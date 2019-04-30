Кинжал немецкого штурмовика с вокзала Казани: транспортные полицейские пополнили коллекцию Нацмузея

Сегодня в Казанском линейном управлении МВД России на транспорте состоялась передача Национальному музею РТ кинжала германских отрядов SА «Sturmabtielung» образца 1933 года. Кинжал был изъят в марте текущего года работником досмотровой зоны железнодорожного вокзала станции Казань-1. Кинжал был признан культурной ценностью и по судебному решению должен быть передан в фонд Нацмузея РТ. Транспортные полицейские пополнили коллекцию Нацмузея еще одним ценным экземпляром.



Личный кинжал офицера SA был принят 15 декабря 1933 года и стал первым холодным оружием Третьего Рейха, официально принятым на вооружение. По заказу Гитлера внешний вид кинжала был разработан профессором Woenne из школы коммерции города Золингена, который взял за основу старинный швейцарский охотничий кинжал Хольбайна XVI века. Кинжал офицера штурмового отряда SA образца 1933 года имел прямой, четырехгранный, обоюдоострый клинок без долов на поверхности. На клинке вытравлена надпись «Alles fur Deutschland» («Все для Германии»).