Авторынок: спокойствие цен на BMW и взрывной рост — на Land Cruiser

Динамика стоимости автомобилей в первые месяцы 2019 года — разнонаправленная, одна модель даже подешевела

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала цены на 89 моделей автомобилей, которые продавались в казанских салонах в конце прошлого года и предлагаются сейчас. Из них 79 — подорожали, девять не изменились в цене, а одна — Renault Duster 2018 года — даже подешевела на 4%. Отметим при этом, в основном стоимость машин увеличилась незначительно — на 2—4%, но отдельные модификации показали рост и гораздо больший — до 28%. Подробности — в материале «Реального времени».

Дорожать практически некуда



В целом автомобили дорожают регулярно, по несколько раз в год. Это можно увидеть и по результатам исследований «Реального времени»: в 2018 году, к примеру, цена на машины увеличилась на 5—10%. В 2019 году, ко всему прочему, добавился фактор роста НДС. В начале года эксперты отмечали, что повышение налога должно привести к росту цен на автомобили примерно на 1,5%.

Однако на практике их стоимость изменилась по-разному: по каким-то моделям она осталась на прежнем уровне, по другим рост уже превысил показатель всего прошлого года. Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю», считает, что пока влияние НДС еще не так заметно. «Историю с ростом цен на новые машины, пожалуй, стоит рассматривать в перспективе последних четырех лет, то есть с того момента, когда курс рубля по отношению к иностранным валютам резко упал. На протяжении последующих лет эта разница плавно отыгрывалась. Производители, насколько могли, сдерживали цены, чтобы машины в один момент не подорожали сразу в два раза, потому что это серьезно бы ударило по спросу. И к настоящему времени, судя по всему, рост цен с того времени отыграл разницу курсов. Можно провести параллели роста цен в 2019 году с повышением НДС, но, наверное, в полной мере он отразится после первого квартала, когда рынок насытится новыми машинами 2019 года выпуска», — говорит Еськов.

А вот Руслан Абдулнасыров, руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана», не ожидает существенных изменений цен в ближайшее время: «Стоимость автомобилей и так уже не низкая, а доходы населения не растут. Поэтому производители стараются максимально влиять на себестоимость продукции, чтобы она была конкурентоспособной».



KIA Ceed подорожала с 1 до 1,03 млн в случае с машинами 2018 года и до 1,06 млн в случае с машинами 2019 года. Фото Максима Платонова

Одна подешевела, по девяти цена не изменилась

Осталась неизменной цена на некоторые машины премиального сегмента. В частности, как стоили, так и стоят три модели немецкой BMW — это X3, X6 M и седан 3-й серии (3,18 млн, 7,94 млн и 2,58 млн рублей соответственно). То же самое — с японским кроссовером Mazda CX-5 (1,56 млн рублей). Более дешевые и неподорожавшие автомобили — Ford Fiesta (859 тысяч), Suzuki Jimny (1,18 млн). Автомобиль, выпускающийся в России под французским брендом Renault, — Duster — не изменился в цене в случае с моделью 2019 года, а машины 2018 года даже подешевели — с 699 до 674 тысяч. Это единственный из автомобилей (чьи цены сравнивались), который стал дешевле. Кроме того, не изменилась стоимость немецкого Volkswagen Golf.

Среди несильно подорожавших — всего на 1% — две модификации Mazda 3 — седан и хетчбэк, которые стали стоить 1,24 и 1,33 млн рублей соответственно. А вот на 2% увеличилась цена сразу 29 автомобилей. В случае со многими из них, правда, это касается моделей 2018 года выпуска, а машины 2019 года подскочили в цене сильнее. К примеру, УАЗ «Хантер» стал стоить 687 тысяч в случае с машинами 2018 года и 732 тысячи — 2019-го (это сразу на 8% больше). Стоимость KIA Ceed 2018 года увеличилась с 1 до 1,03 млн, 2019-го — до 1,06 млн рублей. На 2%, без всяких оговорок про год выпуска, подорожали в основном немецкие машины — например, BMW X5, X6 и M5, Mercedes-Benz C180 и E200, Audi А6 и Q7, а также японский Lexus LX570.

На 3% подорожали 14 моделей автомобилей. Из дорогих машин стоит отметить Volkswagen Touareg (рост — до 3,49 млн рублей), Audi Q5 (до 3,27 млн рублей), Lexus RX300 (подорожание — до 3,01 млн рублей), Ford Explorer (до 2,89 млн), Lexus ES200 (до 2,7 млн), Toyota Hilux (до 2,3 млн рублей). Из недорогих подорожавших на 3% автомобилей можно отметить три модели «Лады» — 4х4 (также известная как «Нива»), Vesta и XRay. На те же 3% подорожал Hyundai Solaris (в случае с автомобилями 2019 года рост цен составил 4%).



«Гранта» подорожала как «Прадо»



24 модели за первые три месяца подорожали на 4—6%. Так, на 4% в случае с машинами и 2018-го, и 2019 года увеличилась стоимость нескольких довольно разноплановых моделей. Это, например, две «Лады» — пятиместный Largus и седан «Гранта» — их цена выросла до 591 и 435 тысяч рублей соответственно. Skoda Octavia подорожала с 1,06 до 1,1 млн рублей, Subaru Outback — с 2,7 до 2,8 млн, Suzuki Vitara — с 1,55 до 1,6 млн рублей, Toyota Land Cruiser Prado — с 2,4 до 2,5 млн рублей.

На 5% выросли в цене в основном относительно дорогие машины. Среди них, например, Ford Mondeo (1,56 млн рублей), Nissan Qashqai (1,29 млн), Mitsubishi Outlander (1,69 млн) и Pajero (2,97 млн), Mercedes-Benz S400 (7,39 млн) и G500 (9,5 млн). Есть, правда, и одна недорогая модель, выросшая в цене на 5%, — это Volkswagen Polo (671 тысяча рублей). На 6% подорожали Nissan X-Trail (до 1,6 млн) и Subaru WRX (до 3,8 млн).

В случае с довольно большим количеством машин цены изменились неравномерно: на автомобили 2018 года — меньше, а 2019 года — больше. Объясняется это довольно просто. «Автомобиль 2018 модельного года, например, при покупке сразу стареет на год и, соответственно, теряет больше в цене при последующей продаже. Модели нового года всегда дороже прошлогодних», — говорит Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю».

Самым заметным примером подобной ситуации стала Toyota Land Cruiser 200 с двигателем в 4,6 литра: машины выпуска 2018 года подорожали на 4% (до 3,96 млн рублей), а 2019 года — сразу на 28% (до 4,88 млн рублей). Этот показатель стал рекордным по всему рынку. У остальных автомобилей нет такой заметной разницы, но можно выделить, например, Honda Pilot и Hyundai Santa Fe (рост цены на 4% и 7%), а также Hyundai Tucson (увеличение стоимости на 6% и 10%).

Один из самых значительных показателей роста — у популярной Toyota Corolla. Фото Максима Платонова

В лидерах по росту — «японцы»



Порядка десятка автомобилей подорожали на 7 и более процентов. Среди моделей, стоимость которых выросла за первые три месяца 2019 года на 7%, — Volkswagen Tiguan (с 1,4 до 1,5 млн рублей) и модель Kuga собирающегося закрывать производство легковушек в России Ford (цена увеличилась с 1,51 до 1,62 млн рублей). Отметим, что Ford сейчас предлагает специальные условия на свои автомобили в связи с уходом моделей с рынка. Спрос на него, по мнению Еськова, перераспределится на похожие автомобили — например, на «корейцев». Согласен с ним и Абдулнасыров — он считает, что в основном аудитория Ford перейдет на «одноклассников».

Что касается остальных автомобилей — на 9% подорожали Audi A4 (с 2,08 до 2,27 млн рублей) и премиальный Hyundai Genesis — с 4,48 до 4,89 млн рублей. 10%-ный рост показали Subaru Forester и Volkswagen Passat — их стоимость изменилась с 1,97 до 2,16 и с 1,65 до 1,82 млн рублей соответственно. 11%-ный рост у еще одного автомобиля Ford — Focus (с 901 тысячи до 1 млн рублей) и BMW 730i — с 4,93 до 5,48 млн рублей.

Один из самых значительных показателей роста — у популярной Toyota Corolla. За три месяца она подорожала сразу на 16% — с 1 до 1,17 млн рублей (а в конце 2017 года ее можно было купить всего за 933 тысячи рублей). Honda CR-V в конце 2018 года продавалась по цене в 1,75 млн рублей. Автомобиль 2018 года к концу марта стал стоить дороже на 19% — 2,085 млн рублей, а 2019 года выпуска — на 22%, то есть 2,135 млн рублей. И, как уже говорилось выше, абсолютным рекордсменом по росту стоимости на модели 2019 года стала Toyota Land Cruiser 200 (28%).

Динамика цен на автомобили в России по итогам первых месяцев 2019 года

Марка Модель Подгруппа модели Цена ТС 2016 г. в., на 06.12.2016 Цена ТС 2017 г. в., на

11.12.2017-12.12.2017 Цена ТС 2018 г. в., на

25.12.2018 Цена ТС 2018 г. в., на

19.03.2019-20.03.2019 Цена ТС 2019 г. в., на 19.03.2019-20.03.2019 Изменение в начале года цены машины 2018 г. в. Изменение в начале года цены машины 2019 г. в. Honda CR-V 2.0 2WD Comfort 6MT (с декабря 2017 - 4WD Elegance 5AT)

(с марта 2019 - Elegance CVT) 1.529.900 1.669.900 1.749.900 2.084.900 2.134.900 19% 22% Toyota Corolla Стандарт 1.33л Dual VVT-i 6 МКПП

(с марта 2019 - 1,6 л.) 949.000 933.000 1.008.000 1.173.000 16% Ford Focus AMBIENTE, 1.6 л 85 л.с. МКП, хетчбэк

(с марта 2019 Trend 1.6 л 105 л.с. 5МКП) 834.000 834.000 901.000 1.003.000 11% BMW 7-й серии 730i, авт. Steptronic, 258 л/с (с декабря 2017 - 249 л.с.) 4.490.000 4.540.000 4.930.000 5.480.000 11% Volkswagen Passat Trendline 1.4 TSI 92 кВт/ 125 л.с. 6-МКП

(с марта 2019 - 150 л.с. 7-АКП) 1.489.000 1.499.000 1.649.000 1.819.000 10% Subaru Forester 2.0i-L, CVТ, VF 1.799.900 1.859.900 1.969.900 2.159.900 2.159.900 10% 10% Hyundai GenesisNew 3.0(249) - 8АТ - 2WD Business (с декабря 2017 - GENESIS G90 PREMIER 3.8L GDI 8AT 4WD, 309 л.с.) 2.329.000 4.475.000 4.475.000 4.885.000 9% Audi A4 1.4 TFSI 6-ст. мех. (с декабря 2017 - S tronic) (с декабря 2018 A4 35 TFSI S tronic) 1.840.000 1.970.000 2.080.000 2.270.000 9% Volkswagen Tiguan Trend & Fun, 1.4 TSI 90 кВт/ 122 л.с.

(с декабря 2017 - Trendline бенз, 125 л.с. 6-МКП MQ350, 2WD) 1 179 000 1 349 000 1 399 000 1 499 000 7% Ford KUGA TREND, 2,5 л 150 л.с. 6АКП FWD 1 379 000 1 399 000 1 511 000 1 612 000 1 620 000 7% 7% Nissan X-TRAIL XE, 2,0 л 144 л/c 2WD 6МТ 1 409 000 1 464 000 1 498 000 1 595 000 6% УАЗ Патриот СТАНДАРТ, 2.69 л., бенз 134,6 л/с (с декабря 2017 - КЛАССИК)

(с марта 2019 - КЛАССИК FLEET) 809 000 699 000 731 500 777 000 794 900 6% 9% Hyundai Tucson 2.0(150) MPi - 6AT - 2WD Comfort

(с марта 2019 - Primary) 1 505 900 1 505 900 1 429 000 1 514 000 1 569 000 6% 10% Subaru wrx STI, 300 л/с, 6МТ 3 399 000 3 249 900 3 599 900 3 799 900 3 799 900 6% 6% Ford MONDEO MONDEO AMBIENTE, 2.5 л 149 л.с. 6АКП (бензин) 1 350 000 1 350 000 1 477 000 1 556 000 5% Mercedes-Benz S-Класс седан S 400 длинная база 245 кВт (333 л. с.) (с декабря 2017 - S 450 Седан длинная база 367 л. с. V6)

(с марта 2019 - S 450 4MATIC Седан) 6 110 000 6 270 000 7 020 000 7 390 000 5% Mitsubishi OUTLANDER 2.0 MIVEC, Inform 2WD CVT S02 (с декабря 2017 - E28)

(с марта 2019 - S07) 1 399 000 1 499 000 1 609 000 1 689 000 1 689 000 5% 5% Mitsubishi PAJERO 3.0, Intense 5AT S81 (2016 модельный ряд) (с декабря 2017 - S44)

(с марта 2019 - Instyle S45) 2 339 990 2 799 000 2 829 000 2 969 000 - 5% Mercedes-Benz G-Класс внедорожник G 500 V8 422 л/с, 3.982 л. 9 050 000 9 490 000 5% Volkswagen Polo Conceptline 1.6 MPI 66 кВт/ 90 л.с. 579 500 599 900 639 900 670 900 5% Nissan QASHQAI XE, 1,2л DIG-T (115 л.c.) 2WD 6 MT 1 129 000 1 173 000 1 234 000 1 293 000 1 293 000 5% 5% Hyundai SantaFe 2,4л 6AT 171 л.с., бензиновый Start

(с марта 2019 - 188 л.с. Family) 1 904 000 1 956 000 1 964 000 2 049 000 2 099 000 4% 7% Skoda Новая Octavia 1.6 MPI 110 л.с. МКПП-5 Active 899 000 964 000 1 063 000 1 109 000 1 109 000 4% 4% Toyota Land Cruiser 200 5-и дверный универсал, 5 мест 4,6 л, бензин 6 АКПП Комфорт 3 971 000 3 799 000 3 799 000 3 959 000 4 875 000 4% 28% KIA Новый sportage 2.0 / 150 л/с, 6МТ, Classic, F1W52G617, D430 (с декабря 2017 - DA81)

(с марта 2019 - DA24) 1 219 900 1 269 900 1 319 900 1 374 900 1 389 900 4% 5% Honda Pilot 3.0 LIFESTYLE 6AT 2 999 900 2 999 900 2 999 900 3 124 900 3 214 900 4% 7% Suzuki Suzuki VITARA 1.4T S, Boosterjet 1,4 л Tурбо 140 л.с. 2WD 6AT 1 549 000 1 485 000 1 549 000 1 609 000 4% Renault Новый LOGAN Access, 1,6 л, 82 л.с., MKП5 469 000 499 000 534 000 554 000 564 000 4% 6% Renault Новый SANDERO Access, 1,6 л, 82 л.с., MKП5 479 900 499 000 534 000 554 000 564 000 4% 6% Subaru outback 2.5i-S, ZI, 2 399 000 2 519 900 2 709 900 2 809 900 2 809 900 4% 4% Toyota Land Cruiser Prado 2.7л Бензин 5 МКП Классик

(с декабря 2017 - Новый Toyota Land Cruiser Prado)

(для машин, произведенных с 01.02.2019 - Элеганс) 1 939 000 2 199 000 2 412 000 2 499 000 2 499 000 4% 4% ВАЗ (LADA) Granta седан 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Стандарт 21901-50-010

(с декабря 2017 - 21901-50-22X) (с декабря 2018 - 21901-A0-001) 383 900 389 900 419 900 434 900 434 900 4% 4% Hyundai New Elantra 1.6 - 6MT START 909 900 957 000 994 000 1 029 000 1 049 000 4% 6% ВАЗ (LADA) Largus универсал 5 мест 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Стандарт / KS035-50-A00 (с декабря 2018 - KS035-50-ACA) 524 500 529 900 570 900 590 900 4% Audi Q5 2.0 TFSI quattro 6-ст. мех. (с декабря 2017 - S tronic) (с декабря 2018 45 TFSI quattro S tronic) 2 530 000 2 980 000 3 160 000 3 270 000 3% Toyota Camry седан 4 дв. Стандарт 2.0л бензин 6 АКП 1 364 000 1 407 000 1 521 000 1 573 000 1 573 000 3% 3% ВАЗ (LADA) Vesta седан 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Classic / GFL11-50-070 529 000 554 900 594 900 614 900 3% Toyota Hilux 2,4 л дизель 6 МКП Стандарт 1 976 000 2 018 000 2 231 000 2 306 000 2 306 000 3% 3% Mazda Новая Mazda6 Седан 2.0AT (150 л.с.), Drive 1 304 000 1 324 000 1 451 000 1 498 000 3% Lexus ES 200 1.99 / 150 л/с Comfort 2 170 000 2 235 000 2 606 000 2 690 000 2 690 000 3% 3% Audi A8 3.0 TFSI quattro tiptronic (с марта 2018 - 55 TFSI quattro tiptronic) 5 745 000 5 745 000 6 050 000 6 245 000 3% Ford НОВЫЙ EXPLORER EXPLORER XLT, 3.5 л 249 л.с. 6АКП, AWD 2 999 000 2 849 000 2 799 000 2 889 000 3% ВАЗ (LADA) XRAY кроссовер 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Optima GAB13-50-000

(с декабря 2017 - GAB11-50-BDA) (с декабря 2018 - Classic GAB11-50-C11) 589 000 599 900 629 900 649 900 3% Hyundai Solaris 1.4 - 5MT Active (с декабря 2017 - 6MT) 623 900 624 900 711 000 730 000 739 000 3% 4% Volkswagen Новый Touareg 3.6 V6 FSI 4MOTION 183 KW 8-speed Auto Tiptronic (с декабря 2018 - Respect TSI бенз 1984 см3 249 л.с. 8АТ) 2 720 000 2 999 000 3 399 000 3 489 000 3% ВАЗ (LADA) 4x4 Urban 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ / Luxe / 21214-59-019

(с декабря 2017 - 21214-59-018) (с декабря 2018 - 21214-59-048) 512 100 532 800 566 900 581 900 581 900 3% 3% Toyota RAV4 4X2 2.0л 6 МКПП Стандарт 1 459 000 1 493 000 1 576 000 1 616 000 1 616 000 3% 3% Lexus RX 300 1.99 / 238 л/с Standard 2 937 000 3 011 000 3 011 000 3% 3% KIA Picanto 1.0 / 66 л/с, Classic Теплые опции, TAS6K2615, D950

(с декабря 2017 - 67 л.с., G6S6K2615, D097) 539 900 554 900 614 900 629 900 644 900 2% 5% Audi A6 55 TFSI quattro S tronic 340 л. с. 3 900 000 3 995 000 2% Audi Q7 2.0 TFSI quattro tiptronic (с декабря 2018 - 45 TFSI quattro tiptronic) 3 665 000 3 750 000 3 900 000 3 995 000 2% Suzuki Suzuki НОВЫЙ SX4 GL, Бензиновый 1,6 л VVT (117 л.с.) 2WD 5MT 1 179 000 1 179 000 1 249 000 1 279 000 2% KIA Новая Optima 2.0 / 150 л/с, Classic D4S42G617, D251 (с декабря 2017 - D456) 1 119 900 1 199 900 1 294 900 1 324 900 1 344 900 2% 4% Lexus LX 570 5.66 / 270 кВт Premium+ 6 362 000 6 429 000 6 717 000 6 861 000 2% Mitsubishi L200 2.4 DID, DC Invite MT (в 2016 г - S01; в 2017 г - S03) 1 629 000 1 779 000 1 879 000 1 919 000 - 2% Mercedes-Benz С-Класс седан C 180 «Особая серия» R4 150 л/с, 1.595 л (с декабря 2018 - Premium) 2 160 000 2 110 000 2 400 000 2 450 000 2% KIA Soul 1.6 / 124 л/с, 6 МТ, Classic, B2W5D2617, (в 2016 г. -D236; в 2017 г. - D394) 869 900 901 900 971 900 991 900 1 006 900 2% 4% KIA Cerato 1.6 / 130 л/с, Comfort, A7S4D2617, D695 (с марта 2018 - DAH7) 128 л.с. 952 900 974 900 989 900 1 009 900 1 019 900 2% 3% KIA Sorento 2.4 / 175 бенз, 6MT, Classic, GMW5L6618 1 659 900 1 694 900 1 764 900 1 799 900 1 839 900 2% 4% KIA НОВЫЙ Ceed 1.4 / 100 л/с, Classic, A2S6K4617, D216 (с декабря 2018 - J7S6K4617 S287) 794 900 824 900 1 009 900 1 029 900 1 059 900 2% 5% Mercedes-Benz Е-Класс седан E 200 Business 135 кВт (184 л. с.) (с декабря 2017 - E 200 Premium) 2 990 000 2 960 000 3 170 000 3 230 000 2% УАЗ Обновленный Пикап 2019 модельн.года КЛАССИК 150 л.с. 799 000 814 000 825 900 2% 3% KIA Rio 1.4 / 107 л/с, 6 МТ, Comfort (с декабря 2017 - 100л.с.) 639 900 744 900 799 900 814 900 824 900 2% 3% Mercedes-Benz GLS GLS 400 4MATIC Особая серия (333 л. с.) V6 5 460 000 5 350 000 5 970 000 6 080 000 2% УАЗ Хантер Классик, H4GMD11, бенз (с марта 2018 - 315195-071) 609 000 619 000 674 900 687 000 732 000 2% 8% Mercedes-Benz GLA GLA 200 Особая серия (150 л. с.) 2 160 000 2 170 000 2 270 000 2 310 000 2% Mitsubishi Новый Mitsubishi Pajero Sport 3.0 MIVEC, Instyle 8AT s16 (с декабря 2017 - s88) 2 799 990 2 599 990 2 897 000 2 947 000 2 947 000 2% 2% УАЗ Обновленный Патриот 2019 модельн.года КЛАССИК 150 л.с. 784 500 798 000 815 900 2% 4% BMW X5 X5 xDrive30d, авт. Steptronic, 249 л/с 4 670 000 4 750 000 2% Skoda Rapid 1.6 MPI 90 л.с. МКПП-5, Entry 585 000 628 000 646 000 657 000 657 000 2% 2% Nissan MURANO Mid, 3,5 Л V6 CVT 2WD, 249 л/с (с декабря 2017 - MCVT) 2 460 000 2 460 000 2 550 000 2 593 000 2 625 000 2% 3% BMW 5-й серии Седан 520i Седан, мех., 184 л/с (с декабря 2017 - авт. Steptronic) 2 540 000 2 750 000 2 980 000 3 030 000 2% Skoda Superb 1.4 TSI 125 л.с. МКПП-6, Active (с декабря 2018 - 150 л.с. DSG-7) 1 300 000 1 300 000 1 613 000 1 640 000 1 640 000 2% 2% Nissan ALMERA Welcome, Седан 1,6 (102 л.с.) 5MT 611 000 645 000 677 000 688 000 2% BMW X5 M50d X5 M50d 400 л.с. 5 690 000 5 780 000 2% BMW X6 X6 xDrive35i, Спор. Авт. Steptronic, 306 л/с 4 570 000 4 770 000 5 180 000 5 260 000 2% BMW M5 Седан M5 Седан, спорт. авт.КПП М Steptronic с Drivelogic, 560 л/с (с марта 2018 г.600 л/с)

(с декабря 2018 -Competition 626 л.с.) 5 490 000 около 6 000 000 7 790 000 7 910 000 2% Mazda Новая Mazda3 Седан 1.6 4AT, Active+, 104 л/с 1 169 000 1 181 000 1 230 000 1 243 000 1% Mazda Новая Mazda3 хетчбэк 1.5 6AT SKY, Active+, 120 л/с 1 259 000 1 271 000 1 321 000 1 334 000 1% Ford FIESTA Trend, 1.6 л 105 л.с., МКП, Седан 858 000 859 000 859 000 0% 0% BMW 3-й серии Седан (с декабря 2018 - BMW 320d авт. Steptronic 190 л.с.) 2 580 000 2 580 000 0% BMW Новый X3 X3 xDrive20i, авт., 184 л/с Steptronic 2 950 000 3 180 000 3 180 000 0% BMW X6 M X6 M, спорт.авт. КПП M Steptronic c программой управления Drivelogic, 575 л.с. 7 290 000 7 440 000 7 940 000 7 940 000 0% Mazda Mazda CX-5 Кроссовер 2.0 SKY 6MT 2WD (150 л.с.), Drive 1 349 000 1 431 000 1 559 000 1 559 000 1 559 000 0% 0% Renault SANDERO Stepway Confort, 1,6 л. 82 л/с (с декабря 2018 - Life) 629 990 649 990 709 990 709 990 722 990 0% 2% Renault KAPTUR Life, 1,6 л, 114 л.с., 4х2, МКП5 859 000 879 000 944 000 944 000 944 000 0% 0% Suzuki Suzuki JIMNY JLX, 5MT, 85 л/с 1 129 000 1 155 000 1 175 000 1 175 000 0% Volkswagen Golf Comfortline 1.6 81 кВт/ 110 л.с. (с декабря 2018 - 1.4 TSI 125 л.с. 7-авт.) 1 197 000 1 519 900 1 519 900 0% Renault DUSTER Authentique 1.6 л. 4x2 629 000 639 000 699 000 674 000 699 000 -4% 0% KIA K900 3.3 / 249 л/с, полный привод, бензиновый с непосредственным впрыском, 8 АТ, Luxe, J6S4J5A1K, D159 - 2 969 900 Nissan Новый X-TRAIL XE, 2,0 л 144 л/c 2WD 6МТ 1 601 000 1 641 000 Skoda KODIAQ 1.4 TSI 125 л.с. МКПП-6, Active 1 454 000 1 454 000 УАЗ Пикап СТАНДАРТ, 2.69 л., бенз 134,6 л/с (с марта 2018 - КЛАССИК)

(с марта 2019 - КЛАССИК FLEET) 869 000 877 000 - 793 900 804 900