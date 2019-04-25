Готовь деньги к дачному сезону, или Как наживаются на татарстанских садоводах

До 160 тысяч рублей отдадут садоводческие общества за «переход на новые рельсы» законодательства

С импровизированного мини-митинга началась сегодня пресс-конференция фракции КПРФ в Госсовете РТ. Пришедший первым председатель правления Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин с порога продемонстрировал несколько полупустых листочков, именуемых «паспортом скважины», и сообщил, что после последних изменений законодательства садоводам «вот за это» приходится выкладывать по 16 тысяч рублей, и это только десятая часть расходов, грозящих дачникам. О том, как коммунисты собираются мирно «поменять власть» и почему в стране появляются законы, позволяющие обдирать садоводов как липку, — в репортаже «Реального времени».



Отчет, да не тот



Вообще-то, пресс-конференцию депутаты фракции КПРФ организовали, чтобы рассказать: несмотря на то, что на последней сессии Госсовета они проголосовали за то, чтобы принять к сведению доклад премьер-министра Алексея Песошина о результатах деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан в 2018 году, сама деятельность чиновников их в корне не устраивает.

Первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов раскритиковал и жалкий, по сравнению с европейским, уровень средней заработной платы в регионе, и банковское рабство, и отсутствие конструктивной аналитике в докладе премьер-министра:

— Сколько у нас бедных? Сказано было вскользь — 7 процентов населения. А кто они такие? Об этом ничего не было сказано. А мы знаем о зарплате селян, на селе получают от 10 до 25 тысяч, это нормально? Мы занимаем 35-е место среди субъектов России по величине средней заработной платы, мы — богатый регион, это нормально?

Глава татарстанских коммунистов напомнил про положительный опыт регионов, где к руководству пришли коммунисты, — Иркутска, Ульяновска и других, где «введено государственное пятилетнее планирование, осуществляются выплаты детям войны, иначе, чем у нас, решаются проблемы с аварийным жильем».

Хафиз Миргалимов раскритиковал и жалкий, по сравнению с европейским, уровень средней заработной платы в регионе, и банковское рабство, и отсутствие конструктивной аналитике в докладе премьер-министра. Фото gossov.tatarstan.ru

Верхи не знают, низы молчат

Хафиз Миргалимов выступил, можно сказать, с программным заявлением: сказал, что не видит другого пути, как «сменить либерально-демократический курс», который проводится действующим правительством, а для этого «мирно, законным путем сменить власть»:

— Для этого у КПРФ есть и программа, и готовые кадры.

А депутат Александр Комисаров сделал важную ремарку, касающуюся отчета Алексея Песошина:

— Мы видим, что отчет правительства Российской Федерации очень красочный, а отражения проблем мы в нем не видим. Но у нас тоже хорошие отчеты звучат, достаточно говорится о том, как много сделано. А потом наши искаженные данные уходят наверх, вот откуда берутся красивые отчеты правительства! А потом нам оттуда, сверху, спускают законы, которые не имеют отношения к реальности.

Последней фразой Комисаров передал «эстафету» Владимиру Дейнекину, чтобы тот рассказал, к чему приводит введение законов, оторванных от реальности.

За лицензию заплатил — и за воду заплатишь

Председатель Союза садоводов Татарстана сообщил, что приведение документации в соответствие с номинально направленным на то, чтобы облегчить жизнь дачникам, законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» оказалось делом сугубо затратным.

— На сайте Минсельхоза вывешен огромный перечень документов, которые необходимо получить каждому товариществу. А на их оформление, мы подсчитали, придется потратить от 40 до 160 тысяч рублей.

Дейнекин привел пример: существовало много десятков лет садоводческое общество, была на его территории пробуренная на средства садоводов общая скважина с непитьевой водой — для полива. Теперь ее надо узаконить, а для этого надо оформить техпаспорт, получить санитарно-эпидемиологическое заключение на воду и лицензию на пользование недрами.

Владимир Дейнекин с порога продемонстрировал несколько полупустых листочков, именуемых «паспортом скважины», и сообщил, что после последних изменений законодательства садоводам «вот за это» приходится выкладывать по 16 тысяч рублей. Фото Инны Серовой

— Лицензию-то зачем? — поинтересовался кто-то из журналистов.

— А чтобы на ее основании за воду платить, — пояснил Дейнекин.

— Кому платить, если плата за воду уже входит в сумму взносов членов товарищества?

— Государству, наверное. Ну как налог земельный платим. Платить будем в зависимости от объема потребления, на скважинах счетчики воды поставят… 7500 рублей лицензия стоить будет со следующего года. За всю необходимую для ее получения документацию надо будет заплатить. А самое плохое, что Госсовет Татарстана намерен еще и увеличить эти траты! Садоводов собираются обязать не только получать заключение на качество воды, но и проводить гидрогеологическое обследование территории, на которой скважина расположена.

Дорогой фарфор для дачной помойки

— Чтобы заключить договор о вывозе отходов, надо составить паспорт отходов, — продолжил Владимир Дейнекин рассказ о проблемах, порожденных новым законом. — А вы посмотрите, что в нем написано про состав: пищевые отходы — 23 процента. Это в саду, где, как вы знаете, органика идет в компостную кучу! Стекло — 1 процент, это ладно. Но там еще фарфор — 8,9 процента! Забыли уточнить, какой — китайский, японский? Кто составлял этот паспорт?? Ясно, что дача — перевалочный пункт между домом и полигоном отходов. Но не до такой же степени!

За паспорт, по которому почти 1/10 часть дачных отходов составляет фарфор, по словам Дейнекина, надо отдать 4 тысячи рублей:

— Со всех татарстанских садоводческих товариществ — 5 миллионов. Деньги просто так на нас делают! А вынь и отдай, без этого мусор не будут вывозить.

