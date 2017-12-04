«Газпром» отстал от Салмачей и переключился на Васильево

Спустя 40 лет садоводы узнали, что их участки попадают в запретную зону

Порядка 200 дачников из Зеленодольского района получили письма ООО «Газпром трансгаз Казань», в которых сообщалось, что их дачи, построенные еще в конце 1970-х годов, попали в зону минимально допустимых расстояний магистрального газопровода и подлежат сносу. Трубы, которых нет ни на одной карте, стали бедой всероссийского масштаба, а виноватыми — собственники дач и коттеджей. Подробности в материале «Реального времени».

«Газпром» постучался к дачникам

Порядка 200 дачников из Зеленодольского района получили письма от ООО «Газпром трансгаз Казань». Участки садоводы получили еще в конце 1970-х годов. В 2000-х сделали межевание, оформили в собственность. Ни в одном документе не было указано об обременениях или ограничениях. Осенью садоводам начали приходить письма от ООО «Газпром трансгаз Казань», в которых сообщалось, что их дачи находятся в зоне минимально допустимых расстояний магистрального газопровода и подлежат сносу.

— Но не все дачники получили письма. Мое мнение, письма получили только те, кто сделал межевание участков. На публичной кадастровой карте видно, что не все дачники отмежевали участки, так как это стоит дорого, — предполагает Альбина Лобашова, чья дача находится в садовом обществе «70 лет Октября».

«Газпром» постучался не только в СНТ «70 лет Октября», но и в находящиеся поблизости «Березку» и «Васильево-1». В последнем более 30 участков неожиданно оказались в зоне минимально допустимых расстояний. По словам председателя товарищества Екатерины Лаврентьевой, о том, что рядом газопровод, они знали, но в 1979 году минимально допустимое расстояние составляло 100 метров. В 2017-м оно неожиданно увеличилось до 150.

— Мне прислали письмо, в котором говорится, что до моего дома — 129 метров, в соответствии со ст. 32 ФЗ «О Газоснабжении» здания и строения, построенные ближе установленных минимальных допустимых расстояний, подлежат сносу, — зачитала письмо Лаврентьева.

Иски в суд садоводы не получали, «Газпром» пока просил их расписаться, что они в курсе того, что их дома построены якобы незаконно, но от этого они отказались.

По словам Екатерины Лаврентьевой, о том, что рядом газопровод, они знали, но в 1979 году минимально допустимое расстояние составляло 100 метров. В 2017-м оно неожиданно увеличилось до 150. Фото vk.com



Трубопровод не проложили на карте

«Газпром трансгаз Казань» не впервые выставляет претензии к собственникам владений, находящихся рядом с трубопроводами. По такому же сценарию разворачивались действия в казанском поселке Салмачи. Люди покупали землю, свободную от обременений, получали разрешения на строительство, но, когда пытались подключить газ, оказывалось, что дома находятся в зоне, где строить нельзя. Выяснялось, что газовый монополист не ставил свои сети на учет в Росреестре, соответственно, там не знали о существующих обременениях.

— Государственный регистратор проводит правовую экспертизу по тем документам, которые предоставлены заявителем, и по записям, которые внесены в государственный реестр недвижимости. В соответствии с этим он принимает законные решения. По садоводческому товариществу «Васильево 1» управление Росреестра по Республике Татарстан поясняет, что собственник не подал заявку для внесения сведений об охранных зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Более того, по этой же причине данные сведения об охранной зоне газопровода на данном земельном участке отсутствуют в ЕГРН до настоящего времени, — прокомментировали ситуацию «Реальному времени» в управлении Росреестра по Республике Татарстан.

В ООО «Газпром трансгаз Казань» не смогли оперативно предоставить ответ.

На территории Республики Татарстан, по данным на 1 ноября, насчитывается более 74 тысяч зон с особыми условиями использования территорий. Но это только те, уточняют в Росреестре, информация о которых внесена в кадастровую карту. А сколько еще неучтенных зон? Как показывает практика — немало.

«Газпром трансгаз Казань» не впервые выставляет претензии к собственникам владений, находящихся рядом с трубопроводами. Фото vk.com



От салмачинцев отстали после слов Путина

Возвращаясь к Салмачам — от них, на радость собственников, «Газпром трансгаз» отстал. После судов, а люди дошли и до Верховного суда России, который тоже оказался не на их стороне, исполнительные листы о сносе домов 11 ответчиков так и не получили. Иски к пяти ответчикам, поданные в 2017 году, оставлены без рассмотрения — истец не являлся на судебные заседания.

— Это как раз после того, как Владимир Путин указал на недобросовестность действий по сносу жилых домов, — рассказал Альберт Федоров, адвокат, представляющий интересы салмачинцев.

Тогда во время прямой линии к Путину обратилась жительница Челябинска, у нее поблизости с садом также «всплыл» незарегистрированный ранее газопровод. «Людей, которые уже построились там, надо оставить в покое. Конечно, надо делать все для обеспечения безопасности людей, но их нужно оставить в покое. Можно не разрешать строить новые здания, сооружения уже в 150-метровой зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. И я сделаю все, чтобы это решение состоялось. Все, что построено уже на этом месте, должно быть оставлено в покое! Сделаю все, чтобы это решение состоялось», — сказал тогда Путин.

По словам Альберта Федорова, который несколько лет представляет интересы жителей Салмачей, виноват в том, что трубопроводы оказываются «невидимыми», не только собственник, не ставящий участок на кадастровый учет.

— В некоторых случаях эксплуатирующая организация не доносит нормальных сведений до органов местного самоуправления об этих трубах. А в других случаях органы местного самоуправления, получая данную информацию, складируют ее вместо того, чтобы эти сведения на всех возможных картах и схемах отразить, — говорит Федоров.

«Невидимые» трубы «Газпрома» — это беда всероссийского масштаба. Фото vk.com

Незнание «газпромовских» законов не освобождает от ответственности

«Нормальные сведения» — это, по словам адвоката, «не просто схемы на листке А3» с указанием расположения магистрального трубопровода, но и минимальные допустимые расстояния от его оси.

— «Газпромовцы» в соответствии со своими внутренними нормативами направляют информацию о расположении труб, но о том, что от них еще 50—150 метров нельзя строить, они не предупреждают органы МСУ. А если предупреждают, я сужу по нашим делам, то так абстрактно, что чиновники не обращают на это внимание. У них даже на аншлагах рядом с трубопроводами эти данные не указаны. Они пишут там информацию об охранной зоне, которая составляет 25 метров, но о минимально допустимых расстояниях не написано. Потому что в их регламенте обязательно должна быть указана только охранная зона, а все остальное — на усмотрение, — говорит Альберт Федоров.

«Невидимые» трубы «Газпрома» — это беда всероссийского масштаба. Незнание «газпромовских» законов не освобождает от ответственности. В соответствии с вынесенными решениями судов ответчики обязаны снести дома за свой счет, без каких либо компенсаций, так как они признаются самовольными постройками. На земле можно продолжать огородничать, но строить ничего нельзя. Надежду получить хоть какую-то компенсацию пострадавшим от «Газпрома» дало решение Заинского районного суда по иску Светланы Тихоновой. Дом Тихоновой оказался в охранной зоне из-за того, что чиновники на протяжении более 10 лет не могли утвердить границы газопроводов по заявлению газовиков. Суд постановил возместить Тихоновой почти 4 млн рублей, в такую сумму был оценен дом, который семья построила и который оказался под угрозой сноса. Однако исполком Заинского района решение оспорил в Верховном суде Татарстана, рассмотрение дела продолжается.