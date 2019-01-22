Цены на авто до повышения НДС: настоящие иномарки бьют рекорды, а дешевеют только кроссоверы

Автомобильный рынок в 2018 году

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» проанализировало динамику цен на автомобили в России в прошлом году. Как выяснилось, основная масса машин подорожала на 5—10%, и произошло это, как мы понимаем, еще до роста НДС. Особенно отметились в увеличении цены производители, не имеющие производства на территории России. В 2019 году, однако, машины могут стать еще менее доступными. Подробности — в нашем обзоре.

Рубль и машины: как курс валют повлиял на стоимость автомобилей

Аналитическая служба «Реального времени» уже больше двух лет отслеживает стоимость автомобилей в казанских автосалонах. Все это время цены практически на все машины довольно стабильно растут. В 2018 году, в частности, из 80 авто, присутствующих в исследовании, подешевели лишь два. Самым значительным оказалось снижение на 5,1%, а наибольший годовой рост стоимости составил целых 24,1%. Автомобилей, которые стоят меньше миллиона рублей, в списке все меньше, а самая дешевая марка преодолела «психологическую отметку» в 400 тысяч рублей.

Евгений Ушмаев, генеральный директор «Альянс-авто», отмечает, что подорожание в 2018 году можно назвать плановым.

«В сущности, ничего не изменилось, цены растут из года в год. Стабильно раз в полгода или раз в квартал цены меняются — обычно в июле и под новый год. В основном на цены влияет курс валют», — говорит он.

Основным фактором роста цен считает курс валют и Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю». «Цены на новые автомобили до этого росли каждый год. Основная причина — ситуация с рублем. В России продают как полностью импортированные новые автомобили, так и произведенные в нашей стране, но все равно имеющие в той или иной степени долю импорта в производстве. Курс рубля за последние годы просел по отношению к иностранной валюте — вот и результат», — считает он.

Отмечает подорожание и руководитель Ассоциации автодилеров Татарстана Руслан Абдулнасыров, указывая при этом, что оно не так заметно для потребителя, как подорожание «более повседневных» товаров:

«У каждого производителя своя ценовая стратегия. Это — однозначно не последнее подорожание. Кто-то пытается сдерживать цены, чтобы их автомобили выглядели интереснее по сравнению с конкурентами. Однако есть такой нюанс — автомобили покупаются редко, соответственно, люди не мониторят цены, узнают их только когда собираются покупать машину — и воспринимают ее как данность. Очень сильно удивляются, пытаются найти какие-то решения, как покупать оптимальнее — наличными или в кредит, или взять автомобиль с пробегом, или вообще отказаться от обновления автомобиля. Рост цен радикально касается только тех, кто покупает первую машину и кому она жизненно необходима».

Большие машины теряют в цене

Начнем, впрочем, все же с двух подешевевших моделей — благо, они есть. Снижение стоимости на 5,1% за год зафиксировано на автомобиль Hyundai Tucson с двухлитровым двигателем и шестиступенчатой коробкой передач. В конце декабря 2018 года он продавался по цене 1,43 млн рублей, в то время как за год до этого стоил 1,5 млн рублей. Вторая подешевевшая за 2018 год модель — это большой Ford Explorer с двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 249 л. с., с той же шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Она снизилась в цене с 2,85 до 2,8 млн рублей, или на 1,8%.

Пытаясь найти поводы для оптимизма, отметим: если посмотреть на динамику цен за 2 года, то окажется, что в списке подешевевших еще две модели, причем в лидерах по снижению цены — модель, не дешевевшая в 2018 году. Речь идет о внедорожнике российского производства, большом и, вероятно, практичном «УАЗ Патриот». В конце 2016 года стоимость его в комплектации с мощностью в 135 «лошадей» составляла 809 тысяч рублей, а сейчас — всего 731,5 тысячи рублей. Снижение стоимости составило почти 10%. Впрочем, за последний год машина все же подорожала — в конце 2017 года ее можно было купить вообще за 699 тысяч рублей.

Ford Explorer, о котором говорилось выше, дешевеет уже 2 года подряд. За год, напомним, его цена снизилась до 2,8 млн рублей. А вот 2 года назад внедорожник можно было купить вообще за 3 млн рублей. За 2 года его стоимость снизилась на 6,7%. Hyundai Tucson, лидер по годовому снижению в 2018 году, за два года изменился в цене на те же 5,1%, так как в 2017 году цена по сравнению с 2016-м не менялась.

В случае с еще одним автомобилем — «люксовым» внедорожником Toyota Land Cruiser 200 с двигателем в 4,6 литра и шестиступенчатым «автоматом» ситуация несколько иная. Он подешевел еще в прошлом году на 4,3% — с 3,97 до 3,8 млн рублей, а вот в 2018 году его цена не изменилась.

Вторая подешевевшая за 2018 год модель — это большой Ford Explorer с двигателем объемом 3,5 литра. Фото Максима Платонова

Скромный список скромно подорожавших

Грустно, но список автомобилей, которые стали дешевле, на этом исчерпан. Все остальные подорожали как за год, так и за 2 года. Или, в лучшем случае, не изменились в цене — но таковых всего три модели, и они довольно дороги. Это уже упомянутый популярный для своего класса Land Cruiser за 3,8 млн рублей, Honda Pilot с трехлитровым двигателем (он уже 3 года не меняется в цене и стоит 3 млн рублей), а также полноприводный Hyundai Genesis G90 с двигателем мощностью 309 л. с. за 4,48 млн рублей.

Из относительно недорогих и не сильно подорожавших за год машин можно выделить, например, Volkswagen Jetta с двигателем в 110 л. с. — за 2018 год он повысился в цене всего на 6 тысяч рублей, или 0,6% — с 1,043 до 1,049 млн рублей. Несильно подорожала, кроме того, Kia Cerato с двигателем мощностью 128 л. с. — на 1,5%, с 975 до 990 тысяч рублей. Также относительно несильно прибавила в цене недорогая модель от чешского производителя — Skoda Rapid. Эта машина в комплектации с мощностью двигателя в 90 «лошадей» выросла в цене на 2,9% — с 628 до 646 тысяч рублей. Что касается более дорогих моделей, то не более чем на 3% подорожали Mitsubishi Pajero (с 2,8 до 2,83 млн), Suzuki Jimny (с 1,16 до 1,18 млн рублей) и Nissan X-Trail (с 1,46 до 1,5 млн рублей).

Это еще было недорого: рост стоимости от 3 до 10%

Более заметно — на 3—5% — подорожали 17 моделей автомобилей. В этой категории встречаются как относительно дешевые, так и очень дорогие машины. Например, на 3,9% подорожала Hyundai Elantra с двигателем объемом 1,6 литра (стоимость сейчас — 994 тысячи), на 4,6% — уже упоминавшийся «УАЗ Патриот», а на 5% — Nissan Almera и Lada XRay (их стоимость относительно невелика и составляет 677 и 630 тысяч рублей соответственно).

Среди дорогих машин, подорожавших примерно на те же проценты, к примеру, Nissan Murano и KIA Quoris (рост на 3,7% до 2,55 млн и 2,82 млн рублей), Audi Q7 с ростом на 4%, до 3,9 млн рублей, Lexus LX570 с ростом на 4,5%, до 6,72 млн, Mercedes-Benz GLA 200 с ростом на 4,6%, до 2,27 млн.

Lada XRay подорожала на 5%. Фото Максима Платонова

Наиболее обширная категория автомобилей — подорожавшие за год на 5—10%. Здесь сразу 39 моделей. Средняя стоимость машин, изменившихся в цене в этих пределах, — 1,9 млн рублей. В этой категории, например, несколько наиболее дешевых моделей автомобилей, в частности, лидер по дешевизне — Lada Granta, выросшая в цене за год на 7,7% с 390 до 420 тысяч рублей, «Нива» с ростом на 6,4% — с 533 до 567 тысяч, Renault Logan и Sandero, выросшие в цене на 7% — с 500 до 534 тысяч рублей.

В то же время, на 5—10% подорожали и некоторые очень дорогие автомобили. В частности, на 6,7% подорожала BMW X6 M — с 7,44 до 7,94 млн рублей, на 5,3% — Audi A8 — с 5,75 до 6,05 млн рублей, на 8,6% — BMW X6 — с 4,77 до 5,18 млн рублей.

Самые подорожавшие

К группе наиболее подорожавших относятся 13 машин; рост их стоимости составил от 10,3% до 24,1%, а средняя цена — около 2,7 млн рублей. Впрочем, среди наиболее подорожавших автомобилей есть и недорогие модели. Это, например, KIA Picanto — стоимость ее за год выросла сразу на 10,8%, с 555 до 615 тысяч рублей. Также относительно недорогая модель в этой категории — Hyundai Solaris, причем она стала самой подорожавшей машиной в категории «до миллиона рублей». Стоимость этого автомобиля в комплектации с двигателем объемом 1,4 литра и шестиступенчатой ручной коробкой передач выросла с 625 до 711 тысяч рублей.

Среди наиболее дорогих машин в этой категории — Mercedes-Benz S450 с двигателем мощностью 367 л. с. Эта модель выросла в цене на 12% — с 6,27 до 7,02 млн рублей. Примерно такой же, и даже больший рост – еще у двух моделей «Мерседеса». Модель GLS 400 с двигателем в 333 «лошади» выросла в цене с 5,35 до 5,97 млн рублей – то есть на 11,6%. А вот более дешевый Mercedes-Benz C180 мощностью 150 «лошадей» подскочил в цене вообще на 13,7% — с 2,11 до 2,4 млн рублей.

Hyundai Solaris стала самой подорожавшей машиной в категории «до миллиона рублей». Фото wroom.ru



Впрочем, Евгений Ушмаев такого роста цен на «Мерседесы» не заметил: «У меня нет информации о таком значительном увеличении цены, — говорит он. — Возможно, речь идет об изменении комплектации — раньше продавалась «Особая серия». Сейчас — тоже «Особая серия», но она дооснастилась. Как только «Мерседес» откроет завод в России, изменится и ценообразование, причем в приятную сторону. Это связано и с пошлинами, и с налоговыми льготами, и со стоимостью рабочей силы».

Зарубежное производство в качестве фактора роста стоимости машин этого бренда называет и Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат»:

«Есть и другие марки, рост средневзвешенных цен которых оказался выше, чем у Mercedes-Benz. Но если говорить конкретно о немецком премиум-бренде, то все его модели пока еще завозятся в Россию из-за рубежа. А это значит, что их цена напрямую привязана к валютному курсу, составляющей, связанной с локализацией», — говорит он.

Впрочем, показатели Mercedes-Benz действительно не рекордны. Три другие модели вообще подорожали за год более чем на 15%. Lexus ES200 с двигателем мощностью 150 л. с. подорожал на 16,6% — с 2,235 до 2,606 млн рублей. Еще более высокий рост — у автомобиля Kia Ceed, который за год смог «перевалить» в цене за миллион. В конце 2017 года машину можно было купить за 825 тысяч, в конце 2018 года — на 22,4% дороже, за 1,01 млн рублей. Правда, модификация машины стала несколько другой. Наконец, самый большой рост — у Skoda Superb, но и тут сменилась комплектация — год назад за 1,3 млн рублей продавалась машина мощностью 125 л. с., а сейчас, на 24,1% дороже, за 1,613 млн рублей — автомобиль с двигателем в 150 «лошадок».

Что будет в 2019 году: доллар, НДС и не только

Большинство опрошенных нами экспертов считают, что в 2019 году существенного роста стоимости автомобилей не планируется, если, конечно, не произойдет значительного изменения курса доллара. Изменившийся НДС уже повлиял на стоимость машин, однако не так сильно, как можно было предположить.

По словам Руслана Абдулнасырова, в 2019 году на стоимость машин повлияет увеличение НДС на 2% — по факту это приведет к росту стоимости машин на 1,5%. И, конечно, влияние окажет курс рубля.

О маловероятности существенного изменения цен говорит и Евгений Ушмаев: «В 2019 году темпы роста, конечно, будут корректироваться из-за изменения НДС. Также изменение возможно из-за изменения курса доллара. Сейчас загадывать, как изменятся цены на машины, очень сложно. Скорее всего, если все будет так же, как сейчас, то резкого скачка не произойдет. А вот если доллар будет расти, то и машины будут планово дорожать».

Евгений Еськов называет и другие факторы подорожания:

«Рост цен, безусловно, будет. С одной стороны, свою роль может сыграть повышение НДС, с другой, увеличение НДС коснется всех сфер потребления, поэтому, возможно, на этом фоне для покупателей будет не так заметно, что это затронуло и авторетейл, раз уж подорожало все. Причины — курс рубля, НДС, плюс та разница курсов, которую производители, сдерживая цены прошлые годы, еще не отыграли. С моделями и марками все будет по-разному, во многом это будет зависеть и от политики производителей».

Еще меньше оптимизма у Азата Тимерханова: «Повышение ставки НДС уже играет свою роль. Как отмечают сами производители и подтверждают данные нашего мониторинга, в январе цены на новые легковые автомобили в России уже выросли в пределах 5%. Не факт, что на этом все закончится — слишком много неопределенных факторов, которые могут на это повлиять. Отчасти еще и поэтому производители будут вынуждены закладывать в будущую цену возможные риски», — говорит он.

Динамика цен на автомобили в России по итогам 2018 года

Марка Модель Подгруппа модели Цена (примечание) на ТС 2016 г.в.

06.12.2016 Цена (примечание) на ТС 2017 г.в.

11.12.2017-12.12.2017 Цена (примечание) на ТС 2018 г.в.

25.12.2018- Skoda superb 1.4 TSI 125 л.с. МКПП-6, Active (с декабря 2018 — 150 л.с. DSG-7) 1.300.000 1.300.000 1.613.000 KIA НОВЫЙ ceed 1.4 / 100 л/с, Classic, A2S6K4617, D216 (с декабря 2018 — J7S6K4617 S287) 794.900 824.900 1.009.900 Lexus ES 200 1.99 / 150 л/с Comfort 2.170.000 2.235.000 2.606.000 Hyundai Solaris 1.4 — 5MT Active (с декабря 2017 — 6MT) 623.900 624.900 711.000 Mercedes-Benz С-Класс седан C 180 «Особая серия» R4 150 л/с, 1.595 л (с декабря 2018 — Premium) 2.160.000 2.110.000 2.400.000 Volkswagen Новый touareg 3.6 V6 FSI 4MOTION 183 KW 8-speed Auto Tiptronic (с декабря 2018 — Respect TSI бенз 1984 см3 249 л.с. 8АТ) 2.720.000 2.999.000 3.399.000 Mercedes-Benz S-Класс седан S 400 длинная база 245 кВт (333 л. с.) (с декабря 2017 — S 450 Седан длинная база 367 л. с. V6) 6.110.000 6.270.000 7.020.000 Mercedes-Benz GLS GLS 400 4MATIC Особая серия (333 л. с.) V6 5.460.000 5.350.000 5.970.000 Mitsubishi Новый Mitsubishi Pajero Sport 3.0 MIVEC, Instyle 8AT s16 (с декабря 2017 — s88) 2.799.990 2.599.990 2.897.000