Балалайка, набат и барабан: как тюрки познакомили Русь с музыкальными инструментами

Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 15

Четыре года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор издания, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.

IV. Быт

2. Предметы домашнего обихода. Музыкальные инструменты. Кушанья

Вне татарского влияния не остались и предметы домашней обстановки и утвари. Здесь, прежде всего, следует отметить позаимствованное от татар тюркское слово «очаг», которое у турецких народов означало не только топку — место где поддерживается огонь, но и символизировало семью, род. Рядом с очагом в русских кухнях можно бывает встретить и татарский таган — железный обруч на ножках, служащий подставкой для котла, чугуна и иной посуды для приготовления пищи на щепочках на шестке русской печи.

Помещения московских приказов, царских палат и богатых частных домов в XVII столетии освещались фонарями и свечами. В фонарях вместо стекла вставлялась слюда или рыбный пузырь, в котором заключается рыбная икра. Фонарь — слово греческое, издавна вошедшее в персидский язык, откуда его позаимствовали и арабы. Возможно, что и русские взяли слово «фонарь» от персов через посредство татар. Таким же образом могло проникнуть в русский язык и арабское слово «фитиль», происходящее от чисто арабского корня фатала, что означает «вить», «крутить».

Свечи вставлялись в подсвечники — шандалы. Последнее слово, дожившее до XX столетия, в XVII веке произносилось ближе к своему прообразу, персидскому слову шамъдан (от араб. шам — «свеча», и персидского суффикса дан, обозначающего вместилище), а именно: шандан и шендан. Шанданы в XVII столетии были очень разнообразны и по своей форме, и по материалу, и по назначению. Они были настольные и висячие, или «вислые», вроде наших люстр; делались они и деревянные, и железные, и медные; были литые и дутые.

Скамьи и лавки в московских приказах в XVII столетии покрывались тюфяками или «тюшаками», что ясно указывает на татарское происхождение этого слова. Фото wikipedia.org (Александр Янов. Приказ в Москве)

Скамьи и лавки в московских приказах в XVII столетии покрывались тюфяками или «тюшаками», что ясно указывает на татарское происхождение этого слова. Тюфяки делались из кожи разных сортов и набивались шерстью или простым войлоком. Вроде тюфяков были и стеганые подушки, которые носили татарское название миндер или миндерь. Судя по старинным описям, они употреблялись для сиденья в санях и колымагах, и известны с XVI века.

Вошедший в домашний обиход в качестве спальной принадлежности войлок, возможно, тоже является татарским позаимствованием. По мнению академика Б.А. Дорна, это слово могло произойти от тюркского ojlik, которое означало все то, «что служит к покрытию чего-либо»; отсюда русское войлок как материал для покрытия кибитки. К числу тюркизмов некоторые филологи (Рейер, Булаховский) относят и слово кошма. Кроме войлока и кошмы, в богатых домах скамьи покрывались коврами, особый сорт которых — ковры без ворса, род гобеленов — носил персидское название килимов.

Лавки с подымающейся крышкой, образующие ящик для хранения различных вещей, назывались в XVII столетии татарским словом рундук (от урындык – «сиденье»). Такие лавки сохранились и до сих пор в татарских деревнях.

Одежда хранилась в сундуках — восточном позаимствовании (перс. сандук от араб. сундук). Как и теперь, в XVII веке сундуки часто сковывались железными полосами. Современный дорожный чемодан — тоже персидское название (от перс. джама — «одежда», джамдан — «платяной шкаф, сундук, чемодан»). Русская фамилия Чемоданов известна с 1528 года.

Из мебели позаимствования были, по-видимому, с Кавказа. Персидская тахта — низкий, широкий диван без спинки, покрытый ковром (перс. тахт — «престол, софа, диван»), а от турок — софа, низкий мягкий диван со спинкой и с подушками.

Одежда хранилась в сундуках — восточном позаимствовании (перс. сандук от араб. сундук). Фото artpoisk.info (Пукирев В. В. Прием приданого по росписи)

Из старинной посуды, носящей восточные названия, следует отметить бадьи, баклаги, корчаги, кумганы, лахани, мамаи, стаканы, тазы, чары, чумы.

Бадья — широкое плоское деревянное ведро, обычно употребляемое для того, чтобы доставать воду из колодца. Это слово заимствовано у северных тюрков («бадие» и «бадиа»), которые, в свою очередь, взяли его из персидского языка (перс. бадие — «сосуд для вина»). У османских турок бадья — «большой, открытый деревянный или глиняный сосуд для вина», а также «корыто». Баклага — сосуд для вина или воды в виде сплющенной тыквы. Некоторые авторы считают название этого сосуда татарским словом. Слово корчага вошло в русский язык еще в домонгольский период русской истории. Проф. Мелиоранский сближает это слово с алтайским карчак — «ящик, сундук», и эта этимология считается до сих пор общепринятой. Кумган — так назывались медные рукомойники, являвшиеся обычной принадлежностью московских приказов в XVII столетии. Кумган — слово татарское, употребляющееся и теперь у татар для обозначения медного сосуда с ручкой и носиком, служащего преимущественно для омовений. Лахань, лохань — посудина круглой или продолговатой формы для грязной воды — является персидским словом (перс. лаган —«медный таз»), откуда, вероятно, произошло и русское слово «лагун» — «большая бочка с отверстием посредине». Мамай — братина особого типа, вошедшая в моду с начала XVII века. Первоначально этим именем назывались, по-видимому, трофейные сосуды, взятые в разное время у татар. Впервые это слово встречается в духовной грамоте вологодского удельного князя Андрея Ивановича Меньшого, брата Иоанна III. В 1591 году царь Федор Иоаннович подарил Борису Годунову золотое судно по случаю поражения крымского хана Казы-Гирея, которое было названо «мамаем» в воспоминание о победе, одержанной над Мамаем вел. князем Дмитрием Донским. Слово стакан произошло от старинного достакан, упоминаемого еще в духовной грамоте Дмитрия Ивановича Донского 1509 года. Слово «достакан» — казахское: по-казахски «тустаган» значит блюдо и является тамгой рода Табын Малой Оpды. Это слово вошло и в современный татарско-казахский язык со значением «чашка, ковш, стакан». Слово таз, надо думать, позаимствовано русскими у персов или и у турок, так как это арабское слово сделалось достоянием обоих этих народов. Чара. Это тюркское слово вошло в древний русский язык еще в домонгольский период. Впервые оно встречается в надписи на чаре князя Владимира Давидовича Черниговского от 1161 года. Оно в употреблении во многих тюркских диалектах и означает большую чашу. У монгол чара (цара) — металлическая чаша на ножках без крышки в виде блюда-ендова. Чум. В 1328 году Иван Данилович Калита завещал своему брату два золотых чума. Чумами или чумками назывались в старину половники с длинной ручкой. По словам Аристова, такие половники и «доселе называются в Тамбовской губернии чумичкой». Это последнее слово зарегистрировал в Новгородской губ. Эрдман. Название «чумыч» по-казахски означает большую деревянную ложку и служит тамгою рода Рамалан Казахской Малой Орды.

Позже русские усвоили новый вид посуды — саган, род большой чаши или миски. Sahan слово турецкое и означает «медное блюдо», «поднос». Наши советские хозяйственные магазины познакомили русскую публику с восточной посудой для чая, плова и супа, имеющую форму расширяющейся кверху чашки без ручки, и обогатили русский язык ее персидским названием «пиала», которое еще не успел включить в себя «Толковый Словарь» Ушакова. Такая посуда и раньше выделывалась на русских фарфоровых фабриках специально для Ср. Азии и Ирана, но она на внутренний рынок не поступала, а потому русские не знали ни ее, ни ее названия.

Из других предметов домашнего обихода от тюркских народов были позаимствованы: утюг, набалдашник — округлая надставка на верхний конец трости, чубук и люлька, в значении курительной трубки. Фото wikipedia.org

На старинных ковшах ручки часто украшались различными узорами или фигурами, заключенными в форму круга. Эти фигуры и знаки в XV столетии носили восточное название «мишенец» (от перс. нишан — «знак, метка»).



Из других предметов домашнего обихода от тюркских народов были позаимствованы: утюг (тат. оток, ото); набалдашник — округлая надставка на верхний конец трости (от тюрк. балдак — «эфес, рукоятка»); чубук — «длинная трубка для курения табаку» и люлька, в значении курительной трубки. Последнее слово турки в свою очередь получили от персов.

К предметам домашней обстановки можно отнести и музыкальные инструменты. Об их широком распространения в Московской Руси можно судить по тому, что в XVII столетии против них был предпринят со стороны высшего духовенства целый поход. Найдя, что население злоупотребляет музыкой, распевая под нее в кабаках, корчмах и на улицах всякого рода срамные песни, патриарх при царе Алексее Михайловиче сначала отдал распоряжение отбирать все музыкальные инструменты на улицах у гуляк, а затем воспретил русским вообще всякого рода инструментальную музыку, приказал отбирать музыкальные инструменты в домах, вывозить их за Москву-реку и предавать сожжению.

Многие музыкальные инструменты, особенно ударные и струнные, были позаимствованы русскими с Востока, преимущественно у тюркских народов. Эти инструменты употреблялись не только в общественной и частной жизни на пирах, праздниках и вечеринках, но и в военном деле для подачи различного рода сигналов, а также во время сражений для воодушевления воинов и устрашения врагов. С последней целью употреблялись восточные набаты и сурны.

Набат — огромный величины медный барабан, который возили на доске, положенной на четырех лошадях. Этих лошадей связывали цепями, и к каждому барабану приставляли no 8 барабанщиков. При каждом воеводе было около 10 или 12 набатов. По словам Маржерета, в набат били только тогда, когда готовились к сражению, либо во время незначительной стычки, а один набат употребляли ежедневно: им давали сигналы слезать или садиться на коней. Флетчер говорит о применении набата несколько иначе. Когда, по его словам, русские начинали наступление на врага, то они поднимали сильный крик, что вместе с звуками труб и набатов производило дикий страшный шум.

Набат — слово арабское, заимствованное от арабов персами. У последних оно означало «перемену», «смену» (стражи или караула), а также военную музыку, играющую несколько раз в день у ворот губернаторского дворца. В простонародном сирийском диалекте слово набат имеет значение «музыка», «музыкальный концерт», «оркестр».

Украина, Запорожье, тулумбас (барабан) в Музее истории оружия. Фото wikipedia.org

Сурна, или зурна, — старинный персидский музыкальный инструмент, род дудки или флейты. Свое имя она получила от двух персидских слов: сур — «пир, свадьба» и най (на) — «тростник, флейта». Этот инструмент был известен еще половцам. По словам Михневича, старинная зурна представляла из себя длинную трубу с разнообразно (трояко) загнутым нижним концом. Сурна была позаимствована нашими предками у татар. Там, где описывая поход Святослава 1220 года против камских болгар, более древняя Воскресенская летопись упоминает сопели («и пойде полк по полце бьюще в бубны и трубы и в сопели»), более поздняя Никоновская летопись, при описании того же события модернизируя язык, заменяет сопели сурной («в сурны»). Кроме употребления их в бою для воодушевления воинов, сурны употреблялись и для подачи сигналов военачальникам для явки их к царскому шатру за получением поручений. На них же играли при различного рода увеселениях и на парадах, причем различались сурны и суреньки: когда в 1674 году царь Алексей Михайлович после ужина «изволил себя тешить всякими играми, играл в орган немчин, и в сурну, и в трубы трубил, и в суреньки играли, и по накрам и литаврам били». Очевидно, разница между сурной и суреньками состояла главным образом в размерах инструмента.

Герберштейн, наблюдая русскую жизнь при Василии III, отметил, что когда русские играют на зурне, то они могут извлекать из нее звуки без передышки почти в течении целого часа. «Они обыкновенно, — рассказывает про русских Герберштейн, — наполняют воздухом щеки, а затем, научившись одновременно втягивать воздух ноздрями, издают трубой звук без перерыва».

Современная зурна, широко распространенная на Ближнем Востоке, представляет из себя примитивную языковую свирель с восемью голосовыми отверстиями и раструбом.

К ударным инструментам восточного происхождения, употреблявшимся в Московской Руси, кроме набатов, принадлежали еще литавры, накры и тулумбасы.

Литавры (от араб. аль-табль — «род барабана») — музыкальный инструмент в виде полукруглой чаши с натянутой кожей. Они были медные, а иногда и серебряные. Литавры употреблялись обыкновенно конными воинами и привязывались по обеим сторонам седла. По свидетельству Олеария, небольшие литавры употреблялись русскими вельможами при проезде по улицам Москвы. Ударяя в них рукояткой кнута, они заставляли народ расступаться перед ними и давать дорогу.

Накра, нагара, ногара (перс. наккара) — особый вид литавров. Афанасий Никитин в своем путешествии в Индию рассказывает: «выехал султан... ино с ним... да верблюдов сто с накрами, да трубников 300». Как сказано выше, царь Алексей Михайлович устраивал музыкальные вечера с игрой на накрах, литаврах и других инструментах.

При Борисе Годунове существовали тулумбазы или тулунбазы — род небольшого бубна, состоящего из металлической или деревянной чашечки с натянутой наверху кожей, по которой ударяли шариком, прикрепленным к короткой плети, так называемою вещагою. Пешие носили тулумбазы в левой руке, а конные привязывали их с правой стороны к луке седла. Название «тулумбаз» турецкое: тулум значат «мех, поясной мешок, волынка», а тулумбаз — «литаврщик».

Значительно позже появился у русских барабан. Слово «барабан», по мнению лексикологов, восточное или тюркское или персидское. Проф. Мелиоранский сближает его с турецким словом балабан, что значит «огромный, громадный, великан, гигант». Это турецкое слово было усвоено и персами, у которых в их языке оно получило значение «барабан», а барабанщик стал называться на турецкий лад «балабанчи».

Из струнных инструментов, позаимствованных у татар, следует назвать кобзу, домбру и балалайку.



Вильгельм Бер. «Русский мальчик с балалайкой» (1889). Фото wikipedia.org

Кобза (тюрк. — музыкальный инструмент с закругленным кузовом, первоначально с двумя струнами, потом с 4—8 парами струн). Кобза была распространена на Украине, где впоследствии была вытеснена бандурой. Кобза под именем копуз, кобуз — у казахов, и кобыс — у сибирских татар, бытует у этих народов до сих пор и называется русской скрипкой. Чтобы иметь представление об этом восточном инструменте, даем описание его у ногайских татар, сделанное русским этнографом середины XIХ столетия: «Кобуз, этот почти единственный ногайский музыкальный инструмент, весьма оригинален по устройству. На кобузе, имеющем две волосяные струны, почти всегда черные, играют при помощи смычка (тартка), состоящего всегда из белого волоса, и никогда не натягиваемого туго; во время же игры правая рука артиста продевается между волосяною тетивою в том месте, где она обшита холстом и натягивает ее столько сколько нужно для игры... Струны кобуза, как обыкновенно, наматываются на колки, а с противоположного конца поддерживаются деревянною подставкой (эсэк)... На кобузе играют не так, как играют на нашей скрипке, т.е. не прижимают нижнюю шейку ее подбородком, а держат совершенно так, как держат виолончель, с той только, впрочем, разницей, что заматывают около руки петлю на ремне, привязанную к спинке кобуза (кобузде аркасе). Бакши, перебирая струны и водя по ним смычком, сильно трясут в такт всем составом кобуза и производят оглушительный скрип, звон и бряканье, тем более оглушительное, чем более кобуз».



Домра (каз. с перс.) — старинный русский щипковый музыкальный инструмент азиатского происхождения, с деревянным корпусом округленно-грушевидной формы, длинной шейкой и тремя или четырьмя металлическими струнами. Известен в истории Московской Руси с начала XVII века.

Этот инструмент был в употреблении и у калмыков под именем домра, и у казахов под названием домбра, думбра, и у туркмен, которые называли его тамдра. По словам вышеупомянутого этнографа, «две ее (тамдры) жильные струны производят при каждом прикосновении к ним чистый, ровный, серебристый звук» и пение туркменского певца «способно тронуть самую твердую душу и произвести восторг даже в людях, не знающих туркменского языка: таковы эти плавные, строчные, всеувлекающие, хотя и азиатские звуки тамдры и поэтических напевов туркменских бакши».

На смену старинной домре в XVIII столетии пришла балалайка, трехструнный музыкальный инструмент треугольной формы. На балалайке играют бряцанием — движением кисти руки, проводя пальцами по струнам, и щипком. Название «балалайка», по Рейфу и Горяйнову, позаимствовано у татар. Фаминцын видел в балалайке видоизмененную домбру казаков (казахов), отличающуюся от балалайки тем, что нижний край ее треугольной деки короче балалаечного, и она имеет только две струны.

Калмыцкое название домра, казахское — домбра и думбра и туркменское тамдра имеют большое звуковое сходство с названиями современных струнных инструментов, широко распространенных на мусульманском востоке: у персов — танбур, у арабов — тунбур, что принято переводить словом «гитара». Арабские филологи считают это слово персидским по своему происхождению.

Продолжение следует

Сергей Аверкиев