Александр Беляев, Роскачество: «Этикетки с пометкой «био», «эко», «фермерский» — лишь красивое название»

Замглавы НКО о правдивости этикеток, следах антибиотиков в продуктах и эффекте «цена — качество»

Российские костюмы прочнее иностранных, пельмени на отечественном рынке не лишены изъяна, а этикетки с пометкой «эко» зачастую лишь красивое название. К таким результатам пришли эксперты некоммерческой организации «Роскачество». «Реальное время» пообщалось с заместителем главы НКО на недавно прошедшем форуме Ассоциации компаний розничной торговли. Стоит ли ориентироваться на цену при выборе продуктов, можно ли доверять этикеткам, есть ли ГМО в России, об этом и не только Александр Беляев рассказал в интервью.

«Российские мужские костюмы оказались прочнее иностранных»

— Александр, сколько товаров в год исследует Роскачество и какая часть из них оказывается некондиционной?

— За все время работы мы исследовали более 4,5 тысячи товаров. С нарушениями из них было около 780. Получается порядка 20 процентов не соответствует требованиям техрегламентов.

Но назвать ее некондиционной однозначно нельзя. Нам важно объяснить потребителю, что несоответствие маркировки тоже нарушение, но не такое серьезное, как нарушение технологии производства. Мы объясняем это и можно сказать учим потребителя быть грамотным в этих вопросах. Сейчас нами запущен даже сайт «умного потребителя».

— Как меняется ситуация из года в год, какие тенденции прослеживаете?

— Если брать во внимание широкие потребительские категории, например, молочные продукты и хлебобулочные изделия, то здесь можно отметить положительную динамику.

Например, совсем недавно мы исследовали еще 10 торговых марок кефира из регионов и можем смело сказать, что качество заметно стало лучше. Мы не обнаружили крахмала в составе и даже следов антибиотиков.

— Какие нарушения встречаются чаще всего? Кто чаще нарушает: отечественные производители или зарубежные?

— Сказать, что все российские нарушают, а импортные идеальны или наоборот, нельзя. Есть ряд примеров, которые показывают, что качество российских товаров лучше зарубежных. Например, те же мужские костюмы российских производителей оказались гораздо прочнее и лучше иностранных. Другой пример — кетчуп. Мы сравнивали товар под известной международной маркой, произведенной на российском заводе и в другой стране, разницы не увидели.

Фото Антона Журавлева

Сказать, что все российские нарушают, а импортные идеальны или наоборот, нельзя. Есть ряд примеров, которые показывают, что качество российских товаров лучше зарубежных

«В большинстве случаев маркировка ГОСТ является правдой»

— Как тогда потребителям не попасться на удочку нечестных продавцов?

— Потребителям мы советуем в первую очередь обращаться к нашим исследованиям, следить за новостями на сайте Роскачества. Это потребительский навигатор, который поможет сделать каждому покупателю правильный выбор. Если говорить о каких-то общих вещах, то, конечно, важно читать этикетку, следить, чтобы не была нарушена упаковка. Это базовые правила.

— Какой процент неправды на этикетках в таком случае?

— Он довольно низкий, производители сами не хотят рисковать, выпуская не соответствующий этикетке товар.

— Часто встречаются надписи «изготовлено по ГОСТу». Можно ли доверять такой продукции?

— В большинстве случаев маркировка ГОСТ является правдой: 95 процентов гостированной продукции, которую мы исследовали, была изготовлена согласно всем требованиям. И только в исключительных случаях надпись и реальный состав разнились.

Фото Антона Журавлева

В большинстве случаев маркировка ГОСТ является правдой: 95 процентов гостированной продукции, которую мы исследовали, была изготовлена согласно всем требованиям. И только в исключительных случаях надпись и реальный состав разнились

«Во всех марках пельменей есть, пусть небольшой, но изъян»

— На пленарной дискуссии медиафорума вы рассказывали о мифах среди потребителей. Вы опровергли содержание в колбасе остатков крыс, бумаги и прочего. Есть ли еще интересные мифы, которые развенчало Роскачество?

— Есть интересная история, связанная с порошком. По телевизору часто рекламируются порошки, которые отстирывают все виды пятен. Наше исследование показало, что универсальных средств нет, у каждого из порошков есть своя заданная траектория.

Примечателен пример по пельменям. Пельменей, которые бы на 100 процентов соответствовали повышенному стандарту, в России не существует. Во всех марках есть, пусть небольшой, но изъян. Где-то соотношение мяса и теста страдает, где-то находятся следы антибиотиков. Даже дорогие пельмени проблемные. Причем мы исследовали самые дорогие пельмени на рынке (они стоят в районе 700 рублей за килограмм). Так вот они оказались хуже, чем те, которые стоят в два раза дешевле.

— Кроме пельменей, в каких категориях товаров цена также не показатель качества?

— Рыбная отрасль. Минтай и красная икра показали подобные результаты. Недавно исследовали собачий корм. По набору необходимых животному элементов российские производители в отличие от элитных иностранных показали даже лучший результат. Это многих удивило.

— Фактически, люди переплачивают за бренд, но не за качество?

— Такое очень часто бывает. Но нужно понимать, что в цену товара еще входят и реклама, и продвижение, и выход на рынок. В прошлом году мы делали большое исследование российского вина. Взяли 300 видов вина в категории от 300 до 1 000 рублей. Пригласили более 30 экспертов, в том числе европейских сомелье. По результатам исследования был выпущен «Винный гид России». После этого мы провели эксперимент, пригласив трех членов наблюдательного совета Роскачества попробовать и сравнить российские и иностранные вина, схожие по году выпуска, сорту винограда и цене. Оказалось, что российские вина не уступают зарубежным аналогам.

Фото Максима Платонова

Мы не говорим, что заменитель – это плохо. Но стоять на одной полке с обычным молоком, такой продукт не может. Сейчас мы ведем активную работу с сетями, чтобы они эти продукты на полках разделяли и не вводили людей в заблуждении

«Чаще всего антибиотики встречаются в молочной и мясной продукции»

— Насколько процесс импортозамещения повышает качество продукции?

— Задача Роскачества как раз состоит в том, чтобы повышать качество отечественной продукции. Ключевой элемент — действовать через потребителя. Мы хотим создать комьюнити умных потребителей, которые читают этикетки, обращают внимание на Знак качества. Производители стремятся сделать товар лучше, чтобы соответствовать запросам. Поэтому, думаю, что качество продукции растет. Мы стараемся доносить идею о том, что нужно совершенствоваться.

— Который год россиянам предлагают сырные продукты вместо сыра, творожные продукты вместо творога, а вместо вина и пива — винные и пивные напитки. Какова позиция Роскачества в этом вопросе?

— С этого года начинает действовать закон, о том, что, если в состав продукта вместо молочных входят жиры молочного происхождения, он не может называться молоком. Это серьезный шаг в сторону сегментации. Мы не говорим, что заменитель это плохо. Но стоять на одной полке с обычным молоком, такой продукт не может. Сейчас мы ведем активную работу с сетями, чтобы они эти продукты на полках разделяли и не вводили людей в заблуждении.

Новые правила подразумевают, что, например, сыр, который содержит растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».

— Сегодня довольно остро стоит вопрос использования антибиотиков в сельском хозяйстве. В какой продукции наиболее часто встречаются остатки антибиотиков? Как часто вскрывается эта проблема? И как контролируется вопрос?

— Чаще всего антибиотики встречаются в молочной и мясной продукции, но сказать, что проблема носит критичный характер нельзя: встречаются остатки антибиотиков довольно редко.

— По остаткам антибиотиков как-то решается вопрос?

— Если говорить о нормативной работе с нарушителями, то это больше вотчина Роспотребнадзора. Как Роскачество мы сообщаем потребителям правду о товарах, а дальше сам покупатель делает свой выбор.

Фото Максима Платонова

Чаще всего антибиотики встречаются в молочной и мясной продукции, но сказать, что проблема носит критичный характер нельзя — встречаются остатки антибиотиков довольно редко

«Эко» — лишь красивое название

— Что скажете про экологически чистые продукты? Их и вправду можно назвать чистыми?

— В следующем году будет введена сертификация для органической продукции, которая должна навести определенный порядок на рынке. Сейчас вы можете купить, например, йогурт с этикетками «био», «эко», «фермерский», но кроме красивого названия у него ничего не будет. Требований к использованию такой маркировки нет. И этот вопрос, конечно, требует решения.

— Условно, я могу открыть магазин, назваться «эко» и продавать любые продукты?

— По сути, да. Понятно, что небольшой сегмент честной продукции все-таки существует. Но она существенно дороже обычной.

— Стоит ли нам по-прежнему бояться ГМО в овощах и фруктах?

— Наши исследования показывают, что ГМО нет нигде, даже в самой дешевой продукции.

— Есть ли подтверждение, что фермерская молочная продукция лучше конвейерной?

— Мы пока на этот рынок не выходили с исследованиями. Но для нас этот вопрос, безусловно, интересен.

«Нет такого закона, который бы говорил делать плохо»

— Роскачество завершило разработку нового ГОСТа для детского питания. Чем новые правила будут отличаться от прошлого ГОСТа?

— Мы ужесточили правила по безопасности. Задача состояла в том, чтобы детское питание сделать максимально близким по составу к грудному молоку. Этого раньше не было и никак не регламентировалось.

Фото acort.ru

Хорошее молоко и хлеб можно найти в любом регионе, просто нужно правильно подходить к поиску

— Товары в разных регионах как-то различаются по качеству? Скажем, в одном регионе лучшее молоко, в другом — хлеб и так далее?

— Наш процесс исследований не замкнут в рамках конкретного региона, мы берем широкую палитру. И чаще всего это продукция из крупных торговых сетей. Понятно, что она повторяется в разных регионах. Что касается местных производителей, они также участвуют, но я не могу сказать, чтобы по регионам они выделялись. Понятно, что есть Вологда — один из лидеров молочной продукции, Дальний Восток — это рыба, еще ряд регионов славится своим текстилем и так далее. Но хорошее молоко и хлеб можно найти в любом регионе, просто нужно правильно подходить к поиску.

— А у сетей один и тот же товар по регионам может отличаться?

— Если мы говорим о сетевых торговых марках, то это практически исключено. Для создания таких продуктов используется одна рецептура и даже одни и те же заводы-производители.

— Как вы считаете, всегда ли виноваты производители в том, что их товар несовершенен? Какие-то проблемы с регламентами или законодательством имеют место быть?

— Нет такого закона, который бы говорил делать плохо. По каждому виду продукции есть свои ГОСТы. Если производитель считает, что ГОСТ не подходит, может делать товар по техническим условиям.

Пока российскому потребителю стоит быть осторожнее при покупке продукции, которая требует особых условий хранения. Сегодня существует проблема так называемой холодной цепочки, когда в процессе перевозки товара от предприятия до магазина товар может испортиться из-за сбоя температурного режима. И производитель будет в этом совершенно не виноват.

Алина Губайдуллина