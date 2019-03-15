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Экономика

X5 Retail построит в Татарстане логоцентр за 1 млрд рублей

15:45, 15.03.2019
X5 Retail построит в Татарстане логоцентр за 1 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group планирует вложить 1 млрд рублей в строительство логистического центра в Татарстане. Он должен появиться в Елабуге.

«Открытие нового объекта позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности Елабужского района и будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации», — говорится в сообщении Минэкономики РТ.

На совещании в министерстве представители сторон обсудили вопросы аренды земли и определения технического заказчика проекта.

На сегодня проекту мешают инфраструктурные ограничения: газопровод, электрические сети, дороги и прочее. Республика совместно с Фондом развития моногородов рассчитывает решить эти проблемы.

Ранее X5 Retail Group запустила строительство подобного лоогоцентра в Новосибирске. Кроме того, в Уфе группа открыла распределительный центр.

ЭкономикаИнвестицииОбществоИнфраструктураБизнесРозничная торговля Татарстан
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