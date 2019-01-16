Свежепостроенная казанская «Лента» «пролетела» мимо новогодней кассы

Крупнейшая сеть гипермаркетов не смогла открыть очередной гипермаркет — возможно, из-за нарушений пожарной безопасности

Пятый по счету казанский гипермаркет «Лента» не открылся к назначенному сроку 30 ноября и продолжает оставаться за «закрытыми дверьми» практически весь «золотой» сезон новогодних продаж. Причина простоя — нарушения, выявленные инспекцией государственного строительного надзора при сдаче в эксплуатацию торгового комплекса стоимостью 0,5 млрд рублей. Застройщик-генподрядчик комплекса, казанская компания «Смартгрупп», не смог сдать объект с первой попытки. Дата открытия остается неизвестной до сих пор, а аналитики тем временем оценивают потери гипермаркета как значительные. Подробности — в материале «Реального времени».

С открытой датой запуска

Открытие очередной «Ленты», построенной в «комфортном» для гипермаркета месте в северной части Казани, где еще не отстроились ближайшие конкуренты, неожиданно застопорилось. Запланированный еще на 30 ноября прошлого года запуск круглосуточного торгового комплекса неоднократно переносился и теперь, похоже, отложен на неопределенный срок.

«Открытие магазина «Лента» (по улице Копылова, 1, — прим. ред.) было перенесено в связи с необходимостью получить документы, оформление которых сейчас находится в завершающей стадии», — сообщила «Реальному времени» менеджер по связям с общественностью и государственными органами сети гипермаркетов «Лента» Мария Филиппова. От ответа на вопрос о конкретных сроках и причинах задержки введения в строй нового торгового объекта она дипломатично уклонилась. В обстановке секретности действует и Дмитрий Зинуров, исполнительный директор ООО «Смартгрупп» — эта компания была выбрана генеральным подрядчиком строительства комплекса в конце 2017 года. «Можно я не буду комментировать эту ситуацию? Сдаемся в штатном режиме. Скоро сами увидите (день открытия, — прим. ред.)», — пообещал он в неофициальном разговоре с «Реальным временем».

Дмитрий Зинуров: «Можно я не буду комментировать эту ситуацию? Сдаемся в штатном режиме. Скоро сами увидите». Фото Олега Тихонова



А значит, новая «Лента» продолжает оставаться за закрытыми дверьми в разгар традиционно высоких новогодних продаж продовольственных ретейлеров, «обнуляя» запланированную прибыль федерального оператора.

А было ли обрушение кровли?

Между тем, среди жителей этого микрорайона распространена своя, довольно любопытная версия длительного простоя нового магазина. По их мнению, получение разрешения на ввод здания забуксовало якобы из-за того, что в один из декабрьских дней у козырька над одним из входов здания обвалилась кровля, но обошлось без пострадавших.

Впрочем, факт ЧП опровергли и пресс-служба «Ленты», и застройщик «Смартгрупп». «Нам тоже звонили и говорили, что обрушилось, — рассмеялся в ответ на наш вопрос представитель компании «Смартгрупп». — Отвечаю: бываю там каждый день, ничего не обрушилось. Если бы что-то обвалилось, там давно была бы прокуратура».

Окончательную ясность внес Госстройнадзор РТ — отвечая на запрос «Реального времени», пресс-служба сообщила: «Извещения о возникновении аварийной ситуации на объекте в инспекцию не поступало, информацией об обрушении кровли инспекция не располагает».

Застройщик не смог получить положительное заключение на ввод объекта с первого раза, и с тех пор процедура устранения нарушений не закончена



«Ленте» назначили вторую проверку

Одновременно с этим в ведомстве признали, что сдача в эксплуатацию торгового комплекса идет со скрипом. Застройщик не смог получить положительное заключение на ввод объекта с первого раза, и с тех пор процедура устранения нарушений не закончена. Приводим ответ Госстройнадзора РТ без сокращений.

«Инспекцией на объекте ТК «Лента» по ул. Копылова г. Казани в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляется региональный государственный строительный надзор.

В ноябре 2018 года застройщиком ООО «Смартгрупп» в Инспекцию направлено извещение об окончании строительства объекта с подтверждением окончания строительных работ, устранения ранее выданных нарушений и наличия исполнительной документации в полном объеме.

На основании указанного извещения об окончании строительства Инспекцией проведена проверка, по результатам которой застройщику выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

09.01.2019 в Инспекцию застройщиком представлено извещение об устранении нарушений в соответствии с выданным предписанием. На основании указанного извещения Инспекцией будет проведена проверка объекта».

Какие именно нарушения были выявлены Госстройнадзором РТ в ответе, как видим, не уточняется. Глава одной из казанских строительных компаний рассказал «Реальному времени», что они касались соблюдения правил противопожарной безопасности, поскольку на объекте якобы не были смонтированы системы пожарного оповещения. «Без них ни один объект не запускают. Безопасность превыше всего», — сообщил он. Другие застройщики утверждают, что после пожара в кемеровской «Зимней вишне» требования к застройщикам объектов массового пребывания заметно ужесточились, а монтаж систем пожарной безопасности обходится дорого.

Когда пройдет повторная проверка Госстройнадзора РТ, на момент подготовки этого материала оставалось неизвестным. Именно по этой причине заказчик и застройщик не могут назвать вероятные сроки открытия торгового комплекса.

Проект строительства пятого по счету казанского гипермаркета «Лента» был одобрен на публичных слушаниях в декабре 2017 года. Фото Олега Тихонова



«Смартгрупп» — не просто застройщик, но и собственник земли под «Лентой»

Напомним, что проект строительства пятого по счету казанского гипермаркета «Лента» был одобрен на публичных слушаниях в декабре 2017 года. Как уже рассказывало «Реальное время», объект расположился на месте трамвайного депо по улице Копылова. Земельный участок под гипермаркетом находится в собственности ООО «Смартгрупп», которое теоретически могло выступить соинвестором проекта. Последний предполагает возведение типового здания торгового центра общей площадью 10 тысяч кв. м. Вокруг него должны заасфальтировать 4,4 гектара и озеленить 1,8 гектара прилегающей территории. Федеральный ретейлер инвестировал в проект 500 млн рублей. А для «Смартгрупп» это второй по счету контракт на строительство «Ленты». Именно на публичных слушаниях по проекту Дмитрий Зинуров заявил, что дата открытия комплекса назначена на 30 ноября. «За год построите?» — удивлялись тогда представители УАиГ. Зинуров отвечал им, что практически вся проектная документация готова, к стройке планируют приступить уже в январе-феврале 2018 года.

«Лента» — первая по количеству гипермаркетов и третья по обороту среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. На конец 2017 года «Лента» управляла 231 торговым объектом в 84 городах России. У нее 7 распределительных центров. 15 декабря 2017 года президент РТ Рустам Минниханов встречался с генеральным директором сети гипермаркетов «Лента» Яном Дюннингом, обсудив с ним развитие взаимоотношений и укрепление позиций сети в республике. В декабре 2018 года Дюннинг покинул пост гендиректора.

В декабре 2017 года Рустам Минниханов встречался с Яном Дюннингом и обсуждал с ним развитие взаимоотношений и укрепление позиций сети в республике. Фото tatarstan.ru



Неустойка может составить 15% от сметной стоимости

«Задержка сдачи в эксплуатацию почти на два месяца — это беспрецедентно большой срок, — считает глава одной из татарстанских стройкомпаний, работавший на подряде почти у всех федеральных ретейлеров. — У всех типовые простейшие проекты без особых изысков. Обычно их строят за 8-9 месяцев, но при 12-часовом рабочем дне. Возможно, что генподрядчика подвели субподрядчики, т. к. «Лента» финансирует строительство без задержек, своевременно подписывает акты выполненных работ, но и контролирует процесс».

По словам участников рынка, длительная задержка чревата огромной неустойкой. Один из подрядчиков рассказал нам, что в его договоре с федеральной торговой сетью было прописано обязательство выплатить 15% от сметной стоимости в случае задержки на срок более трех месяцев. «В каждом случае закреплены индивидуальные условия. Но если застройщик не подписал дополнительного соглашения, то за просрочку придется платить. Рентабельность подобных подрядов упала до 5%», — указал он.

Какие потери несет в связи с задержкой сама «Лента», эксперты оценить затруднились, но очевидно, что эта ситуация ее не радует. Ранее сообщалось, что третий квартал прошлого года оказался для ретейлеров не самым удачным, и они, возможно, рассчитывали «нагнать» прибыль в декабре.