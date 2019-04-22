«Оперетта» в Госсовете РТ: «Зрители есть, они довольны, они идут? Какая еще нужна оценка?!»

Александр Славутский возмутился тем, как в Татарстане оценили учреждения культуры: по качеству услуг именитые столичные театры обошел провинциальный

Фото: Максим Платонов

47-е заседание Госсовета Татарстана «сделали» сегодня новости об обновлении парка машин скорой помощи, объеме новой пятилетней программы переселения из аварийного жилья, удвоенном гранте на субсидии по студенческим проездным и информация о том, что самый лучший театр в Татарстане — вовсе не тот, что вы сейчас подумали, а Зеленодольский музыкальный театр. Какие еще «сюрпризы» исследования качества услуг озвучили на сессии — в репортаже «Реального времени».



Миллиарды на капитал. Человеческий



Заседание республиканского парламента началось с минуты молчания по шестерым погибшим в пожаре на улице Пестеля в Казани и с перетасовки повестки дня. В частности, из нее из-за отсутствия на сессии министра строительства РТ Ирека Файзуллина убрали вопрос, касающийся новой схемы обращения с отходами.

Основным, как по времени, так и по значению, стал отчет премьер-министра РТ Алексея Песошина о результатах деятельности органов исполнительной власти. Кроме уже неоднократно ранее озвученных итогов 2018 года, он содержал новые — плановые цифры на 2019-й и последующие годы.

— Республика участвует в 46 федеральных проектах, — напомнил Алексей Песошин. — На их реализацию в течение 3 лет будет направлено 42,3 млрд рублей. На текущий год предусмотрено финансирование в размере 19,6 млрд рублей, из которых около 4,6 млрд — на проведение [чемпионата] WorldSkills… Все региональные проекты, как и «Стратегия-2030», сформированы по таким приоритетам, как человеческий капитал (18,7 млрд рублей), комфортная среда (21,5 млрд рублей) и экономический рост (2,1 млрд рублей).

С ветерком на новой скорой

— Безусловно, главным для человека является здоровье, — перешел к одному из самых важных планов на ближайшее будущее Алексей Песошин. — На здравоохранение в прошлом году направлено более 65 млрд рублей, из которых 24 млрд — за счет средств консолидированного бюджета республики, это 8% от всех доходов бюджета, и 41, 4 млрд — за счет средств ОМС.

Основным, как по времени, так и по значению, стал отчет премьер-министра РТ Алексея Песошина о результатах деятельности органов исполнительной власти

Премьер-министр напомнил про «не имевшую аналогов в стране двухлетнюю программу модернизации всех 270 поликлиник Татарстана» и развитие первичной сети на селе, но тут же оговорился, что «вопросы к здравоохранению остаются».

— В текущем году принято решение обновить весь автопарк скорой медицинской помощи, на что из республиканского бюджета было направлено 865 млн рублей, — озвучил он наметившиеся пути решения одного из самых болезненных в течение многих лет вопросов.

Песошин также отметил, что, несмотря на многочисленные реализованные в области здравоохранения проекты, население продолжает проявлять недовольство качеством и доступностью медицинского обслуживания, «особенно на селе».

Программный минимум

В новую программу на 2019—2024 гг. по переселению из аварийного жилья войдут 86 домов, признанных аварийными до 1 января 2018 года, сообщил Алексей Песошин депутатам Госсовета.

Отвечая на вопрос депутата от КПРФ Артема Прокофьева, в очередной раз поднявшего тему «переселения дорогой ценой для жильцов», премьер-министр не стал детализировать, как «мы можем помочь людям, которые пострадали от этой программы» и на каких условиях будут теперь переселять «аварийщиков». Он также уклонился от предложенного Прокофьевым обсуждения изменения условий программы, в частности размера выкупной цены аварийных квадратных метров.

— Ликвидируется аварийное жилье, в котором жить опасно, — напомнил он, намекая на отсутствие альтернативы условиям, установленным ранее для собственников аварийных квадратных метров. — Главное — расселить, если там есть другие вопросы, их надо решать в рамках других программ.

Депутат от КПРФ Александр Комисаров задал премьер-министру вопрос о студенческих проездных, отменой которых были сильно возмущены казанские студенты. Фото kazanreporter.ru

Вопрос о проездных проехали

Депутат от КПРФ Александр Комисаров задал премьер-министру вопрос о студенческих проездных, отменой которых были сильно возмущены казанские студенты:

— Объема бюджетных субсидий недостаточно для студентов, которые нуждаются в такой поддержке.

Но обсуждать возможность возвращения проездных по льготной цене Алексей Песошин также не стал — просто пояснил, что размер гранта на бюджетные субсидии для нуждающихся студентов для приобретения ими проездных по обычной цене на этот год увеличен вдвое по сравнению с 2018 годом — с 30 млн рублей до 60 миллионов.

«Дай лапу, зоозащитник!»

Депутат Альберт Хабибуллин в своем выступлении призвал «ударными темпами» продолжить переселение из аварийного жилья, но как оказалось, это был просто «заход от печки» — дальше он повел речь не о нуждающихся в жилье людях, а об их бездомных братьях меньших. Приведя по традиции статистику о покусанных собаками (больше 10 тысяч случаев в год), он предложил разрядить ситуацию нетрадиционными для Татарстана методами — с помощью вакцинации, стерилизации, чипирования и поиска новых хозяев для хвостатых беспризорников. Параллельно он выступил за информационную кампанию «для формирования ответственного отношения к животным» и активное сотрудничество с зоозащитными организациями, которые сейчас осуществляют все вышеперечисленное исключительно на частные пожертвования.

Хабибуллин предложил рассмотреть возможность разработки комплексной программы с привлечением к этому зоозащитных организаций и недвусмысленно дал понять, что зоозащитники нуждаются и в материальной поддержке со стороны государства.

Альберт Хабибуллин в своем выступлении призвал «ударными темпами» продолжить переселение из аварийного жилья, но как оказалось, это был просто «заход от печки» — дальше он повел речь не о нуждающихся в жилье людях, а об их бездомных братьях меньших

Когда инициатива ненаказуема

Яркое впечатление произвело на депутатов Госсовета выступление заместителя премьер-министра Лейлы Фазлеевой, которой было доверено зачитать обязательный публичный отчет президента РТ о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Татарстана.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил, что независимая оценка, как и сам доклад, имели место впервые в истории республики. Действительно, раньше проводить такую оценку силами регионов федеральное законодательство не предписывало, поэтому Фазлеева, боясь, что доклад превратно поймут, несколько раз обратила внимание слушателей на то, что оценке подверглось не качество услуг, а — внимание — качество условий оказания услуг. Иными словами, данный анализ не имел целью выявить, скажем, хорошо ли пациентов лечили, а инвалидам обеспечивали доступность различных объектов, а был посвящен исключительно тому, в каких условиях лечили: например, долго ли пришлось ждать в очереди на прием к врачу.

Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы осуществляются специально выбранными операторами. В сфере образования этим занимались Региональная общественная благотворительная организация ветеранов образования Республики Татарстан и автономная некоммерческая организация «Поволжская семейная академия «УМАЙ», в сфере культуры — Региональное общественное движение «Молодые и успешные», в сфере охраны здоровья — ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», в сфере социального обслуживания — Региональная общественная организация «Под крылом семьи».

Работы эти организации выполнили за рекордно скромную сумму — 340 тыс. рублей, из них на исследование культурной сферы потратили 70 тыс. рублей, сферы образования — 200 тыс. рублей, сферы социального обслуживания — 70 тыс. рублей. В сфере охраны здоровья работа оператора осуществлялась в рамках государственного задания подведомственной организации, не оказывающей услуги населению. Объем финансовых средств, выделенных ОМС РТ на работу операторов, в сфере культуры и образования варьировался от 2,5 тыс. рублей до 10 тысяч. На работу операторов в муниципальных образованиях было направлено 44 тыс. рублей, но в 21 муниципальном образовании операторы осуществляли работу на безвозмездной основе или на общественных началах.

Лейле Фазлеевой было доверено зачитать обязательный публичный отчет президента РТ о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания

Скромность финансирования дала повод выступить Артему Прокофьеву, который засомневался в качестве уже самих отчетов, потому что серьезные исследования провести на такие деньги, по его мнению, невозможно: «Или надо распустить ФОМС и ВЦИОМ как зря проедающие огромные бюджетные деньги».

— Здесь нет человеко-часов, неизвестно, сколько затратили чиновники на сбор информации, а это деньги населения, — намекнул Прокофьев также на бессмысленное времяпровождение сотрудников учреждений, силы которых можно было использовать более эффективно.

— Давайте давать оценку таким инициативам, которые нам спускаются [с федерального уровня]! — обратился Прокофьев к депутатам, но Фарид Мухаметшин с едкой интонацией в голосе в ответ поинтересовался, где был Прокофьев, когда эти инициативы обсуждались — до вынесения на заседание Госсовета.

А главный режиссер Качаловского театра Александр Славутский возмутился тем, как оценивались учреждения культуры:

— Зрители есть, они довольны, они идут? Какая еще нужна оценка?

Как выяснилось, возмущался маститый казанский режиссер не зря: по новому ранжиру Качаловскому и оперному театрам, красе и гордости культуры Татарстана, достались 4-е и 5-е места, тогда как на первое вышла безвестная провинция в лице Зеленодольского музыкального театра, где оперетты можно слушать с максимальным комфортом.

Артем Прокофьев засомневался в качестве отчетов. Фото kprf.ru

Слабым утешением для сторонников справедливой оценки стало сообщение Лейлы Фазлеевой, что самыми худшими в области здравоохранения и в этой «табели о рангах» оказались те, к кому больше всего претензий по качеству услуг, — детские стоматполиклиники №1 и 6 г. Казани, набережночелнинская детская стоматологическая поликлиника и республиканская клиническая психиатрическая больница.

Всего за три года на качество условий оказания услуг в Татарстане проверят 222 учреждения образования, 141 учреждение здравоохранения и 46 учреждений культуры.

