Дело — труба: пенсионер из Чистополя просит Путина вернуть ему газопровод

Татарстанец уверяет, что «Газпром» «приватизировал» проложенные им сети, и пытается отстоять имущество в суде

Фото: Максим Платонов

Пятый год житель Чистополя Гамир Сабирзянов пытается вернуть себе право собственности на построенный его покойной матерью в далеком 1984 году газопровод. Утвердиться в качестве хозяина газовой трубы пенсионер хочет чисто из практических соображений: считающее себя ее законным владельцем ООО «Газпром трансгаз Казань» присоединило к ней других потребителей — в итоге в доме Сабирзянова упало давление газа. После жалоб восстановить давление до нормативного удалось, а право собственности — нет. В коллизии, которая теоретически может развернуться вокруг любых построенных на частные средства коммуникаций, разбиралось «Реальное время».

«Есть газ, да не у нас»



— В 2014 году у отца в доме перестал работать газовый счетчик, — рассказал «Реальному времени» представляющий интересы отца Ильдар Сабирзянов. — Мы вызвали специалистов, те сказали, что счетчик сломан, и мы поставили новый. А он снова не крутится! Тогда мы стали искать причину и нашли ее неподалеку: оказалось, что газ в дом соседа подается через врезку в наш газопровод, причем задвижка в направлении его дома открыта полностью, а в направлении отцовского — прикручена. Давление газа тогда восстановили — оно ниже, чем было, но счетчик работает. Но поскольку это была уже четвертая такая врезка без согласования с отцом, мы стали разбираться, на каком основании газовики распоряжаются нашей трубой. И с удивлением узнали, что она уже не наша.

Сабирзянов с документами в руках рассказал историю о приключениях газопровода: его покойная бабушка заключила договор на газификацию дома по улице Маринина с управлением «Чистопольгаз», а управление, в свою очередь, — с ССМУ «Татспецстрой». Женщина оплатила работы по прокладке трубы от распределительного газопровода диаметром 57 мм и длиной 52,7 метра по смете — 200 рублей. Газопровод проложили и сдали в эксплуатацию в июле 1984-го.

В 1994 году хозяйка дома подарила его сыну — нынешнему владельцу. Ильдар Сабирзянов говорит, что вопрос о правах на газопровод с тех пор периодически возникал:

— Я был ребенком, но помню скандалы с соседями, которые к нему подключились. И отец, и я знали, что это наша труба, нам не нравилось, что газовики распоряжаются ею без нашего согласия, но отец — человек мягкий и каждый раз с этим смирялся. Терпение кончилось, когда упало давление газа, — мы решили расставить точки над «i» и зарегистрировать право собственности на газопровод, хотя он был построен и подарен отцу вместе с домом еще до 1997 года, когда вступил в силу федеральный закон об обязательной регистрации права собственности. По закону газопровод-ввод (в дом, — прим. ред.) не является отдельным объектом недвижимости — это вспомогательное сооружение, предназначенное для обслуживания жилого здания, к которому относится система газопотребления, а Гражданский кодекс РФ гласит, что такие системы следуют судьбе главной вещи, в данном случае — дома.

Сабирзяновы не думали, что с регистрацией права на трубу возникнут сложности. Фото 360tv.ru

Деньги ваши — трубы наши

Сабирзяновы не думали, что с регистрацией права на трубу возникнут сложности. Глава семьи поставил линейный объект на кадастровый учет и обратился в Росреестр. Но 15 сентября 2016 года получил отказ в государственной регистрации. Причиной отказа стало отсутствие у Гамира Сабирзянова правоустанавливающих документов на земельный участок, по которому проходит газопровод, а также наличие у газопровода иного собственника — оказывается, еще в 1999—2001 гг. газовая труба была вместе с другими такими же объектами (без ведома собственников) передана в уставный капитал ООО «Газпром трансгаз Казань». А по договору дарения, по логике сотрудников Чистопольского отдела управления Росреестра по РТ, Гамир Сабирзянов не получил от матери ничего, кроме половинки дома (без обеспечивающих его эксплуатацию коммуникаций).

Собственник дома решил восстановить права на газопровод через суд и подал иск к управлению Росреестра по РТ о признании незаконным отказа в государственной регистрации права. В суде представитель ответчика заявила: «Объектом дарения является только жилой дом <…> Данный объект (газопровод, — прим. ред.) зарегистрирован как единый комплекс. Раньше он принадлежал городу Чистополю, который позже передал его «Таттрансгазу», была проведена регистрация. Ранее бесхозяйные объекты признавались в собственности за городом и позже передавались по акту приема-передачи, регистрировались общей массой».

— Свидетельства о праве собственности на газопровод с кадастровым номером мне даже в суде не показали, — говорит Ильдар Сабирзянов, который представлял интересы отца по доверенности. — А суд отцу в иске отказал. Чистопольский городской суд вынес решение 8 февраля 2017 года, 4 апреля того же года Верховный суд РТ оставил его в силе.

При этом Ильдар Сабирзянов дважды обращался в Роскадастр за сведениями о собственнике газопровода: до того, как состоялось судебное решение, — 11 ноября 2016 года, и после — 7 августа 2017-го. В обоих случаях он получил ответ: «Данные о правообладателе отсутствуют».

Остается добавить, что Сабирзяновы — не первые, кто испытал на себе последствия отсутствия информации о правах, ограничениях либо притязаниях ООО «Газпром трансгаз Казань». Это «белое пятно» в Роскадастре обернулось большими проблемами для жителей Казани и зеленодольских дачников.

Собственник дома решил восстановить права на газопровод через суд и подал иск к управлению Росреестра по РТ. Фото laishevskyi.ru

«Используют в коммерческих целях»

— В акте о сдаче нашего газопровода в эксплуатацию говорится о передаче трубы в ведение «Чистопольгаза», — говорит Ильдар Сабирзянов. — Но если с учетом действовавшего тогда порядка эта организация поставила ее на баланс, то как же эта труба потом могла быть признана бесхозной? Как получилось, что, имея всю документацию о заказчике газопровода, имея с собственником дома договор о поставке газа и техническом обслуживании трубы, получая за это регулярно плату от собственника, как газовики могли допустить, что труба была признана бесхозной, а затем отошла в собственность города? Почему у нас никто не поинтересовался, никто нас обо всем этом не оповестил? Я уж молчу о том, как власти города и «Газпром» допустили, что действующий опасный объект — газопровод-ввод — остался вдруг бесхозным…

Сабирзянов считает, что тут налицо «рейдерский захват чужого имущества»:

— Поставщик газа ООО «Газпром трансгаз Казань», преследуя свои коммерческие цели, без ведома собственника неправомерно удерживает и эксплуатирует мою газопотребительную сеть, считает часть моего домовладения — газопровод-ввод — своей собственностью и выдает техусловия на присоединение к моей сети другим потребителям. И это не единичный случай: так называемые «бесхозные» газопроводы чохом передавались в уставный капитал ООО «Газпром трансгаз Казань», то есть речь идет о массовом явлении.

Корреспондент «Реального времени» направила по этому поводу запрос в пресс-службу ООО «Газпром трансгаз Казань» с просьбой высказать свою точку зрения на ситуацию, однако на момент публикации статьи комментариев от компании не поступило. По получении ответа он будет опубликован.

«Поставщик газа ООО «Газпром трансгаз Казань, преследуя свои коммерческие цели, без ведома собственника неправомерно удерживает и эксплуатирует мою газопотребительную сеть», — считает Сабирзнов. Фото Максима Платонова

Что законно создал — то твое

Между тем в других регионах Российской Федерации суды встают на сторону собственников жилых домов, а не газоснабжающих организаций.

К примеру, Верховный суд Республики Башкортостан в полном объеме удовлетворил исковые требования жителя Чишминского района РБ, просившего признать за ним право собственности на построенный на его деньги и принятый в эксплуатацию ОАО «Газпром газораспределение Уфа» газопровод. Суд низшей инстанции отказал владельцу дома на основаниях, сходных с основаниями отказа Сабирзянову. А вот Верховный суд РБ указал, что «на земельные участки, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам, оформление прав собственников трубопроводного транспорта… не требуется», зато «право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом». «Физическое лицо вправе быть собственником подземного (надземного) газопровода-ввода низкого давления, проложенного от места присоединения к распределительному газопроводу до сети газопотребления при условии доказанности им двух юридически значимых обстоятельств — создания новой вещи для себя и отсутствия нарушений законодательства при ее создании».

А Славянский городской суд в Краснодарском крае на тех же самых основаниях отказал в иске собственнице газопровода-ввода, которая пыталась избавиться от газовой трубы (и ответственности за нее), подвинув границу балансовой принадлежности к вентилю на вводе в дом.

— Мы с отцом обращались не только в суд, но и в прокуратуру, и в Следком — пытались доказать, что у нас незаконно отняли собственность, однако всюду получили ответы, что правда на стороне ООО «Газпром трансгаз Казань», — говорит Сабирзянов. — Сейчас отправили письмо президенту России и надеемся, что уж сам Владимир Путин поможет нам вернуть трубу…

— Когда речь идет о сетях газоснабжения, надо понимать, что есть эксплуатационная ответственность и есть балансовая принадлежность, — прокомментировал ситуацию гендиректор казанского ООО «Городская газовая служба» Вадим Голубь. — Балансовая принадлежность — это вопрос собственности, но собственник эксплуатировать газовые сети не всегда может, и тогда он по договору может поручить эксплуатировать газопровод специализированной организации. Но договор заключается на обслуживание, на врезку в такой газопровод без согласия собственника никто не имеет права. В данном случае речь идет о границе раздела балансовой принадлежности. Собственнику дома надо выяснять, на каком основании и когда ее передвинули с места врезки в газораспределительный газопровод к его дому и насколько законно это было сделано.

Голубь невысоко оценил шансы Сабирзяновых — он заметил, что в таких ситуациях подтверждения оплаты работ по строительству газовой трубы и прав на дом для признания права собственности обычно бывает недостаточно.

— Сабирзянову следовало, конечно, зарегистрировать право собственности на газопровод еще в 2001 году, с принятием закона об обязательной регистрации права собственности, и тогда вся эта коллизия просто не возникла бы, — считает юрист Альберт Федоров, который представлял интересы собственников жилых домов в Салмачах, попавших под снос из-за близости газопровода.

— А поскольку владельцы дома этого не сделали, это сделал исполком. Но шансы оспорить передачу газопровода в собственность исполкома, а затем в уставный капитал ООО «Газпром трансгаз Казань», я полагаю, есть. Ведь Сабирзянов лишь недавно узнал об этом — в суде. А значит, срок исковой давности может быть восстановлен — он должен исчисляться с даты, когда собственник узнал о своем нарушенном праве.

