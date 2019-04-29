«Количество законодательных норм растет в геометрической прогрессии. Но нужны ли они?»

Эксперты обсудили проблемы ретейла и дальнейшее развитие отрасли на Питерском форуме

Сфера ретейла сегодня сильно зарегулирована, причем больше всего страдает розница. Региональные сети не выдерживают конкуренции с федералами и часто вынуждены сворачивать бизнес. В то же время федеральные игроки основными конкурентами считают «Алибабу» и «Алиэкспресс», а угрозу видят в централизации. Об этом говорили на медиафоруме АКОРТ, который прошел на днях в Санкт-Петербурге. Корреспондент «Реального времени» узнала, чего еще стоит опасаться торговым сетям и на какие тренды стоит ориентироваться. Подробности — в материале «Реального времени».

«Бедные гедонисты», которые не становятся богаче

Представители органов власти, крупных торговых сетей и независимые эксперты собрались накануне в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить острые и актуальные проблемы ретейла, связанные с дальнейшим развитием отрасли. В Северной столице прошел третий медиафорум Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

— Сейчас мы находимся на очень непростом этапе. Не все так радужно как хотелось бы, — начал с неутешительного прогноза выступление глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По словам спикера, сегодня торговые сети конкурируют не только между собой, но и с онлайн-торговлей. Сильны в этом направлении, в первую очередь, китайские «Алибаба» и «Алиэкспресс».

— Оборот «Алиэкспресс» в России в прошлом году составил порядка 220 млрд рублей, более 20 млн человек постоянно пользуются и покупают товары на этом ресурсе. В 2019 году ожидается, что «Алиэкспресс» в России достигнет 300 млрд рублей. Это очень серьезный вызов, — отметил Бурмистров.

Ситуация усугубляется еще и тем, что на протяжении 5 лет реальные доходы населения не растут. Как рассказал Бурмистров, в l квартале 2019 года доходы людей снова снизились. Определяя сегодняшних потребителей, аналитик отметил, что покупатели — «бедные гедонисты», которые не становятся богаче, но их требования растут.

Кроме того, в 2018 году потребители сильно увеличили объем кредитного портфеля. Сегодня на каждого жителя России приходится в среднем 100 тыс. рублей кредитов. Поэтому гигантский провал, который возник в торговле в 2015—2016 годах, преодолеть, пока не удается.

Рынок продовольственных товаров, по словам эксперта, находится в новой фазе развития. Ее характеризуют омниканальность (объединение всех каналов коммункиации) и диджитализация. Фото infoline.spb.ru

«Количество новых квадратных метров не растет»

Со сложностями сталкиваются и крупные региональные ретейлеры. Они часто терпят поражение перед федеральными сетями и вынуждены сворачивать бизнес. Но и среди федералов особого роста не наблюдается. В этом сегменте лидируют только X5, «Магнит» и «Лента». А вот у таких гигантов, как «Метро», «Ашан» и «О’КЕЙ» показатели снижаются.

— В последние 3 года мы вышли на определенное плато, если говорить про 200 крупнейших сетей. Количество новых квадратных метров не растет, особенно в сегменте гипермаркетов. Это объективное явление, связанное с насыщенностью рынка, — охарактеризовал Бурмистров инвестактивность.

Рынок продовольственных товаров, по словам эксперта, находится в новой фазе развития. Ее характеризуют омниканальность (объединение всех каналов коммункиации) и диджитализация. E-commerce на рынке продуктов питания — ключевой тренд всего ближайшего времени.

— Сегодня торговые площади уже не играют той роли, которую они играли еще 5—7 лет назад. Потребитель хочет выбирать, используя все доступные ему каналы (смартфоны, планшеты). При этом по электронной коммерции у нас очень хороший потенциал. Россия характеризуется насыщенностью мобильных устройств. По этому показателю мы сопоставимы с Японией, — сказал аналитик.

«Сильнее всего зарегулирована розница»

По мнению директора департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Никиты Кузнецова, главная проблема ретейла сегодня — большое количество законодательных норм и правил.

— Если где-то что-то сгорело, кто-то отравился, сразу же следует реакция со стороны государства. И количество законодательных норм растет в геометрической прогрессии. Но надо сначала понять, нужна ли эта норма, а потом уже принимать ее, — заявил Кузнецов.

— Сейчас мы внесли изменение в законодательство «О рынках» и направили на рассмотрение. Предлагаем отменить действующий закон, а нормы о рынках перенести в закон «О торговле» в минимальном количестве по принципу регуляторной гильотины, — рассказал спикер.

По словам Кузнецова, сегодня к рынку предъявляются сверхъестественные требования. Сильнее всего зарегулирована розница. — Сети плачут, что слишком зарегулированы, но если бы они увидели, что происходит с розницей — перекрестились бы, — сказал Никита Кузнецов.

По словам Кузнецова, сегодня к рынку предъявляются сверхъестественные требования. Фото retail-life.ru

Преимущество за децентрализацией

Еще один вызов, с которым сегодня сталкивается ретейл — централизация закупок сетей. По мнению спикера, в ближайшей перспективе преимущество получат те, кто максимально децентрализует закупки. Вплоть до одного магазина. — Сейчас у крупнейших сетей все очень централизовано — закупки проходят либо через центральный офис, либо через дивизионный. Количество магазинов исчисляется сотнями, что создает большие трудности.

— На Западе вы можете в деревенском гипермаркете купить товар именно из этой местности. Это означает, что магазин закупает сам, а не через центральный офис в Париже, например. Если сетям удастся децентрализовать свою деятельность, у нас исчезнет проблема взаимодействия с поставщиками, — пояснил Кузнецов.

Немаловажно, по мнению эксперта, развивать малые форматы торговли. — В Думе внесен законопроект «О нестационарной и развозной торговле». Уже есть поручение председателя правительства ускорить его рассмотрение. Мы рассчитываем, что это произойдет после майских каникул, — уточнил Кузнецов.

Что касается сетей, то рост за счет открытия новых магазинов для основных игроков исчерпывается. Позиция Кузнецова также состоит в том, что торговля должна быть омниканальной.

«Качество не всегда зависит от цены»

Главный тренд с точки зрения директора по развитию «Роскачества» Александра Беляева — кастомизация. Торговым сетям уже не важно откуда пришел потребитель, важно сделать ему персональное торговое предложение. Главным элементом кастомизации становится запрос потребителя на качество.

— Мы живем в эпоху перегруженности информацией, для многих большой шок провести час в гипермаркете, сопоставимый с 8 часовым рабочим днем. В условиях такой перегрузки потребителю важно находить ориентиры, чтобы понимать, чему он может доверять, — сказал Беляев.

Он отметил, что среди потребителей распространены мифы, многие из которых связаны с докторской колбасой. — Считается, что колбаса может содержать частицы грызунов, туалетную бумагу и так далее. Мы провели исследование, в котором участвовало около 40 торговых марок. И ни в одной мы не нашли ни грызунов, ни бумаги. Наша колбаса состоит из мяса, — успокоил зал Беляев.

Эксперты обсудили проблемы ретейла и дальнейшее развитие отрасли на Питерском форуме. Фото ufa.rbc.ru

Для производителей российский знак качества постепенно становится важным элементом как с точки позиционирования товара, так и с экономической точки зрения. И это также один из последних трендов. — Исследования «Роскачества» показали, что рост продукции со знаком качества в прошлом году составил в среднем 116 процентов, что в два раза выше 2017 года.

Также Беляев пояснил, что качество продуктов далеко не всегда зависит от цены. — Исследования по икре, минтаю, пельменям показывают, что продукция, которая стоит дороже по составу может быть хуже, чем та, которая дешевле. И это тема осознанного потребления. Если мы научимся правильно искать информацию, если важна не красивая банка, а ее содержимое, то мы придем к правильной модели, которая существует в европейских странах, — уверен эксперт.

«Вы либо производите, либо торгуете»

Центральным тезисом выступления директора по стратегии «Лента» Дмитрия Богода стало возвращение ретейла к истокам. — Ретейл фактически возвращается к временам 100-летней давности, когда покупатель приходит в свой магазин за своим товаром, — уверен Богод. Иными словами торговля становится локализованной и персонифицированной.

Глава комитета по развитию потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев посетовал на вечную борьбу малого бизнеса и крупных сетей.

— Идет вечная борьба за оборот полки. Малому бизнесу я всегда говорю, сети — это данность, никуда от них не денешься, поэтому учитесь работать так, чтобы клиент шел к вам, — поделился Качаев. В качестве примера спикер привел магазины с товаром из Белоруссии, которые сумели раскрутиться в условиях конкуренции с торговыми гигантами.

Также Качаев упрекнул крупные сети в производстве продукции под собственным брендом. — Вы либо производите, либо торгуете. Исследования нашего Центра контроля качества показали, что СТМ по качеству часто так себе. И нужно понимать, когда сеть производит свой товар, какой-то производитель закрывает производство, — заявил спикер.

Однако глава АКОРТ Сергей Беляков с Качаевым не согласился. — Если сетям нельзя заниматься производством, то почему производителям можно торговать? — поинтересовался он. По словам Белякова, своя розница есть у Великолукского мясокомбината, не говоря уже о сетях АЗС, принадлежащих крупным нефтяным корпорациям.

В качестве проблемы Беляков тоже выделил падение доходов населения и увеличение издержек ретейла. Фото rsppenergy.ru

«Издержки ретейла увеличиваются»

Беляков также отметил высокую зарегулированность торговли, но оптимистичных настроений представителя Минпромторга не разделил.

— Я не жду сокращения внимания к экономики со стороны государства. Скорее наоборот, чем хуже будет ситуация, тем выше будет желание применить методы ручного управления, — уверен Беляков.

— Принято считать, что мы построили рыночную экономику, но с точки зрения того, какие время от времени появляются инициативы, видимо все-таки не построили. Желание поуправлять торговой наценкой, зарегулировать все отношения «сеть — поставщик» — очень опасная тенденция. Причем, это не особенность ретейла, а особенность поведения государства по отношению к экономике, — добавил глава АКОРТ.

В качестве проблемы Беляков тоже выделил падение доходов населения и увеличение издержек ретейла.

— Мы фиксируем падение среднего чека, снижение выручки с торгового метра, изменение поведенческой модели населения. Издержки ретейла увеличиваются, потому что растет фискальная нагрузка, коммунальные платежи, издержки, связанные с логистикой. Все это серьезно ухудшает экономику торговых сетей, снижает их маржинальность, еще больше усугубляет ситуацию на рынке в части концентрации ретейла вокруг крупных игроков, — заявил Сергей Беляков.

Спикер также отметил важность использования IT-технологий. — Капитализация «Алибабы» составляет 500 млрд долларов. Сама компания себя ретейлером не считает, и называет себя IT-компанией. Это тренд развития торговли в мире. Наши компании должны научиться использовать все тенденции связанные с цифровизацией. Чем больше компании будут инвестировать в эти технологии, тем выше будет их доля на рынке, — резюмировал Беляков.