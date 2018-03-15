Вкусовщина: на рынок продретейла Нижнего Новгорода приходит эковаряг из-за МКАДа

Один из самых быстрорастущих ретейлеров «ВкусВилл» откроет магазины в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде

Розничная сеть «ВкусВилл», основанная Андреем Кривенко и делающая упор на натуральные продукты, планирует открыть магазины в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Несмотря на падающий рынок, в последние годы сеть агрессивно расширялась и стала одним из самых быстрорастущих ретейл-проектов. Сейчас «ВкусВилл» работает в основном в Москве, но потенциал есть и в других регионах, считают эксперты. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Поволжье и на Северо-Запад

Сеть продуктов питания «ВкусВилл», работающая в Москве, Московской области и еще шести регионах, собирается расширяться: она откроет магазины в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Об этом «Реальному времени» сообщила представитель сети Марина Пурим. Количество магазинов, которые планируется открыть, и сроки она не назвала. По данным Neva.Today, до конца нынешнего года сеть может открыть около 500 новых точек по всей России.

На днях «ВкусВилл» открыл свой 500-й магазин — он, как и большинство магазинов сети, находится в Москве. Еще по два магазина сеть имеет во Владимире, Ярославле и Рязани, по три точки — в Туле, Твери и Калужской области.

По словам генерального директора INFOLine Ивана Федякова, с самого момента основания «ВкусВилл» агрессивно росла — в последние годы на фоне падающего рынка сеть была одним из самых быстрорастущих проектов в сфере продуктового ретейла. Этому помогала хорошо выбранная маркетинговая стратегия, основанная на идее здорового питания.

На днях «ВкусВилл» открыл свой 500-й магазин — он, как и большинство магазинов сети, находится в Москве. Фото vkusvill.ru



«Действительно, рост сети можно охарактеризовать как стремительный, причем наиболее активное развитие пришлось на период значительного снижения реальных располагаемых доходов населения», — отмечает Евгений Обыдов, директор группы корпоративных рейтингов АКРА, который специализируется на исследовании ретейла.

«Покупатели пожимали плечами и уходили»

У истоков сети «ВкусВилл» стоял Андрей Кривенко. До 2008 года он работал финансовым директором рыбного холдинга Agama, а затем решил заняться собственным делом. В мае кризисного 2009 года Кривенко открыл на Северо-Западе Москвы первый магазин под брендом «Избенка». В нем продавалась исключительно молочная продукция.

«Поначалу все было настолько плохо, что история крупной ныне торговой сети чуть не закончилась провалом через пару месяцев. К примеру, на прилавке из 12 товарных позиций было восемь видов творога. Покупатели подходили к холодильнику, удивленно пожимали плечами и уходили», — говорится на сайте «Избенки».

Однако к концу 2009 года магазинов под брендом «Избенка» было уже четыре (площадь первых точек составляла 15—20 метров), а к концу 2011-го — 100. К тому времени ассортимент сети существенно расширился, а сама она стала отказываться от «деревенской тематики» в оформлении.

У истоков сети «ВкусВилл» стоял Андрей Кривенко. До 2008 года он работал финансовым директором рыбного холдинга Agama, а затем решил заняться собственным делом. Фото vkusvill.ru



Первые четыре магазина под маркой «ВкусВилл» были открыты в июле 2012 года. «Если кратко, то в первые дни открытия выглядело все так: продуктов нет, покупателей нет, выручки нет, а мы радуемся, потому что магазины все же открыли», — сказано на сайте сети. Но в течение следующих лет, судя по информации на сайте, количество магазинов «ВкусВилл» росло быстрее, чем количество «Избенок».



Сейчас, помимо продуктов питания, «ВкусВилл» продает собственную выпечку и кофе из автоматов. Каждый месяц сеть открывает по 30—40 новых магазинов площадью около 200 кв. м. В 2016 году оборот «ВкусВилл» превысил 18 млрд рублей, а компания вошла в рейтинг РБК-500.

Не только для Москвы

Сеть не только быстро растет, но и занимает одну из лидирующих позиций по некоторым относительным показателям, таким как выручка с квадратного метра — по этому параметру ретейлер конкурирует с люксовыми магазинами, говорит Федяков. По его словам, в Московском регионе «ВкусВилл» пользуется большой популярностью.

«Они сделали очень концептуальные магазины, это один из немногих проектов, которые имеют ярко выраженную концепцию. Для большинства потребителей нахождение внутри одного магазина шаговой доступности ничем не отличается от нахождения в другом. Ты видишь одни и те же бренды, полки, и даже можешь забыть, в каком именно магазине находишься», — продолжает Федяков. «ВкусВилл» же сразу сделал понятную ставку на экопродукты и здоровое питание — и потребитель видит эту концепцию, объясняет он.

Помимо запроса на качественные фермерские продукты, бурный рост сети поддерживался и тем, что в Москве, где она в основном работает, сохранялся относительно высокий платежеспособный спрос, говорит Евгений Обыдов.

Также, считает он, компания правильно выбрала формат торговли — средняя площадь магазинов составляет около 100 квадртных метров, это дает широкий выбор локаций, более низкую стоимость ремонта и быструю окупаемость.

Рынок продовольственных товаров в Нижнем Новгороде весьма плотный. Кроме крупнейших российских и международных сетей («Пятерочка», «Магнит», «Лента», SPAR), в городе работает несколько менее крупных, в том числе локальных, игроков — к примеру, «Авоська», «Точка», «Первая булочная», «Лайм», «Саюс», Seven и др.

Однако потенциал расширения в регионы у «ВкусВилла» есть, уверен Федяков: «Не совсем корректно представление, что платежеспособный спрос есть только у жителей Московского региона — в большинстве регионов есть много потребителей, которые заботятся о здоровом питании. Концепция [«ВкусВилла»] востребована не только в Москве».

Что касается Санкт-Петербурга, где ретейлер хочет открыть новые магазины, уровень социально-экономического развития там сопоставим с московским, добавляет Обыдов.

Артем Малютин