Балалайка, набат и барабан: как тюрки познакомили Русь с музыкальными инструментами
Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 15
Четыре года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор издания, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.
IV. Быт
2. Предметы домашнего обихода. Музыкальные инструменты. Кушанья
Вне татарского влияния не остались и предметы домашней обстановки и утвари. Здесь, прежде всего, следует отметить позаимствованное от татар тюркское слово «очаг», которое у турецких народов означало не только топку — место где поддерживается огонь, но и символизировало семью, род. Рядом с очагом в русских кухнях можно бывает встретить и татарский таган — железный обруч на ножках, служащий подставкой для котла, чугуна и иной посуды для приготовления пищи на щепочках на шестке русской печи.
Помещения московских приказов, царских палат и богатых частных домов в XVII столетии освещались фонарями и свечами. В фонарях вместо стекла вставлялась слюда или рыбный пузырь, в котором заключается рыбная икра. Фонарь — слово греческое, издавна вошедшее в персидский язык, откуда его позаимствовали и арабы. Возможно, что и русские взяли слово «фонарь» от персов через посредство татар. Таким же образом могло проникнуть в русский язык и арабское слово «фитиль», происходящее от чисто арабского корня фатала, что означает «вить», «крутить».
Свечи вставлялись в подсвечники — шандалы. Последнее слово, дожившее до XX столетия, в XVII веке произносилось ближе к своему прообразу, персидскому слову шамъдан (от араб. шам — «свеча», и персидского суффикса дан, обозначающего вместилище), а именно: шандан и шендан. Шанданы в XVII столетии были очень разнообразны и по своей форме, и по материалу, и по назначению. Они были настольные и висячие, или «вислые», вроде наших люстр; делались они и деревянные, и железные, и медные; были литые и дутые.
Скамьи и лавки в московских приказах в XVII столетии покрывались тюфяками или «тюшаками», что ясно указывает на татарское происхождение этого слова. Тюфяки делались из кожи разных сортов и набивались шерстью или простым войлоком. Вроде тюфяков были и стеганые подушки, которые носили татарское название миндер или миндерь. Судя по старинным описям, они употреблялись для сиденья в санях и колымагах, и известны с XVI века.
Вошедший в домашний обиход в качестве спальной принадлежности войлок, возможно, тоже является татарским позаимствованием. По мнению академика Б.А. Дорна, это слово могло произойти от тюркского ojlik, которое означало все то, «что служит к покрытию чего-либо»; отсюда русское войлок как материал для покрытия кибитки. К числу тюркизмов некоторые филологи (Рейер, Булаховский) относят и слово кошма. Кроме войлока и кошмы, в богатых домах скамьи покрывались коврами, особый сорт которых — ковры без ворса, род гобеленов — носил персидское название килимов.
Лавки с подымающейся крышкой, образующие ящик для хранения различных вещей, назывались в XVII столетии татарским словом рундук (от урындык – «сиденье»). Такие лавки сохранились и до сих пор в татарских деревнях.
Одежда хранилась в сундуках — восточном позаимствовании (перс. сандук от араб. сундук). Как и теперь, в XVII веке сундуки часто сковывались железными полосами. Современный дорожный чемодан — тоже персидское название (от перс. джама — «одежда», джамдан — «платяной шкаф, сундук, чемодан»). Русская фамилия Чемоданов известна с 1528 года.
Из мебели позаимствования были, по-видимому, с Кавказа. Персидская тахта — низкий, широкий диван без спинки, покрытый ковром (перс. тахт — «престол, софа, диван»), а от турок — софа, низкий мягкий диван со спинкой и с подушками.
Из старинной посуды, носящей восточные названия, следует отметить бадьи, баклаги, корчаги, кумганы, лахани, мамаи, стаканы, тазы, чары, чумы.
- Бадья — широкое плоское деревянное ведро, обычно употребляемое для того, чтобы доставать воду из колодца. Это слово заимствовано у северных тюрков («бадие» и «бадиа»), которые, в свою очередь, взяли его из персидского языка (перс. бадие — «сосуд для вина»). У османских турок бадья — «большой, открытый деревянный или глиняный сосуд для вина», а также «корыто».
- Баклага — сосуд для вина или воды в виде сплющенной тыквы. Некоторые авторы считают название этого сосуда татарским словом.
- Слово корчага вошло в русский язык еще в домонгольский период русской истории. Проф. Мелиоранский сближает это слово с алтайским карчак — «ящик, сундук», и эта этимология считается до сих пор общепринятой.
- Кумган — так назывались медные рукомойники, являвшиеся обычной принадлежностью московских приказов в XVII столетии. Кумган — слово татарское, употребляющееся и теперь у татар для обозначения медного сосуда с ручкой и носиком, служащего преимущественно для омовений.
- Лахань, лохань — посудина круглой или продолговатой формы для грязной воды — является персидским словом (перс. лаган —«медный таз»), откуда, вероятно, произошло и русское слово «лагун» — «большая бочка с отверстием посредине».
- Мамай — братина особого типа, вошедшая в моду с начала XVII века. Первоначально этим именем назывались, по-видимому, трофейные сосуды, взятые в разное время у татар. Впервые это слово встречается в духовной грамоте вологодского удельного князя Андрея Ивановича Меньшого, брата Иоанна III. В 1591 году царь Федор Иоаннович подарил Борису Годунову золотое судно по случаю поражения крымского хана Казы-Гирея, которое было названо «мамаем» в воспоминание о победе, одержанной над Мамаем вел. князем Дмитрием Донским.
- Слово стакан произошло от старинного достакан, упоминаемого еще в духовной грамоте Дмитрия Ивановича Донского 1509 года. Слово «достакан» — казахское: по-казахски «тустаган» значит блюдо и является тамгой рода Табын Малой Оpды. Это слово вошло и в современный татарско-казахский язык со значением «чашка, ковш, стакан».
- Слово таз, надо думать, позаимствовано русскими у персов или и у турок, так как это арабское слово сделалось достоянием обоих этих народов.
- Чара. Это тюркское слово вошло в древний русский язык еще в домонгольский период. Впервые оно встречается в надписи на чаре князя Владимира Давидовича Черниговского от 1161 года. Оно в употреблении во многих тюркских диалектах и означает большую чашу. У монгол чара (цара) — металлическая чаша на ножках без крышки в виде блюда-ендова.
- Чум. В 1328 году Иван Данилович Калита завещал своему брату два золотых чума. Чумами или чумками назывались в старину половники с длинной ручкой. По словам Аристова, такие половники и «доселе называются в Тамбовской губернии чумичкой». Это последнее слово зарегистрировал в Новгородской губ. Эрдман. Название «чумыч» по-казахски означает большую деревянную ложку и служит тамгою рода Рамалан Казахской Малой Орды.
Позже русские усвоили новый вид посуды — саган, род большой чаши или миски. Sahan слово турецкое и означает «медное блюдо», «поднос». Наши советские хозяйственные магазины познакомили русскую публику с восточной посудой для чая, плова и супа, имеющую форму расширяющейся кверху чашки без ручки, и обогатили русский язык ее персидским названием «пиала», которое еще не успел включить в себя «Толковый Словарь» Ушакова. Такая посуда и раньше выделывалась на русских фарфоровых фабриках специально для Ср. Азии и Ирана, но она на внутренний рынок не поступала, а потому русские не знали ни ее, ни ее названия.
На старинных ковшах ручки часто украшались различными узорами или фигурами, заключенными в форму круга. Эти фигуры и знаки в XV столетии носили восточное название «мишенец» (от перс. нишан — «знак, метка»).
Из других предметов домашнего обихода от тюркских народов были позаимствованы: утюг (тат. оток, ото); набалдашник — округлая надставка на верхний конец трости (от тюрк. балдак — «эфес, рукоятка»); чубук — «длинная трубка для курения табаку» и люлька, в значении курительной трубки. Последнее слово турки в свою очередь получили от персов.
К предметам домашней обстановки можно отнести и музыкальные инструменты. Об их широком распространения в Московской Руси можно судить по тому, что в XVII столетии против них был предпринят со стороны высшего духовенства целый поход. Найдя, что население злоупотребляет музыкой, распевая под нее в кабаках, корчмах и на улицах всякого рода срамные песни, патриарх при царе Алексее Михайловиче сначала отдал распоряжение отбирать все музыкальные инструменты на улицах у гуляк, а затем воспретил русским вообще всякого рода инструментальную музыку, приказал отбирать музыкальные инструменты в домах, вывозить их за Москву-реку и предавать сожжению.
Многие музыкальные инструменты, особенно ударные и струнные, были позаимствованы русскими с Востока, преимущественно у тюркских народов. Эти инструменты употреблялись не только в общественной и частной жизни на пирах, праздниках и вечеринках, но и в военном деле для подачи различного рода сигналов, а также во время сражений для воодушевления воинов и устрашения врагов. С последней целью употреблялись восточные набаты и сурны.
Набат — огромный величины медный барабан, который возили на доске, положенной на четырех лошадях. Этих лошадей связывали цепями, и к каждому барабану приставляли no 8 барабанщиков. При каждом воеводе было около 10 или 12 набатов. По словам Маржерета, в набат били только тогда, когда готовились к сражению, либо во время незначительной стычки, а один набат употребляли ежедневно: им давали сигналы слезать или садиться на коней. Флетчер говорит о применении набата несколько иначе. Когда, по его словам, русские начинали наступление на врага, то они поднимали сильный крик, что вместе с звуками труб и набатов производило дикий страшный шум.
Набат — слово арабское, заимствованное от арабов персами. У последних оно означало «перемену», «смену» (стражи или караула), а также военную музыку, играющую несколько раз в день у ворот губернаторского дворца. В простонародном сирийском диалекте слово набат имеет значение «музыка», «музыкальный концерт», «оркестр».
Сурна, или зурна, — старинный персидский музыкальный инструмент, род дудки или флейты. Свое имя она получила от двух персидских слов: сур — «пир, свадьба» и най (на) — «тростник, флейта». Этот инструмент был известен еще половцам. По словам Михневича, старинная зурна представляла из себя длинную трубу с разнообразно (трояко) загнутым нижним концом. Сурна была позаимствована нашими предками у татар. Там, где описывая поход Святослава 1220 года против камских болгар, более древняя Воскресенская летопись упоминает сопели («и пойде полк по полце бьюще в бубны и трубы и в сопели»), более поздняя Никоновская летопись, при описании того же события модернизируя язык, заменяет сопели сурной («в сурны»). Кроме употребления их в бою для воодушевления воинов, сурны употреблялись и для подачи сигналов военачальникам для явки их к царскому шатру за получением поручений. На них же играли при различного рода увеселениях и на парадах, причем различались сурны и суреньки: когда в 1674 году царь Алексей Михайлович после ужина «изволил себя тешить всякими играми, играл в орган немчин, и в сурну, и в трубы трубил, и в суреньки играли, и по накрам и литаврам били». Очевидно, разница между сурной и суреньками состояла главным образом в размерах инструмента.
Герберштейн, наблюдая русскую жизнь при Василии III, отметил, что когда русские играют на зурне, то они могут извлекать из нее звуки без передышки почти в течении целого часа. «Они обыкновенно, — рассказывает про русских Герберштейн, — наполняют воздухом щеки, а затем, научившись одновременно втягивать воздух ноздрями, издают трубой звук без перерыва».
Современная зурна, широко распространенная на Ближнем Востоке, представляет из себя примитивную языковую свирель с восемью голосовыми отверстиями и раструбом.
К ударным инструментам восточного происхождения, употреблявшимся в Московской Руси, кроме набатов, принадлежали еще литавры, накры и тулумбасы.
Литавры (от араб. аль-табль — «род барабана») — музыкальный инструмент в виде полукруглой чаши с натянутой кожей. Они были медные, а иногда и серебряные. Литавры употреблялись обыкновенно конными воинами и привязывались по обеим сторонам седла. По свидетельству Олеария, небольшие литавры употреблялись русскими вельможами при проезде по улицам Москвы. Ударяя в них рукояткой кнута, они заставляли народ расступаться перед ними и давать дорогу.
Накра, нагара, ногара (перс. наккара) — особый вид литавров. Афанасий Никитин в своем путешествии в Индию рассказывает: «выехал султан... ино с ним... да верблюдов сто с накрами, да трубников 300». Как сказано выше, царь Алексей Михайлович устраивал музыкальные вечера с игрой на накрах, литаврах и других инструментах.
При Борисе Годунове существовали тулумбазы или тулунбазы — род небольшого бубна, состоящего из металлической или деревянной чашечки с натянутой наверху кожей, по которой ударяли шариком, прикрепленным к короткой плети, так называемою вещагою. Пешие носили тулумбазы в левой руке, а конные привязывали их с правой стороны к луке седла. Название «тулумбаз» турецкое: тулум значат «мех, поясной мешок, волынка», а тулумбаз — «литаврщик».
Значительно позже появился у русских барабан. Слово «барабан», по мнению лексикологов, восточное или тюркское или персидское. Проф. Мелиоранский сближает его с турецким словом балабан, что значит «огромный, громадный, великан, гигант». Это турецкое слово было усвоено и персами, у которых в их языке оно получило значение «барабан», а барабанщик стал называться на турецкий лад «балабанчи».
Из струнных инструментов, позаимствованных у татар, следует назвать кобзу, домбру и балалайку.
Кобза (тюрк. — музыкальный инструмент с закругленным кузовом, первоначально с двумя струнами, потом с 4—8 парами струн). Кобза была распространена на Украине, где впоследствии была вытеснена бандурой. Кобза под именем копуз, кобуз — у казахов, и кобыс — у сибирских татар, бытует у этих народов до сих пор и называется русской скрипкой. Чтобы иметь представление об этом восточном инструменте, даем описание его у ногайских татар, сделанное русским этнографом середины XIХ столетия: «Кобуз, этот почти единственный ногайский музыкальный инструмент, весьма оригинален по устройству. На кобузе, имеющем две волосяные струны, почти всегда черные, играют при помощи смычка (тартка), состоящего всегда из белого волоса, и никогда не натягиваемого туго; во время же игры правая рука артиста продевается между волосяною тетивою в том месте, где она обшита холстом и натягивает ее столько сколько нужно для игры... Струны кобуза, как обыкновенно, наматываются на колки, а с противоположного конца поддерживаются деревянною подставкой (эсэк)... На кобузе играют не так, как играют на нашей скрипке, т.е. не прижимают нижнюю шейку ее подбородком, а держат совершенно так, как держат виолончель, с той только, впрочем, разницей, что заматывают около руки петлю на ремне, привязанную к спинке кобуза (кобузде аркасе). Бакши, перебирая струны и водя по ним смычком, сильно трясут в такт всем составом кобуза и производят оглушительный скрип, звон и бряканье, тем более оглушительное, чем более кобуз».
Домра (каз. с перс.) — старинный русский щипковый музыкальный инструмент азиатского происхождения, с деревянным корпусом округленно-грушевидной формы, длинной шейкой и тремя или четырьмя металлическими струнами. Известен в истории Московской Руси с начала XVII века.
Этот инструмент был в употреблении и у калмыков под именем домра, и у казахов под названием домбра, думбра, и у туркмен, которые называли его тамдра. По словам вышеупомянутого этнографа, «две ее (тамдры) жильные струны производят при каждом прикосновении к ним чистый, ровный, серебристый звук» и пение туркменского певца «способно тронуть самую твердую душу и произвести восторг даже в людях, не знающих туркменского языка: таковы эти плавные, строчные, всеувлекающие, хотя и азиатские звуки тамдры и поэтических напевов туркменских бакши».
На смену старинной домре в XVIII столетии пришла балалайка, трехструнный музыкальный инструмент треугольной формы. На балалайке играют бряцанием — движением кисти руки, проводя пальцами по струнам, и щипком. Название «балалайка», по Рейфу и Горяйнову, позаимствовано у татар. Фаминцын видел в балалайке видоизмененную домбру казаков (казахов), отличающуюся от балалайки тем, что нижний край ее треугольной деки короче балалаечного, и она имеет только две струны.
Калмыцкое название домра, казахское — домбра и думбра и туркменское тамдра имеют большое звуковое сходство с названиями современных струнных инструментов, широко распространенных на мусульманском востоке: у персов — танбур, у арабов — тунбур, что принято переводить словом «гитара». Арабские филологи считают это слово персидским по своему происхождению.
Продолжение следует
Справка
С.С. Аверкиев
ВЛИЯНИЕ ТАТАР НА ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА
Казань — 2015
СЕРИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»
Составитель — доктор исторических наук И.В. Зайцев
Ответственный редактор — кандидат исторических наук И.М. Миргалеев
© Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015
© Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова, 2015
© Институт российской истории РАН, 2015
© Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 2015
© Издательство «ЯЗ», 2015
комментарии
Но зато русские познакомили татар с атомным ядром.
Так что в расчёте.
Это исторический факт - почитайте хотя бы историю становления телевидения в ТАССР.
Вся российская физика -- наследие многонациональной СССР. Роальд Сагдеев русский?
Это же исторический факт.
Только в конце 19 века поволжские тюркские мусульмане стали переводить русские учебники физики на татарский язык.
И академик Сагдеев учился на русском языке и писал научные статьи на русском языке, пока не женился на внучке президента США - теперь пишет на английском.
У академика Сагдеева нет ни одного научного труда, написанного на татарском языке.
Вы марксисты-террористы - "вся жизнь борьба"?
Цивилизации должны не "бороться", а вести культурный диалог.
Как славяне и тюрки создавать "симбиоз" цивилизаций, обмениваться культурой, философией, наукой и технологиями.
Тюрки славянам дали балалайку - появилась Золотая Орда, а затем и Российская империя, русские татарам дали ядерную физику - в результате появился СССР.
Все современные цивилизации это и есть симбиоз более ранних цивилизаций - от американской и российской до европейской и китайской.