, наверное, и есть проблема – у нас более силовой, физически сильный чемпионат, и в последнее время стало очень много оборонительных команд

«Сохрани мы наших лидеров, то занимали бы пятое еврокубковое место»

— До перехода в «Рубин» каким тебе запомнился и представлялся этот клуб? Ты наверняка застал его золотые и лигочемпионские годы.

— Само собой, я знал, что они были чемпионами и что после этого здесь есть свои традиции, ожидания у болельщиков и руководителей — все ждут высокого результата. И когда позвонил Курбан Бекиевич, я даже не раздумывал, потому что на тот момент в «Ростове» у меня не было достаточно игровой практики.

Когда я шел сюда и знал, какие тут будут футболисты и тренерский штаб, то я понимал, что иду в серьезный клуб.

— Сезон у «Рубина» получается очень непростым: много потерь в межсезонье, и снова команде приходилось искать понимание на поле в новых сочетаниях игроков. Что Бердыев говорил все это время, как успокаивал команду?

— Могу судить лишь со своей стороны — я работал, как и до этого. Старался показать, что достоин играть, — так было и в летнее межсезонье, и сейчас.

А как Бердыев успокаивал… Я ему верю, потому что он и в «Ростове» из обычных футболистов, как потом оказалось, делал игроков сборной. Не было такого, чтобы у команды была паника. Даже когда приходили молодые футболисты, то каждый понимал, что у него есть реальный шанс, и никто не задумывался, кто ушел и кто пришел, — это их не касается. Еще раз повторю: паники ни у кого не было, и Бердыеву не приходилось говорить нам: «Все будет хорошо».

Если посмотреть на вторую часть сезона, то было достаточно игр, где мы заслуживали большего. Играли хорошо, но игра забывается, а счет остается.

У нас зимой ушли такие важные игроки, как Кудряшов, Азмун, Сесар Навас... Я думаю, если бы мы сохранили тот состав, тот еврокубковое пятое место должны были занимать.

— Бердыев практически после каждой игры повторял, что пока не видит той игры, какую хочет, но она обязательно придет. По последним матчам видно, что у команды появилась картинка — много низовых передач в движении, хорошие комбинации в касание — это та самая игра, к которой вас вел Курбан Бекиевич?

— Наверное, он хочет видеть картинку еще лучше. Потому что на сборах мы старались играть в еще более мелкий пас, более точный, более комбинационный. Но все-таки есть же и турнирные цели. Если бы мы все игры проигрывали, то мы могли оказаться и в зоне стыков. Поэтому иногда упрощали игру, иногда за счет стандартов «вытягивали» — тот же Сорокин сколько забил со стандарта.

Наверное, только Гвардиола или Клопп могут быть довольны игрой, которую показывает их команда. Но ты прав, с тем же «Спартаком» мы играли в неплохой футбол, потом дома с «Оренбургом» почувствовали уверенность. Понимаешь, психология — очень важная штука, и не только в спорте. Все ребята после «Спартака» почувствовали какой-то прилив эмоций и выиграли наконец. После такой долгой серии ничьих груз с плеч у нас упал.

А с «Локомотивом», конечно, нельзя было так начинать. Но у нас еще две игры есть впереди, и мы будем стараться.

Наверное, только Гвардиола или Клопп могут быть довольны игрой, которую показывает их команда

«Соглашусь с Бердыевым — в плане атмосферы здесь есть над чем работать. Кто-то сыграет хорошо игру и уже считает, что должен играть всегда»

— Перед открытой тренировкой Бердыев сказал такую вещь, что в команде нет той атмосферы, что была в «Ростове», и что атмосфера в «Рубине» оставляет желать лучшего. Что он имел в виду?

— Я вижу, как ко мне здесь хорошо относятся. И персонал — работники столовой, базы, охрана, здесь все хорошие люди. Но я, наверное, соглашусь с Бердыевым.

Все-таки в «Ростове» — там у всех была одна цель. У всех была отдача, и все работали во благо клуба. Как взаимодействовали футболисты с персоналом, с женщинами из столовой, — там все было налажено. И я согласен с Бердыевым — здесь есть над чем работать.

— Понимаешь причины?

— Ты знаешь, все должно сложиться. Коллектив-то у нас хороший. Но то, как было в «Ростове»… Я на себе могу привести пример: я сам был игроком ротации, такими же были Терентьев и Киреев. Но мы пахали и умирали на тренировках, и у нас язык не поворачивался возразить, почему тренер нас не ставит. Потому что я смотрел — на моей позиции играет Кудряшов, игрок сборной. Или на позиции третьего центрального полузащитника там играет Ерохин — тоже игрок сборной.

— А в «Рубине» такие разговоры: мол, почему ставят не меня — они есть?

— Нет-нет, я хочу сказать, что я был в роли запасного, игрока ротации — я должен был выкладываться так же, как и игрок основы, чтобы сохранить свое место. Здесь же все равно иногда видишь, что кто-то расстраивается. Наверное, это с годами придет, потому что все-таки очень молодой состав. Некоторые игроки только-только почувствовали Премьер-лигу, и иногда кто-то сыграет хорошую игру и считает, что он должен все матчи играть.

Я думаю, что тем игрокам, которые выходят в основном составе, им не хватает какой-то конкуренции, что ли.

В детстве я начинал либо крайним полузащитником при системе 4-4-2, либо иногда играл третьим центральным полузащитником. Но потом Бердыев научил меня играть на разных позициях, и я благодарен ему за это

«Не хочу, чтобы в мой первый год здесь люди запомнили этот сезон как худший»

— Ты знаешь о том, что в своей истории «Рубин» никогда не финишировал ниже десятого места в Премьер-лиге? В команде важно не упасть ниже какой-то планки или такое не обсуждается?

— Надо эту традицию сохранить! Но пока ты не сообщил, я эту историю не знал и не заглядывал. Но дело даже не в статистике. Еще до последних туров мы могли попасть в стыковые матчи, и никто из футболистов не хотел, чтобы этот сезон продлился еще на стыковые игры.

И теперь, когда эта задача была решена, то, конечно, не хочется ударить в грязь лицом, и в последней домашней игре мы не имеем права играть плохо и проигрывать. А раз уж ты говоришь, что ниже десятого «Рубин» не финишировал, то мне лично, конечно, не хочется, чтобы в мой первый сезон здесь мы опустились ниже и люди бы запомнили этот сезон как худший. Будем стараться не опуститься ниже этого места.

— Твой контракт заканчивается. Ведутся какие-то переговоры о продлении?

— В первую очередь мне хотелось бы пообщаться с руководством и тренером «Ростова», я же все-таки их игрок. Пока я вообще ничего не знаю.

«Бердыев всегда твердит — рост не имеет значения. Главное — правильная позиция»

— У разных тренеров ты играл практически на всех позициях — от крайнего защитника до оттянутого нападающего. В чем секрет? Ты в детстве начинал с какой позиции?

— В детстве я начинал либо крайним полузащитником при системе 4-4-2, либо иногда играл третьим центральным полузащитником. Но потом Бердыев научил меня играть на разных позициях, и я благодарен ему за это.

Тактически он объяснял вещи очень простые — допустим, если я играю в своей левой зоне защиты, то он объяснял, где я должен находиться при том или ином расположении мяча на поле. Например, когда мы в атаке, то где я должен подбирать мяч и так далее. Доносить такие нюансы у Бердыева, мне кажется, получается лучше всех. Я не знаю, какой уровень у меня на позиции защитника или полузащитника, но я благодарен ему, что он научил меня играть и там, и центрального полузащитника, и даже нападающего иногда.

— Ты как-то рассказывал, что Курбан Бекиевич сам подсказывал тебе имена футболистов, за кем следить и у кого лучше всего перенимать стиль игры, опыт. За кем намеренно следишь и что перенял у этих футболистов?

— Когда я только переходил сюда, Бердыев сказал мне, что видит меня на позиции левого бортового защитника, но больше хочет видеть меня впереди поля. И когда я на летних сборах наигрывался впереди, он мне говорил следить за «Наполи», за такими игроками, как Мертенс или Инсинье.

Он всегда твердит нам, мне и Полозу, и это правда, что рост не имеет значения. И действительно, когда следишь за европейским футболом, то подмечаешь, что если ты вовремя открылся или сыграл на опережение, то ты у больших защитников выигрываешь даже в игре головой. Нужно учиться прогрессировать.

Понятно, что я всегда следил и за такими же маленькими футболистами, как Месси или Азар, но это все-таки другой уровень.

— Сам для себя игру каких еще футболистов подмечаешь?

— В детстве ты имеешь каких-то кумиров, но когда ты уже сам профессиональный игрок, то смотришь на футбол уже другим взглядом. Даже несмотря на то, что Бердыев посоветовал именно «Наполи», но есть же и много других футболистов с таким же телосложением. Тот же Педро из «Челси», который играет ближе к атаке, но может и в защите сыграть. И, конечно, ты подмечаешь для себя, кто как открывается, как заполняют свободные зоны, как у них постоянно голова поднята, быстрое принятие решений — вот этому нужно учиться постоянно.

В детстве ты имеешь каких-то кумиров, но когда ты уже сам профессиональный игрок, то смотришь на футбол уже другим взглядом

«Когда Мхитарян выходил на поле в Ростове, всем было все равно на Ибрагимовича и других звезд «Манчестера»

— Практически все армяне сегодня буквально молятся на полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Ты берешь что-то и от его игры?

— Конечно. Для всего армянского народа Генрих — это звезда номер один. И я благодарен Богу, что мне посчастливилось сыграть против «Манчестера» на выезде — он тогда играл всю игру. Дома в «Ростове» я не играл, но нас познакомил Марко Девич, с которым они вместе играли в «Шахтере». Мы тогда перекинулись парой фраз на армянском языке и пожелали удачи друг другу.

Я думаю, не только армяне за ним следят. Думаю, и в России у него много болельщиков: когда он приехал в Ростов — это было что-то. Всем ростовским болельщикам было плевать на Ибрагимовича и остальных звезд «Манчестера», а вот когда вышел на поле Генрих, там сразу ажиотаж такой поднялся!

Я думаю, он звезда для всего постсоветского пространства. До него были Аршавин и Шевченко, но последний из тех, кто сейчас играет на таком уровне в Европе, — это Мхитарян.

— А в игре что у него для себя подметил?

— Я никогда не думал, что он такой скоростной футболист. Опять же, его быстрое принятие решений, обводка, как он уходит в свободные зоны — все это делает он на невероятном уровне. Конечно, смотрю и стараюсь учиться.

В «Ростове» после Бердыева все ждали повторения успеха — не только Кучуку, любому тренеру было бы сложно закрепиться»

— Почему у Кучука не получилось в «Ростове», как считаешь?

— «Ростов» хоть и не был всегда топовой командой, которая борется за еврокубки, но Бердыев задрал очень высокую планку, а люди в Ростове очень любят футбол — сами видите, сколько там народу ходит на стадион, меньше 30 тысяч зрителей не бывает.

После Бердыева не только Кучуку — любому тренеру было бы тяжело. Наверное, все ждали, что следующий тренер будет давать такой же результат, но ведь с его уходом и очень много хороших игроков ушло. И легионеры, и игроки сборной, поэтому Кучуку было сложно.

— «Ростов» никогда особо не славился громкими трансферами и большим бюджетом. В этом сезоне там собрался довольно серьезный состав — Попов, Еременко, Ионов, тренер Карпин. Откуда вдруг такие возможности, как считаешь?

— Но если взять состав у Бердыева, то у него, может, даже и круче были звезды. Нобоа, Навас, Азмун, Полоз был на ходу. Калачев и Гацкан были помоложе.

А что касается нынешней команды, то туда пришел новый президент Арташес Арутюнянц — он очень любит футбол, и, наверное, у него есть какие-то связи с инвесторами и бизнесом. Он вкладывает душу в футбол, и я очень рад, что в «Ростове» сейчас есть такие футболисты.

— А не Лига чемпионов поспособствовала появлению спонсоров?

— Это же всегда так. Даже если взять в пример «Рубин» или любую другую команду — когда есть результат, то и народ ходит, и все высокопоставленные люди в ней более заинтересованы. Что скрывать, когда команда играет в Лиге чемпионов, зарабатывает серебро в РПЛ, то о ней все говорят, бренд растет, это становится престижно.

А до Курбана Бердыева «Ростов» почти постоянно боролся за выживание, хотя там всегда любили футбол. А после «ростовской сказки», когда клуб играл в Лиге чемпионов, все полюбили еще больше. Тем более еще в Ростове-на-Дону прошел чемпионат мира и появился новый стадион — это все повлияло.

— Как думаешь, останься ты в «Ростове», смог бы играть стабильно в основе и раскрыться так же, как здесь?

— Внутри себя я может и могу сказать, что да, я бы смог конкурировать и выигрывать. Но каждому тренеру виднее, каждый видит по-своему. Когда я приходил в «Рубин», здесь команда была «ой-ой-ой». Был и Азмун, и Джанаев, и Кудряшов, Гранат не был травмирован. Это все «сборники».

Все случилось так, как должно было быть. Я перешел в «Рубин», и то, как складывается моя карьера, меня устраивает.

До Курбана Бердыева «Ростов» почти постоянно боролся за выживание, хотя там всегда любили футбол. А после «ростовской сказки», когда клуб играл в Лиге чемпионов, все полюбили еще больше

— Что из «серебряного» сезона и Лиги чемпионов тебе запомнилось?

— В групповом этапе я, к сожалению, не сыграл. Но когда я сыграл против «Аякса», пусть и вышел на замену на несколько минут, но все равно я выходил на эту легендарную «Амстердам Арену» — это было что-то особенное.

А так, даже не играя, навсегда запомню, как мы выступали на «Альянс Арене» против «Баварии». Ты смотришь на всех этих звезд, немного не веря своим глазам.

Да каждая игра — это что-то особенное. У нас была мощная группа: «Атлетико», «Бавария» — они приезжали в Ростов, и я не могу это забыть. Помню игру с ПСВ, потому что это была домашняя игра 28 сентября, а у меня в этот день утром дочка родилась. Да каждая игра очень запомнилась!

— Очень много футболистов из той команды перебрались в «Рубин» за эти полтора года. Но есть поговорка, что дважды в одну реку не войдешь. Считаешь правильным строить другую команду за счет тех, кто когда-то «выстрелил» в предыдущей?

— А как можно сказать, что неправильно, если он с этими футболистами прошел такой путь и они давали результат? Если здесь что-то сложилось не так, то могли повлиять очень многие факторы, и я о них не знаю.

Если даже не брать Бердыева, то посмотри, ведь часто такое бывает, что футболисты за своим тренером идут в другую команду.

«Часто подмечаю в игре «Зенита» нотки бердыевского футбола. Семак и сам говорил, что многое почерпнул у нашего тренера»

— «Зенит» заслуженно взял титул в РПЛ?

— Ну раз заранее за три тура стал чемпионом, то, конечно, заслуженно. Наш главный тренер еще в начале сезона сказал, что «Зенит» будет чемпионом, видимо, Курбан Бекиевич что-то знал и видел по составу, что они смогут.

Они и так закончили первую часть сезона на первом месте, а зимой к ним пришли Азмун, Ракицкий и Бариос — эти футболисты играли все матчи, приносили огромную пользу и внесли свой вклад.

Никто не отменяет и заслугу Сергея Семака, потому что у него была хорошая школа. Да и футболистом был топовым. А после того, как поработал с такими тренерами, и с Бердыевым в том числе — он же и сам говорил, что очень многое у него почерпнул, поэтому, когда я смотрел матчи «Зенита», отмечал для себя знакомые бердыевские черты в игре. Он молодой российский тренер, и надеюсь, все впереди у него, и дай Бог, чтобы и на следующий сезон в Лиге чемпионов они достойно выступили.

— Что касается Азмуна, как считаешь, почему он в «Зените» забил намного больше, чем здесь за большую часть чемпионата — всего четыре гола.

— Он очень многому научился и здесь, и в «Ростове» у нашего тренера. А в «Зените» все-таки уровень мастерства футболистов повыше, чем у меня или у кого-то другого, я это признаю — есть в чем расти. В Питере же Дриуси, или тот же Нобоа, или Артем Дзюба — они все отдают ему передачи. У него очень много моментов даже тех, которые он не забивает в каждой игре. Но он открывается, бежит, и ему постоянно отдают, и, конечно, он забивает. Все заслужено, он молодец. Я думаю, он не только в России может быть звездой, но и играть в топ-5 зарубежных чемпионатов.

Больше хочется времени с детьми проводить, а с ними на Басту сейчас не пойдешь – они у меня совсем маленькие

«Не хочу, чтобы Дейнерис села на Железный трон»

— Ты приезжал играть в Казань еще на Универсиаду-2013. Прошлым летом ты приехал уже в другой город?

— Ваша Казань цветет и растет с каждым годом. Первый раз я здесь был еще в 2009 году, когда играл за дубль «Ростова», и обычно после твоей игры еще день свободный, и, конечно, ты гуляешь по городу. И та Казань была совершенно другой. Потом я приехал на Универсиаду, увидел этот жилой комплекс Деревни Универсиады, эти новые дороги — уже было заметное преображение за три года.

А когда я сейчас приехал — город еще лучше стал. Это очень красивый город! Тут и инфраструктура хорошая, и метро есть, и пробок мало, и дороги хорошие — мне очень понравилось.

— Недавно встретились с тобой в Ометьевском лесу — на гриль-фестивале. Знаю, что ты ходил и на концерт Басты. Ты так обычно проводишь свой досуг в Казани?

— Не каждый раз так удается. Даже если спросить мою маму — она живет здесь последние три месяца, помогает с ребенком — я ухожу в 9.30 утра и приезжаю домой только вечером, уставший, а хочется с ребенком погулять. Поэтому такие вылазки в парки — это очень разгружает. Гуляешь, радуешься с детьми.

А по поводу Басты — я не хотел идти, я уже четвертый раз на их концерте был! Он хороший свой, ростовский, парень, и для меня он лучший рэпер в России. Просто компания пошла — Полоз с супругой, моя супруга тоже захотела, ну и я согласился.

Больше хочется времени с детьми проводить, а с ними на Басту сейчас не пойдешь — они у меня совсем маленькие. Так что все как и у всех — погулять с семьей, сходить в кино, спасибо маме, что она с детьми помогает.

— На сериалы время остается?

— Да, когда заезд (команда поселяется на базе за день до игры, — прим. ред.) смотрю. Дома не смотрю, там нет времени. Но когда заезд и нас закрывают на день, то я начинаю все просматривать. Ту же «Игру престолов» и другие.

— Кто займет Железный трон, как думаешь?

— Я пока даже пятую серию не смотрел, так что ничего мне не говори. Вот на заезде перед «Анжи» обязательно посмотрю. А кто займет трон, конечно, не знаю, ведь в этом сериале все так непредсказуемо. Все, наверное, думают и хотят, чтобы Джон Сноу занял трон, и я тоже склоняюсь к этому. Мне кажется, что Матерь драконов точно не будет.

— После пятой серии точно так решишь.

— Да? Вот я так и знал! Это видно, что она что-то там задумала! Посмотрим.