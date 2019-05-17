Артем Белов: «Сокращение импорта молочной продукции дало возможность российским производителям развиваться»

Генеральный директор «Союзмолоко» о состоянии молочной отрасли, факторах роста рынка и ограничениях импорта

Доходы населения с каждым годом снижаются, как следствие, последние 5 лет падает спрос на молочную продукцию. Это одна из тенденций, которую можно выделить на рынке, — уверен генеральный директор «Союзмолоко», экс-советник министра сельского хозяйства России Артем Белов. В интервью «Реальному времени» он рассказал о состоянии отрасли, влияния импортозамещения и ближайших трендах молочного рынка.

Экспорт молочной продукции из России составил 300 млн долларов

— Артем, что сейчас происходит на рынке молока? Какие тенденции можете отметить?

— Тенденций несколько. Во-первых, доходы населения снижаются. Это оказывает наибольшее влияние на рынок, поскольку молочная отрасль очень чувствительна к уровню покупательной способности. Как следствие, сокращается уровень потребления. Последние 5 лет динамика спроса на молочную продукцию была отрицательной, падение составило порядка 7—8 процентов. В перспективе состояние рынка будет зависеть от достатка людей. В целом, потенциал для роста есть. В ближайшие 7—10 лет рост возможен на уровне 20—30 процентов.

Во-вторых, из позитивного — последние несколько лет устойчиво растут объемы производства товарного молока. Годовые темпы роста составляют от 2,5 до 3 процентов. Эта тенденция связана с высоким уровнем цены на сырое молоко. Комфортная доходность позволяет рассчитывать, что мы увидим дальнейший рост производства товарного молока.

В-третьих, можно отметить, что в 2018 году на 20—25 процентов сократились объемы импорта молочной продукции. Это дало возможность российским производителям развиваться. Как следствие, стабилизировался объем экспорта российской молочной продукции. В прошлом году он составил порядка 300 млн долларов.

— Перед молочными производителями стоит задача наращивания экспортных поставок. На ваш взгляд, где были бы актуальны российские продукты?

— Ключевым для российских продуктов, прежде всего, будет рынок СНГ. Он для нас родной, наши продукты там знают и потребители готовы их выбирать. С другой стороны, добавится рынок третьих стран. Мировой рынок оценивается в десятки млрд долларов. Он достаточно динамично растет: на 2—3 процента в год. В основном рост происходит за счет стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

— Главный игрок на рынке — это сети. Они определяют стоимость молока?

— Все мы: производители молока, переработчики и сети живем в неблагоприятных макроэкономических условиях. Снижаются доходы, снижается спрос на молоко. Каждый выживает как может. Сети действительно во многом могут диктовать производителям условия поставки. Поэтому, наверное, в этой цепочке сети находятся в чуть более благоприятных условиях. Чтобы поддержать обороты, сохранить уровень спроса, сети совместно c производителями реализуют акционные продажи, причем количество акционной продукции в последние годы резко увеличивается. В каком-то смысле это поддержка потребителей, они от этого выигрывают.

Но в долгосрочной перспективе для сетей это не очень хорошо, потому что, по сути, снижается доходность. А если снижается доходность, значит ограничиваются возможности для развития.

Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что проблема есть во всей цепочке. И если мы хотим, чтобы эта цепочка устойчиво развивалась, необходимо договариваться о понятных и долгосрочных правилах игры.

Чтобы поддержать обороты, сохранить уровень спроса, сети совместно c производителями реализуют акционные продажи, причем количество акционной продукции в последние годы резко увеличивается. В каком-то смысле это поддержка потребителей, они от этого выигрывают

«На этот раз у нас нетипичный год»

— В 2018 году закупочные цены на молоко в ряде регионов, в том числе и в Татарстане, сильно упали. Как решается эта проблема? И что происходит с ценами сейчас?

— Я недавно был в Татарстане и могу сказать, что цены с начала года в регионе не сокращались. Хотя традиционно с февраля — марта объем производства сырого молока начинает расти, в результате цена падает. Обычно стоимость снижается на 20—25 процентов. На этот раз у нас нетипичный год — даже в регионах с высокой волатильностью, таких как Татарстан, Башкирия, Алтайский край, цены на молоко не упали.

Да, в 2018 году был серьезный провал по цене. Он был связан с тем, что на фоне снижения объемов потребления резко увеличились поставки молочной продукции из-за рубежа. Но во второй половине года ситуация выровнялась. С июля цены стали расти и к концу 2018 года, практически, достигли значений, которые мы наблюдали в начале 2017 года.

— За счет чего у нас происходит рост молочной продукции?

— Основной вклад в рост объемов производства дают, конечно, сельхозорганизации. Если посмотреть цифры l квартала 2019 года, то мы опять же увидим, что производство товарного молока, которое идет на переработку, в среднем увеличилось на 2,8 процента. При этом в сельхозорганизациях объем производства товарного молока вырос примерно на 3—3,5 процента.

— Одной из причин падения цен назывался ввоз большого объема сухого молока. Оно стало довольно распространенным продуктом производства. Однако вокруг него давно ведутся жаркие споры…

— Что такое сухое молоко? Это то же самое молоко, из которого убрали одну из составляющих — влагу. С точки зрения основных компонентов: белка, жира, кальция — все осталось. Дальше это молоко просто восстанавливают — добавляют воду. В результате появляется обычное молоко с набором тех же полезных веществ. Сухое молоко — абсолютно качественный натуральный продукт.

Фото меркурий-россельхознадзор.рф

Что такое сухое молоко? Это то же самое молоко, из которого убрали одну из составляющих — влагу. С точки зрения основных компонентов: белка, жира, кальция — все осталось. Дальше это молоко просто восстанавливают — добавляют воду. <...> Сухое молоко — абсолютно качественный натуральный продукт

«Люди все чаще выбирают более дешевые аналоги»

— Больше года в России действует эмбарго на белорусское молоко. В чем-то выиграли российские производители после введения запрета?

— Как такового эмбарго на белорусское молоко у нас нет. Есть определенные вопросы к поставляемому молоку со стороны Россельхознадзора. Ряд белорусских предприятий уже решили эти вопросы, другие пока нет. Поэтому поставка с этих предприятий именно по сухому молоку до сих пор находится под ограничениями. Думаю, что как только предприятия решат проблемы, их сразу же выведут из-под ограничений. И никаких проблем не будет. Это исключительно вопрос времени.

Что касается цен, конечно, эти ограничения поддержали цены на российское сырое молоко, особенно летом 2018 года. Цены выросли.

Вместе с тем, мы должны понимать, что решение по ограничению поставок носило больше психологический характер. Потому что часть молочной продукции, закрытой для России, сейчас попадает к нам на рынок. Это происходит через третьи страны.

— В последние несколько лет в России увеличилось количество продуктов с заменителями молочных жиров. На ваш взгляд, с чем это связано?

— Действительно, за последние 6 лет потребление сырных продуктов выросло с 12—13 до 27—28 процентов. Покупательная способность падает, поэтому люди выбирают более дешевые аналоги. А заменители молочных жиров стоят существенно дешевле.

— Недавно в СМИ обсуждалась инициатива одного из отраслевых союзов о запрете на ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа для личного пользования. Что вы об этом думаете?

— Такой запрет, действительно, существует в ряде стран. Наибольший риск, конечно, касается мясной продукции. Там есть высокие риски возникновения определенных болезней. В части молочной продукции риски минимальны, потому что она на 99 процентов проходит термическую обработку, соответственно, угрозы не представляет.

Фото Романа Хасаева

Если посмотреть цифры l квартала 2019 года, то мы опять увидим, что производство товарного молока, которое идет на переработку, в среднем увеличилось на 2,8 процента

«Что касается онкологии от обычного молока — это очевидная глупость»

— Есть еще проблема с реализаций продукции на ярмарках. Люди приходят на фермерскую ярмарку и ожидают, что там будет фермерская продукция. Но иногда на прилавках под видом фермерской продукции лежит то, что произведено где-нибудь в Подмосковье в непонятных цехах, и качество у продукции сомнительное. С этим как-то можно бороться?

— Во многом это задача региональных властей, потому что они знают всех своих производителей, всех переработчиков молока. На ярмарке в первую очередь должен даваться зеленый свет тем фермерам, которые есть в регионе. В Татарстане, например, их много. Задача муниципалитетов, республики — отбирать именно тех производителей, которые реально производят или перерабатывают. Это сильно поддержит локальных фермеров.

— В последний год часто муссируются разговоры о пользе новозеландского молока А2. Якобы оно гораздо полезнее обычного, а простое молоко чуть ли не приводит к онкологии. Создается некое ощущение маркетингового хода.

— По поводу А2 сложно что-то говорить, потому что на этот счет есть разные точки зрения. Однозначного мнения по этому поводу у научного сообщества сейчас нет. Но, что касается онкологии от обычного молока — это очевидная глупость.

— От чего и от каких факторов будет зависеть цена на молоко в ближайшее время в России?

— Здесь есть четыре основных фактора. Во-первых, это спрос. Он связан с доходами населения — будут расти доходы, будет расти и спрос. Второе, ситуация на мировом рынке — что будет происходить с ценами. Сейчас они растут. Третий фактор — наши отношения с республикой Беларусь. Сейчас мы подписали с ними балансы, которые достаточно комфортны как для российских, так и для белорусских производителей. Насколько нам удастся эти балансы выдержать — как раз тот фактор, который повлияет на ситуацию на местном рынке. В-четвертых, насколько эффективно будет проходить борьба с фальсификатом. Сейчас на фальсификат приходится порядка 7—8 процентов всей продукции. Это большие объемы, стоимость которых оценивается в десятки миллиардов рублей.

Алина Губайдуллина