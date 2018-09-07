Трагедия в «Хромой лошади»: из колонии досрочно вышел владелец клуба Анатолий Зак

Фото: Дмитрий Овчинников

Утром 4 сентября из колонии вышел бывший владелец ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак. «Реальное время» вспоминает жизнь бизнесмена до пожара, трагедию в Перми и долгий судебный процесс.

Девять лет спустя после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» из ИК-11 в Копейске Челябинской области досрочно вышел хозяин заведения Анатолий Зак. Ему пересчитали срок — согласно новому закону, один проведенный день в СИЗО приравнивается к полутора дням отбывания наказания в колонии. Таким образом, бизнесмен провел в заключении 8 лет и 9 месяцев, тем самым уменьшив себе срок на один год.

По инициативе исправительного учреждении в отношении Зака на один год введен административный надзор. Ему необходимо раз в месяц являться для регистрации в полицию и не покидать дом в ночное время. Однако уже появилась информация о том, что предприниматель намерен улететь через Москву в Израиль, где хочет поправить здоровье и вернуться к делам.

В Израиль, по версии следствия, планировал сбежать Зак и в 2009 году после пожара в «Хромой лошади». Позже на суде он признавался, что пустился в бега, потому что ему было стыдно показываться перед женами своих погибших друзей и знакомых, которых пригласил на вечеринку.

Трагедия произошла во время празднования дня рождения клуба. Причиной возгорания стали искры от фейерверка, из-за которых моментально вспыхнул потолок. Фото rep.ru



Из клуба — в тюрьму

Некогда авторитетный бизнесмен Анатолий Зак входил в число богатейших людей Перми. Начинал свой бизнес в 90-е с частного предпринимательства. По материалам местных СМИ того времени, быстро сколотил свой первый капитал: открывал магазины, брал в собственность торговые центры и даже участвовал в политической жизни региона, заняв должность главы рабочей группы в составе экономического совета при губернаторе Пермской области по вопросам и проблемам профессионального искусства. Охрана, дорогие автомобили, зарубежная недвижимость — к 2000-м Зак окончательно вошел в бизнес-элиту города.

В 2001 году был открыт клуб-ресторан «Хромая лошадь». Бизнесмен перепрофилировал в него принадлежавший ему магазин электроники «Антей». Заведение быстро обрело популярность у пермяков. Последняя вечеринка в клубе состоялась 5 декабря 2009 года.

Трагедия произошла во время празднования дня рождения клуба. Причиной возгорания стали искры от фейерверка, из-за которых моментально вспыхнул потолок. Огонь вместе с едким дымом горящего пенопласта быстро распространился по помещению. Пожар в «Хромой лошади» стал одним из крупнейших по числу жертв в России — 156 человек погибли, более 230 человек пострадали.

Пожар в «Хромой лошади» стал одним из крупнейших по числу жертв в России — 156 человек погибли, более 230 человек пострадали



Суд над виновными длился 3 года. Центральное внимание общественности было приковано к главному обвиняемому — Анатолию Заку. Процесс сопровождался скандалами: то бизнесмен извинялся перед потерпевшими, то не признавал своей вины, то обещал удочерить ребенка погибшего друга на пожаре, то во время следствия развелся с женой, отдав ей в собственность половину своего имущества.

В итоге приговор был вынесен восьми фигурантам дела. Исполнительный директор клуба Светлана Ефремова получила 4 года колонии общего режима, арт-директор «Хромой лошади» Олег Феткулов — 6 лет колонии общего режима, Сергей и Игорь Дербеневы, работники пиротехнической компании «Пироцвет», — 5 и 4 года и 10 месяцев колонии общего режима соответственно. Инспектор Дмитрий Росляков был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении за халатность, сотрудница того же ведомства Наталья Прокопьева получила 4 года в колонии-поселении. А экс-главу Госпожнадзора Пермского края Владимира Мухутдинова суд освободил от тюремного заключения. Владелец клуба Анатолий Зак получил 9 лет 10 месяцев колонии общего режима.

Суд над виновными длился 3 года



Скиталец по колониям

Сперва Зак отбывал наказание в соликамской колонии, но позже был отправлен в исправительное учреждение в Башкирии, чтобы «избежать лишних связей», поясняли в ГУФСИН. Когда он отсидел больше половины срока, его перевели в Карелию — в Сегежскую ИК-7, где ранее сидел Михаил Ходорковский. Все это время осужденный жаловался на здоровье и находился в лечебных заведениях в системе исполнения наказаний. У него были проблемы с сердцем и кишечником. Тогда он впервые попросил об УДО, но суд отказал ему. Спустя некоторое время Зак отправил повторный запрос — и вновь отказ.

Последний год в заключении предприниматель отбывал в ИК №11 Челябинской области. Пермские Telegram-каналы писали, что «Зак до конца своего срока может уже не дожить», «он практически все время лежит с отбитыми почками». Информация впоследствии не подтвердилась: в ГУФСИН рассказали, что физическая сила сотрудниками исправительного учреждения к осужденному не применялась. Но состояние Зака было оценено как удовлетворительное.

22 августа 2018 года Копейский городской суд удовлетворил ходатайство Анатолия Зака об освобождении. Как оказалось, согласно судебному решению, за время пребывания в колонии он являлся злостным нарушителем. «Анатолий Зак зарекомендовал себя с отрицательной стороны, дважды признавался злостным нарушителем режима содержания, имеет не снятые и не погашенные взыскания», — сообщается в документе.





Владелец клуба Анатолий Зак получил 9 лет 10 месяцев колонии общего режима



Кроме того, осужденный неоднократно подвергался дисциплинарным наказаниям за несоблюдение режима: он допустил 17 нарушений, за которые 10 раз был выдворен в ШИЗО, один раз — в карцер, также с ним 10 раз проводились профилактические беседы.

10 лет после пожара

Анатолий Зак стал последним фигурантом дела, который вышел на свободу после оглашения приговора. Ранее Ефремова была амнистирована в честь 70-летия Победы, хотя ранее суд отказывал ей в УДО, Дербенев также попал под амнистию. Сроки отсидели экс-инспектор Госпожнадзора Дмитрий Росляков и бывший арт-директор клуба Олег Феткулов.

В следующем году со дня пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» исполнится 10 лет. Трудно сказать, какие уроки были извлечены из этой трагедии, ведь совсем недавно произошел пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Снова жертвы, снова суды, снова виновные.