В Татарстане утвердили организационный комитет по подготовке форума «Сэлэт»

В Татарстане утвердили организационный комитет по подготовке и проведению Международного образовательного форума «Сэлэт». В него вошли заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи и спорту Владимир Леонов и другие. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации Татарстана.

Также в документе указано, что форум будет проводиться «в целях поддержки и поощрения интеллектуально и творчески одаренных детей и молодежи». Он будет проходить с июня по август, всего — шесть смен. Предполагается, что организационный комитет в течение месяца разработает план по подготовке и проведению этого форума.

Напомним, в прошлом году в форуме приняли участие 500 экспертов и преподавателей. Его открывал президент Татарстана Рустам Минниханов.