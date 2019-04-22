Госзакупки: провести кампанию для ЦИК, обсудить озера Евразии и починить весы для БДД

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

1. Инженерные сети для лагеря за 79 миллионов

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана готово потратить на строительство инженерных коммуникаций детского оздоровительного лагеря «Звездный» молодежного центра «Сэлэт» сумму в 78,8 млн рублей. Информация о такой закупке появилась 12 апреля, заявки принимаются до 29 апреля, а аукцион состоится 6 мая. Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана.

Строительство должно быть завершено до 30 декабря. Из документации можно узнать, что речь в том числе идет о блочно-модульной котельной для теплоснабжения зданий «Звездного», для этого понадобятся газопроводы среднего и низкого давления, также должны быть разработаны электрические, тепловые сети, а также сети связи, водоснабжения и канализации.

2. Казанские фонтаны обслужат за 19 миллионов

Казанский комитет внешнего благоустройства собирается потратить 19,1 млн рублей на содержание городских фонтанов в 2019 году. Заявки на участие в тендере принимаются с 18 апреля по 8 мая, аукцион состоится 13 мая. Работы будут оплачены из бюджета Казани. Отметим, что, например, в 2016 году обслуживание фонтанов Казани стоило немного меньше — 13 млн рублей.

В списке объектов — 30 фонтанов, в том числе на площади у театра Камала, на озере Нижний Кабан, на Булаке, в Ленинском саду, на Баумана, в сквере «Стамбул», парке Горького, Горкинско-Ометьевском лесу, также в списке — водопад в сквере «Чишмяле» на улице Фучика. В большинстве случаев от исполнителя потребуется демонтаж покрытия из пленки, очистка предфильтров насосов, заполнение водой чаш фонтана из поливомоечной машины.

В 2016 году обслуживание фонтанов Казани стоило немного меньше — 13 млн рублей. Фото Максима Платонова

3. Вертолетный завод позаботится о пожарной безопасности за 17 миллионов

Казанский вертолетный завод собирается потратиться на систему пожаротушения. Сумма, которую предприятие направит на эти цели, — 17,2 млн рублей. Информация о закупке появилась 15 апреля, заявки принимаются до 23 апреля. Рассматриваться они будут 8 и 15 мая, а итоги подведут через неделю после этого — 22 мая.

В техническом задании содержатся подробности закупки — речь, судя по всему, идет о закупке пяти водосливных устройств Bambi Bucket model HL5000 канадского производства. Вместимость каждого устройства составляет пять тысяч литров воды. Гарантия на устройства составляет 24 месяца.

4. Предвыборная активность ЦИК в интернете за 15 миллионов

Центральная избирательная комиссия Татарстана готовится выделить 15 млн рублей на реализацию комплекса интегрированных цифровых коммуникаций по взаимодействию с социальными сетями и блогосферой. Информация о такой закупке появилась 16 апреля, заявки будут приниматься больше месяца — до 23 мая, рассматривать их будут 31 мая.

Как следует из технического задания, программа предусматривает концепцию информационной кампании, формы, методы и инструменты информирования о выборах, целевые группы, на которых направлено информирование, основные и дополнительные каналы распространения информации (официальный сайт заказчика, средства массовой информации, наружная реклама, социальные сети), обеспечивающие максимальный охват целевой аудитории. Информационная работа, содержащаяся в программе, направлена на информирование граждан об их избирательных правах и о гарантиях этих прав, о правилах проведения выборов, сроках начала и завершения избирательных действий и процедур, о дате, месте и порядке голосования.

ЦИК РТ готовится выделить 15 млн рублей на реализацию комплекса интегрированных цифровых коммуникаций по взаимодействию с социальными сетями и блогосферой. Фото idelreal.org

В рамках реализации будут использованы такие каналы, как соцсети, видеохостинги, мессенджеры, онлайн-СМИ, поисковые сервисы. Медиаплан должен быть предоставлен в течение 14 рабочих дней с момента подписания контракта. Услуги должны оказываться в срок до 1 ноября 2019 года.



5. Гости «Туполева» поживут в гостиницах «дочки» компании

ПАО «Туполев» заплатит за гостиничные услуги 12 млн рублей. Информация о закупке, которая будет осуществлена у единственного поставщика, появилась 17 апреля. Подрядчиком, как следует из протокола закупки, стало ООО «УК «КАПО-ЖБС», зарегистрированное на улице Академика Павлова, 9 в 2008 году. Учредителем компании на 99,7% является само ПАО «Туполев». Услуги будут оказываться до конца 2019 года.

Туполевская «дочка» должна будет предоставлять гостям номера, питание и дополнительные услуги в гостиницах «Авиатор» на улице Академика Павлова, 1 и «Туполев» на Годовикова, 1а. Указанная сумма в 12 млн рублей является максимальной, вполне может быть, что услуги будут предоставлены и на меньшую сумму.

6. Починка грузовых весов для «Безопасности дорожного движения»

ГБУ «Безопасность дорожного движения» готовится заплатить 3,5 млн рублей за ремонт и обслуживание весовых платформ неавтоматического действия Evocar-2000R. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 17 апреля, заявки принимаются до 8 мая, аукцион состоится 16 мая.

Услуги должны быть оказаны в течение 45 дней с момента получения неисправного оборудования, по заявке заказчика. Работы оплатят из бюджета региона. Указанные в спецификации весы предназначены для статического измерения нагрузки с максимальным ее значением 10 тонн. Всего предусмотрено до 18 услуг по ремонту весовых платформ.

Указанные в спецификации весы предназначены для статического измерения нагрузки с максимальным ее значением 10 тонн. Фото aeroexpo.com.ru

7. «Бегишево» отремонтирует здания за 3,4 миллиона

Аэропорт «Бегишево», обслуживающий Нижнекамск и Набережные Челны, собирается за 3,36 млн рублей отремонтировать здания. Об этом стало известно 17 апреля, заявки будут приниматься до 24 апреля. Итоги закупки будут подведены 26 апреля.

Из ТЗ известно, что должны быть проведены фасадные работы по зданию биофильтров и текущий ремонт здания склада технологического имущества. Первые должны быть проведены до 20 мая 2019 года, второй — с 21 мая по 14 июня. Отметим, что в 2016 году объявлялось о реконструкции аэропорта за 1 млрд рублей.

8. Почти три тонны филе семги для Департамента продовольствия

А вот бывший МУП, акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания Казани» собирается купить филе семги на общую сумму 3,34 млн рублей. Соответствующая информация была обнародована 12 апреля, заявки будут принимать до 22 апреля. Итоги собираются подвести 25 апреля.

Всего Департаменту продовольствия понадобится 2885 килограммов мороженого филе семги высшей категории на коже, без костей. Вес каждой единицы филе семги должен быть не менее 1,2 кг, упаковка — по 12 кг. Стоимость каждого килограмма составит около 1160 рублей. Поставка товара будет осуществляться по заявкам до 31 августа 2019 года.

Департамент продовольствия и социального питания Казани собирается купить филе семги на общую сумму 3,34 млн рублей. Фото Максима Платонова

9. Микроавтобус с DVD для «Алабуги»

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» решила купить микроавтобус за 2,96 млн рублей. О закупке стало известно 12 апреля, заявки на участие будут приниматься до 23 апреля, рассматривать их будут 24 и 29 апреля, итоги подведут 6 мая.

Из технического задания известно, что микроавтобус должен быть 23-местным, с дизельным двигателем объемом не менее 2,2 литра, мощностью от 135 до 150 лошадиных сил. У транспорта должна быть шестиступенчатая механическая коробка передач, маршрутный компьютер, антиблокировочная система, а также системы курсовой устойчивости, помощи при трогании в гору, помощи при экстренном торможении. Помимо этого, в микроавтобусе должен быть электропривод сдвижной двери, кондиционер в салоне и кабине водителя, автомагнитола с DVD и USB-входом, четыре динамика, потолочный монитор диагональю в 15,6 дюйма, предпусковой нагреватель двигателя.

10. Казанская конференция об озерах Евразии

Тем временем Министерство экологии и природных ресурсов заплатит примерно те же деньги — 2,92 млн рублей — за проведение в Казани II Международной конференции «Озера Евразии: проблемы и пути их решения». Информация появилась 16 апреля, заявки принимаются до 24 апреля, а аукцион состоится 29 апреля.

Конференция пройдет в Казани с 19 по 24 мая 2019 года. Исполнитель должен будет предоставить конференц-зал вместимостью не менее 250 мест и площадью не менее 650 кв. м. Также должно быть обеспечено дополнительное оборудование: доступ к интернету, беспроводной презентатор, комплект звукового оборудования. Также от подрядчика потребуется обеспечить услуги синхронного перевода, тематическое оформление мероприятия, оформить зону регистрации. Участников потребуется обеспечить раздаточной продукцией и питанием.