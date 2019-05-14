Нуриевский-2019: про корсаров, любовь и отвагу

Балетный фестиваль стартовал с премьеры

Фото: Максим Платонов

Вчера в Казани открылся Международный фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева, который проходит на сцене ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля в 32-й раз. Чем примечателен балетный форум этого года — в материале «Реального времени».

«Он указывает дорогу к театру»

Традиционные приметы Нуриевского фестиваля налицо: толпа зрителей, ковер из распустившихся тюльпанов перед зрительским входом в театр и полностью забитая машинами стоянка перед ним.

Последнее всегда немного смущает: практически ни перед одним театром в европейских городах нет стоянок, и это никого не напрягает. Публика спокойно, в вечерних туалетах, едет в метро или пользуются такси. Перед опера Гарнье в Париже часто можно видеть, как дама в платье в пол выпархивает из подземного перехода на рю Опера и идет к входу в парижскую оперу. У нас зрители готовы терпеть неудобства при парковке, но не готовы отказаться от личного транспорта.

В этом году, к сожалению, нет привычного баннера, посвященного фестивалю, который мы привыкли видеть на фасаде театра. Городские власти приняли необъяснимое решение запретить вывешивать их на фасадах. Странно, опять-таки баннеры с рекламой спектаклей на фасадах — общемировая практика. И многие театральные здания Европы намного старше театральных зданий Казани. Но, похоже, что мы опять идем «впереди планеты всей».

Одна из традиционных примет Нуриевского фестиваля, проходящего уже в 32-й раз, — большое число зрителей

Как компенсация за отсутствие рекламы на фасаде — необычные афиши спектаклей этого года, в некоторых из них использованы фотографии Нуриева. Его же фото открывает и буклет фестиваля, выполненный чрезвычайно стильно. С обложки Нуриев смотрит через прищур глаз, немного иронично, и вспоминается, что на Западе про него говорили «Рудольф фотогеничен как Мэрилин Монро». Монро позировала, Нуриев же всегда был потрясающе естественен. Он вообще был божественно органичен — и в жизни, и на сцене.

Традиционно перед спектаклем со вступительным словом выступил профессор ГИТИСа Сергей Коробков, начавший свой спич весьма романтично, со слов о том, что нынешний фестиваль — первый в истории после того, как возле театра появился памятник Нуриеву: «Он стоит на улице Театральной и словно указывает дорогу к театру».

Напомним, что памятник великому танцовщику, подаренный городу Зурабом Церетели, появился в Казани осенью 2018-го, в год восьмидесятилетия Нуриева. Жаль, что место для него было выбрано не самое удачное, сзади театра, там, где заезжают служебные машины. Естественно, он был бы более уместен возле главного входа в театр.

Открывать фестивали премьерой — хорошая традиция ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля

«Это длилось всего 2 минуты»

Фестиваль этого года открылся премьерой балета «Корсар». Начинать фестивали премьерой — хорошая традиция ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля. «Корсар» идет в хореографии Мариуса Петипа и Константина Сергеева в редакции шефа балетной труппы Владимира Яковлева. Кстати, Сергеев был руководителем балетной труппы Кировского театра и его недоброжелательное отношение к Нуриеву было одной из причин, почему артист решил остаться на Западе.

«Корсар» в творчестве Рудольфа Нуриева — спектакль знаковый. Именно партию из этого балета он выбрал для участия во Всесоюзном конкурсе артистов балета, проходившем в Москве. «Его вариации длились всего 2 минуты, но после них было ясно, что их исполняет большой артист. После этого конкурса балетный мир заговорил о Нуриеве», — напомнил публике Сергей Коробков.

Вчера же, и это тоже символично, партию раба Али, верного слуги корсара Конрада, исполнил солист казанского театра Олег Ивенко. Один из ведущих танцовщиков нашей труппы только что сыграл роль Рудольфа Нуриева в нашумевшем фильме «Белая ворона». Фильм уже был показан во многих странах, получил награды на многих фестивалях и в конце апреля вышел в прокат в России.

«Когда я готовил партию Али, естественно, посмотрел записи Рудольфа Нуриева, пропитался его духом. Он танцевал потрясающе — выбегал на сцену, и сразу же всех затмевал», — прокомментировал «Реальному времени» работу над ролью Олег Ивенко.

«Корсар» на казанской сцене — романтический балет, в основе которого поэма Байрона, пронизанный воздухом свободы, напоенный любовью и отвагой

Вчера утром прошла информация, что Ивенко заболел и не будет танцевать на открытии, и это было бы большим разочарованием для зрителей, которые пришли на премьеру и ради него тоже. Но артист все же мужественно вышел на сцену и стал одним из украшений спектакля.

«Корсар» на казанской сцене — романтический балет, в основе которого поэма Байрона, пронизанный воздухом свободы, напоенный любовью и отвагой. Главные партии в нем вчера исполнили ведущие солисты казанской труппы Михаил Тимаев, Кристина Андреева и Аманда Гомес. Романтизм музыки, а в «Корсаре» используется музыка Минкуса, Адана, Дриго, Пуни, Делиба, Ольденбургского, Корнблита, хорошо прочувствовал оркестр казанского театра, ведомый главным дирижером Ренатом Салаватовым.

«Музыка «Корсара» состоит из произведений разных авторов, та музыкальная редакция, которую мы используем, на мой взгляд, самая компактная и выразительная», — рассказал Ренат Салаватов «Реальному времени».

Сегодня на фестивальной сцене снова будет представлен «Корсар», но главные партии в нем исполнят уже приглашенные на Нуриевский солисты.



1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов