Незваный «комиссар»: автоюристов из Казани винят в грабеже водителей

Эксперты подсчитали, что бизнесмены отбирали до 50% страховой выплаты при ДТП и наварились на десятки миллионов рублей

Фото: автопортал-рт.рф

Решение Конституционного суда России в защиту интересов потерпевших в ДТП породило новый вид бизнеса. Предприниматели заключают с потерпевшими автовладельцами договоры уступки прав требований убытков и взыскивают с виновников аварий в свою пользу крупные суммы. По оценке экспертов, так, например, некоторые казанские автоюристы забирают себе до 50% страховой выплаты. Последние — категорически опровергают подобный навар и все обвинения связывают с происками конкурентов. Мнения сторон выслушал корреспондент «Реального времени».

«Привет» из прошлого



«Привет» из 2017 года пришел жительнице Казани Марине Масловой по телефону в начале марта: сотрудница ООО «Юрнадзор» сообщила, что ранее ей, как виновнице ДТП, произошедшего 20 марта 2017 года на проспекте Универсиады, было выслано требование о возмещении «суммы износа после ДТП» и поинтересовалась, собирается ли та платить.

Поскольку Маслова требования не получала, женщина кратко объяснила, что если автовладелица добровольно не выплатит ООО «Юрнадзор» не возмещенную страховой компанией часть стоимости восстановительного ремонта, а также расходы «Юрнадзора» на услуги эксперта и юридические услуги — в общей сложности 51 467 рублей с копейками, то эти деньги взыщут с нее по суду в пользу Зиннура Юсупова, интересы которого «Юрнадзор» представляет. Причем взыщут гарантированно — тут сотрудница компании сослалась на постановление Конституционного суда Российской Федерации от 10 марта 2017 года.

С заботой о потерпевших

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 10 марта 2017 г. № 6-П было вынесено по жалобе жителей Краснодара Аринушенко, Береснева, Реутова и Середы, оспаривавших конституционность пункта 1 статьи 1064 ГК РФ, согласно которому вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, и статьи 1072 ГК РФ, согласно которой юрлицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего, в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

Попросту говоря, Конституционный суд закрепил право потерпевших автовладельцев получать возмещение убытков в полном объеме: с учетом коэффициента износа деталей — со страховой компании, а остальное — с виновника аварии. Фото ru.wikipedia.org



Краснодарцы, которые выступали потерпевшими в ДТП, указали, что эти положения закона ограничивают право собственника транспортного средства требовать полного возмещения вреда с его непосредственного причинителя.

Конституционный суд РФ пришел к выводу, что «в результате возмещения убытков в полном размере потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено, то есть ему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных характеристик поврежденного транспортного средства». И учитывая, что при восстановительном ремонте старые поврежденные детали обычно заменяют на новые, тогда как страховщики оплачивают стоимость поврежденных элементов с учетом износа, признал оспариваемые истцами положения ГК РФ не противоречащими Конституции России, но указал, что они «предполагают — исходя из принципа полного возмещения вреда — возможность возмещения потерпевшему лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вреда, причиненного при эксплуатации транспортного средства, в размере, который превышает страховое возмещение, выплаченное потерпевшему в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности».

Попросту говоря, Конституционный суд закрепил право потерпевших автовладельцев получать возмещение убытков в полном объеме: с учетом коэффициента износа деталей — со страховой компании, а остальное — с виновника аварии. И суды, вынося решения по искам о возмещении ущерба от ДТП, теперь обязаны это учитывать.

Уступка за уступкой

Сотрудница «Юрнадзора» пригласила Марину Маслову в офис за бумагами. По приезде Масловой выдали под расписку документы, из которых вытекало, что потерпевший в день ДТП заключил договор цессии (уступки права требования) возмещения убытков, в том числе страхового возмещения, с казанским ООО «Единая служба аварийных комиссаров» — за «согласованное сторонами вознаграждение».

Далее, как свидетельствуют бумаги, право требования к виновнице ДТП трижды переуступалось: 31 июля 2017 года ООО «Единая служба аварийных комиссаров» заключило договор цессии с частным лицом — со своим собственником и директором Зиннуром Юсуповым. Юсупов, в свою очередь, 27 октября 2017 года уступил право требования другой гражданке — Юлии Бердюгиной, директору и учредителю ООО «Городская коллегия оценщиков», которое, по данным ресурса rusprofile.ru, «прописана» в соседнем с офисом «Юрнадзора» кабинете в корпусе 2 дома № 9 по улице Марселя Салимжанова. А 5 марта 2018 года договор цессии между Юсуповым и Бердюгиной был расторгнут, и право требования к Масловой вернулось к владельцу «Единой службы аварийных комиссаров» (который, как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», также является собственником и директором «Юрнадзора»).

По приезде Масловой выдали под расписку документы, из которых вытекало, что потерпевший в день ДТП заключил договор цессии (уступки права требования) возмещения убытков, в том числе страхового возмещения, с казанским ООО «Единая служба аварийных комиссаров»

Вместе с копиями многочисленных договоров цессии и прочими документами Маслова получила от «Юрнадзора» подписанную Юлией Бердюгиной и заверенную печатью ООО «Городская коллегия оценщиков» копию отчета об определении рыночной стоимости права требования возмещения убытков на восстановительный ремонт автомобиля потерпевшего в ДТП на проспекте Универсиады на основании осмотра автомобиля потерпевшего, произведенного 12 апреля 2017 года. Однако сам отчет был составлен спустя почти год — 6 марта 2018-го, то есть на другой день после того, как Юсупов и Бердюгина расторгли договор цессии, и в тот же самый день, когда Юсупов заключил с ООО «Городская коллегия оценщиков» договор на оказание услуг по оценке ущерба.

Согласно отчету от 6 марта 2018 года ООО «Городская коллегия оценщиков», рыночная стоимость восстановительного ремонта автомобиля потерпевшего без учета износа деталей составила 97 092,48 рубля. Страховая компания выплатила «Юрнадзору» 62 624,5 рубля. Разницу в 34 467,98 рубля предложили оплатить Масловой.

Услуги оценщиков, которые также предложили оплатить Масловой, как свидетельствует приходный кассовый ордер ООО «Городская коллегия оценщиков», обошлись Юсупову в 15 тыс. рублей.

Еще Масловой предоставили договор на оказание юридических услуг между Зиннуром Юсуповым (заказчиком) и принадлежащим ему ООО «Юрнадзор» (исполнителем), которые компания оценила, согласно предъявленному Масловой приходному кассовому ордеру, в 2 тыс. рублей. И эту сумму включили в требование возмещения убытков.

По рекомендации ГИБДД

Маслова решила не сдаваться и нашла потерпевшего. Владелец поврежденного ею 3 года назад автомобиля сказал, что по договору цессии получил не 62 тыс. рублей, а порядка 30 тысяч — точную сумму за давностью лет запамятовал. Но уточнил, что на тот момент эта сумма его устраивала, а сейчас эта история и вовсе стала далеким прошлым, поскольку поврежденный в аварии автомобиль он давно продал.

Впрочем, потерпевший в ДТП с Масловой подписал договор с «аварийными комиссарами хотя бы сознательно». А некоторые уступают им права требования возмещения ущерба и вовсе в бессознательном состоянии, да еще с подсказки сотрудников ГИБДД.

Собеседница «Реального времени» уповает на то, что служба внутренней безопасности МВД по РТ проведет свою проверку и выяснит, почему сотрудники ГИБДД сотрудничают с частной фирмой. Фото companydirectory.ru

Казанец Владимир Савинов поцарапал автомобиль соседки во дворе дома, и они вместе отправились оформлять ДТП в ГИБДД — на Оренбургский тракт.

— Мы очень удивились, когда получили требование от Юсупова, — рассказала «Реальному времени» его дочь Валентина, профессиональный юрист. — Я нашла эту женщину, и оказалось, что претензий она к отцу не имела, о том, что за ДТП с ней кто-то требует с него деньги, не знала, а договор цессии заключила, полагая, что ей просто оказывают услуги по оформлению документов для страховой компании. И сделала она это с подачи сотрудников ГИБДД на Оренбургском тракте: они сказали ей, чтобы шла в фургончик аварийных комиссаров, который базируется прямо у них на стоянке, и там ей помогут быстро и правильно заполнить необходимые для получения страховки бумаги. Она пошла, и ей там сказали, что со страховой компании трудно взыскать деньги, что придется судиться, что могут не заплатить, и дали подписать договор цессии. Она и подписала. А потом еще оказалось, что страховая компания перечислила деньги цессионеру, а тот оговоренную в договоре сумму несколько месяцев ей не отдавал.

Валентина Савинова сказала, что жалобу на действия Зиннура Юсупова и аффилированных ему компаний ее отец подал в прокуратуру, а прокуратура недавно направила материалы в полицию Вахитовского района, где зарегистрированы эти фирмы — на предмет проверки. Результата пока нет.

Собеседница «Реального времени» надеется, что в итоге будет возбуждено уголовное дело, а также уповает на то, что служба внутренней безопасности МВД по РТ проведет свою проверку и выяснит, почему сотрудники ГИБДД сотрудничают с частной фирмой и каким образом телефоны и прочие личные данные участников ДТП, содержащиеся в оформляемых ГИБДД документах, попадают к «аварийным комиссарам»:

— Нам известны факты, когда граждане, представлявшиеся «аварийными комиссарами», звонили на мобильные телефоны участников ДТП и предлагали им заключить договоры на предоставление услуг. И люди ведь заключают такие договоры, потому что сами ленятся обратиться в страховую, чего-то не знают или им некогда. А потом недополучают положенные по страховке деньги.

Со своей стороны, корреспондент «Реального времени» в прошлом году стала свидетелем ДТП, на которое после звонка в ГИБДД первым приехал мужчина в жилете с надписью «аварийный комиссар», хотя участники аварии его не вызывали. После вопроса, откуда он взялся, и угрозы пожаловаться в полицию на то, что он самовольно фотографирует автомобили участников ДТП, «комиссар» тихо испарился.

«Нам известны факты, когда граждане, представлявшиеся «аварийными комиссарами», звонили на мобильные телефоны участников ДТП и предлагали им заключить договоры на предоставление услуг», — отмечает Валентина Савинова. Фото 2gis.ru

Юсупов: «Тут кто кого еще обманывает»

«Реальному времени» удалось связаться с владельцем компании «Юрнадзор» Зиннуром Юсуповым и задать вопросы о том, являются ли граждане в жилетах с надписями «аварийный комиссар» сотрудниками его фирмы, как его подчиненные и он сам узнают адреса ДТП и телефоны пострадавших, зачем нужно переуступать многократно право требования ущерба по авариям, а также действительно ли ему перепадает до 50% страховой выплаты от потерпевшего?

— Ну нет, это уж неправда, — заявил Юсупов. — Мы уже давно работаем. Навариваемся или не навариваемся — мы зарабатываем на юридических услугах. У меня ряд компаний, есть единая служба аварийных комиссаров. Но, в принципе, мы сейчас заканчиваем работать, потому что нам это стало невыгодно. Закрываем все свои фирмы и в Казани, и по Татарстану. Есть остатки судебных дел, но прием клиентов мы не ведем уже год. Вообще будем менять сферу деятельности.

Юсупов также заверил, что это не его комиссары выезжают на места ДТП: «Вы, наверное, путаете с другой фирмой, у меня уже больше года никто не ездит. Мы и раньше по месту ДТП почти не выезжали». Адреса аварий в таких случаях его сотрудники узнавали по «Яндекс.Навигатору»: «Мы никогда не занимались обзвоном клиентов, просто стояли возле места оформления ДТП, но потом перестали». Что касается многократных переуступок требований ущерба бизнесмен напомнил, что это не запрещено законом:

— Я могу на обозрение дать любой договор цессии. У нас в них прописано только 10%. У нас нет цели взять проценты с клиента, наша цель — заработать на юруслугах. Часто получается наоборот, что меня клиенты обманывали, сами завышали суммы, а потом судебная экспертиза говорила, что часть вообще не относится к ДТП. За экспертизу всегда я плачу, а они недешевые, 25—30 тыс. руб. Так что тут кто кого еще обманывает.

По словам Юсупова, в последнее время в отношении его фирмы идет травля. Негативный фон он связывает с происками конкурентов, хотя к чему это — не понимает, ведь свой бизнес в Татарстане он все равно закрывает: «У меня есть точная информация, что несколько страховых компаний объединились и будут вести всеми способами борьбу с автоюристами, потому что им невыгодно платить, ремонт они не хотят делать, отправляют в автосервисы. А там по полгода машины стоят».

Хотели, как лучше…

— Постановление Конституционного суда РФ, по смыслу защищающее права автовладельцев, фактически открыло возможности для заработка предприимчивым людям, — считает юрист Федерации автовладельцев России, представитель ФАР в Казани Владлен Копвиллем. — И они начали действовать. Узнают откуда-то про ДТП, либо люди сами им звонят, поскольку путают коммерческую фирму с названием «Служба аварийных комиссаров» с институтом аварийных комиссаров, который раньше существовал при страховых компаниях, но давно не существует. И эти «комиссары», пока клиенты находятся в замешательстве после аварии, предлагают им заключить договор цессии. Потом они выплачивают потерпевшим лишь часть суммы, которую получают со страховой компании, а непосредственно с виновника нередко взыскивают деньги уже и вовсе без их ведома.

Копвиллем сообщил «Реальному времени», что у него есть несколько клиентов, к которым Зиннур Юсупов так же, как и к Масловой, предъявил требования на основании договоров цессии, заключенных с потерпевшими в ДТП:

— Таких случаев очень много. Если судить по одному случаю — это формальность, но тут мы видим тенденцию, вызывающую много вопросов. Например, Юсупов по договору цессии переводит право требования с фирмы на себя лично, на физическое лицо. И судится, и получает по суду деньги как физлицо — это видно из решений судов, где он выступает истцом. Это может служить основанием для проверки налоговой инспекции — не выводит ли он таким образом доходы от налогообложения? Как свидетельствует информация, размещенная на официальных сайтах судов, Юсупов судится с виновниками ДТП систематически, но при этом выступает не как предприниматель, а как физлицо. А статья 2 Гражданского кодекса РФ прямо указывает, что систематическая деятельность, направленная на извлечение прибыли — это предпринимательская деятельность. Так не следует ли правоохранительным органам проверить деятельность цесссионера на предмет наличия признаков незаконной предпринимательской деятельности?

Владлен Копвиллем также отметил, что после выхода постановления Конституционного суда в разных регионах сложилась разная судебная практика по делам о взыскании ущерба по ДТП лицами, которым потерпевшие уступили право требования:

— Юсупов, правда, подает иски не к страховщикам, а к виновникам ДТП, основываясь на положениях Гражданского кодекса РФ и определения Конституционного суда, и формально он это делать вправе. И в Татарстане суды обычно удовлетворяют такие требования. А вот в Москве нередко отказывают, так как изначально они связаны с законом об ОСАГО, в котором указано, что требования к страховым компаниям третьим лицам передавать нельзя.

Прокуратура пока Масловой не ответила — она только разбирается. Фото evening-kazan.ru

Ждем проверки

Юрист Марины Масловой Роман Нестеров порекомендовал ей обратиться с заявлениями о проверке деятельности предприятий Зиннура Юсупова в налоговую инспекцию, прокуратуру, а на действия оценщика — в саморегулируемую организацию оценщиков «Экспертный совет». Но результат получился неожиданным:

— Почти сразу после того, как я отнесла жалобу в налоговую инспекцию, мне позвонили из ООО «Юрнадзор» и сказали, что я зря жалуюсь, у них все законно и проверка ничего не нашла, — вспоминает Марина Маслова. — Я бухгалтер, знаю, сколько времени требуется на проверку, и поэтому не поверила. Позвонила в налоговую, спросила, неужели так быстро по моей жалобе сработали, и услышала, что никакой проверки не было, она только через месяц назначена. Но кто тогда так быстро сообщил в «Юрнадзор» о моей жалобе?

Прокуратура пока Масловой не ответила — она только разбирается. А из Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» Масловой пришел отказ в проведении проверки со ссылкой на то, что содержание ее жалобы не соответствует внутренним приказам и инструкциям этой организации и не содержит «доводов относительно того, как действия оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя».

Юрист ФАР Владлен Копвиллем считает, что Масловой следует обратиться в прокуратуру с еще двумя жалобами — на отписку из «Экспертного совета», а также на действия (бездействие) сотрудников налоговой инспекции и включить в жалобы просьбу о проверке всей этой истории еще и на предмет наличия коррупционной составляющей. Кроме того, отметил Копвиллем, публикация в СМИ по закону также может и должна послужить основанием для подобных проверок.