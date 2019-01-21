В одном смартфоне: в Татарстане запустят приложения для онлайн-регистрации ДТП и помощи водителям

Оформить аварию или получить инструкцию, как действовать, если остановил инспектор ГАИ, можно будет мгновенно — через интернет

Татарстан станет пилотным регионом еще в одном правительственном проекте. Наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленобластью у нас будут «обкатывать» специальное мобильное приложение, позволяющее подать страховщику извещение о дорожно-транспортном происшествии в электронной форме. Одновременно у нас стартует другой «пилотный» электронный проект для водителей — частный и тоже рассчитанный на всю Россию. Представитель Федерации автовладельцев России в Казани Владлен Копвиллем разработал приложение для смартфона, которое позволяет водителю в онлайн-режиме получить дорожную карту для «разруливания» конфликтов с гаишниками. В плюсах и минусах двух проектов разбиралось «Реальное время».

Извещение — без очереди



О разработке приложения, которое позволит перевести процесс оформления документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО в цифровой формат, журналистам на днях сообщил директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Алексей Горобцов. Разработано приложение Центробанком и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сейчас извещение о ДТП автомобилисты подают в страховую компанию в бумажном виде — на специальном бланке. При этом у страховщиков нередко скапливаются очереди на подачу таких извещений, и водитель, который понес ущерб от аварии, оказывается во второй раз ни за что наказанным. Скоро водители в вышеперечисленных регионах смогут не сидеть в очередях, а включить смартфон, заполнить электронную форму и отправить через специальное мобильное приложение, не потеряв ни минуты.

Воспользоваться такой возможностью смогут не все, а лишь участники аварий, при оформлении которых закон не требует присутствия сотрудников полиции. То есть тех ДТП, которые оформляются по Европротоколу: если в аварии участвовали только два автомобиля, нет пострадавших, владельцы машин не имеют разногласий по поводу виновника, имеют на руках действующие полисы ОСАГО и при этом ущерб от ДТП в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не превышает 400 000 рублей, а в Татарстане — 100 000 рублей.

«Нам предстоит собрать все шишки»

В республиканском Министерстве информатизации и связи пока не прокомментировали, как планируют реализовать пилотный проект в Татарстане и какие выгоды и неизбежные проблемы сулит переход на цифру. Зато мнение страховщиков обстоятельно изложил вице-президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров:

— Как все будет в действительности работать, никто не знает — тут все покажет практика. Но понятно, что время идет вперед, технологии меняются, и эти изменения служат для того, чтобы облегчить работу страховым компаниям и жизнь их клиентам.

По мнению Сабирова, внедрение новой технологии в практику страхования вряд ли пройдет гладко и быстрыми темпами:

— Уж если принятый в 2002 году закон об ОСАГО до сих пор «шлифуется», то я не думаю, что извещения в электронном формате будут быстро внедрены. Тем более что у нас сразу начинает работать далеко не все из того, что хорошо работает на Западе. Надо учитывать и специфику нашей огромной страны, где есть глубинка, куда даже электричество подается еще не круглые сутки, а с перерывами, и мобильная связь с интернетом работает не везде.

Собеседник также отметил, что никакое электронное извещение пока не исключит из процесса оформления выплат по ОСАГО осмотра автомобиля, из чего напрашивается вывод, что очереди на осмотр к экспертам никуда не денутся.

Еще одно больное место, по мнению вице-президента Союза страховщиков РТ, — это мошенничество. При переходе на «цифру» количество желающих оформить фиктивное ДТП с целью незаконного получения выплаты, по его мнению, может возрасти.

— К тому же постановление правительства, о котором идет речь, может, как множество других документов, оказаться несовершенным и потребовать доработки. А нам сейчас придется принять на себя все ошибки и собрать все шишки, — заявил Рустэм Сабиров.

Смартфон против гаишника

Автор же нового приложения для автомобилистов — казанский юрист Владлен Копвиллем — «шишки» уже набивает, одну за другой. Пилотную версию приложения для смартфона «САЮП» («Скорая автомобильная юридическая помощь») уже запустили в бесплатном формате неполной версии. По словам Копвиллема, он хочет для начала собрать мнения автомобилистов о том, в каком направлении ее надо доработать и какие разделы в нее включить, а потом уже коммерциализировать проект.

— В приложении пока планируются разделы с рекомендациями на случаи, когда сотрудники ГАИ пытаются сделать вас виноватыми, а по вашему мнению, вины за вами нет: произошло ДТП, вы въехали под «кирпич», выехали на полосу встречного движения, у вас в машине отсутствует аптечка, огнетушитель или знак аварийной остановки, вы не пропустили пешехода или попали в яму на дороге, — пояснил Копвиллем «Реальному времени». — А в будущем появятся разделы для тех, кого обвиняют в вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

По словам автоюриста, идея бизнеса в интернете к нему пришла из обширной практики: когда приходили очередные клиенты, он сразу видел их ошибки, последствия которых затрудняли победу в суде.

— Например, проверяют сотрудники ГИБДД водителя на алкоголь и не предупреждают, что, подписывая протокол, он фактически отказывается от медосвидетельствования в медучреждении. Просто говорят: «Видишь цифры? Распишись!» Или непропуск пешехода: в Правилах дорожного движения сказано, что при выходе пешехода на переход водитель должен остановиться или замедлить движение. А водителю инспектор говорит: «Не остановился, значит, нарушил!» — и тот подписывает себе «приговор», хотя на самом деле пешехода пропустил. В программе, которую я разработал, есть шаблоны заявлений, которые можно подать инспектору прямо в момент остановки. Их я советую распечатать и возить в бардачке, а остановили — останется заполнить и подать инспектору. Гаишники при виде такого впадают в ступор, а человеку впоследствии проще доказать свою невиновность в суде. Есть в программе и советы, например, снимать весь диалог с инспекторами на видео — на регистратор или мобильный телефон, а если в машине находится еще кто-то — пусть и он снимает. На моей памяти были случаи, когда у водителя отнимали телефон, стирали запись — такие «художества» надо фиксировать, потому что иначе в суде остается слово водителя против слова инспектора, а судьи склонны верить последнему. Они же не попадают в такие ситуации в силу статуса.

Недорого, но широко

Копвиллем приоткрыл тайну завесы над организацией принципиально нового бизнеса, который резко отличается от распространенной практики, когда на сайте юридической фирмы размещается некоторая полезная информация, в качестве «заманухи», чтобы побудить клиента заключить платный договор на оказание услуг по защите его интересов в суде, например.

— Моя цель — помочь потребителям моего, так сказать, продукта собрать все необходимое для отстаивания своих прав и не наделать ошибок, — говорит Копвиллем.

И цены на услуги он закладывает вполне демократичные — от нуля до 249 рублей, это символическая и одновременно символичная сумма — на рубль меньше самого минимального штрафа за нарушение ПДД в период действия 50-процентной скидки. Окупить свой бизнес-проект он рассчитывает не благодаря цене услуг, а благодаря спросу на них: интернет позволяет работать со всем населением России во всех уголках страны.

Воплощение проекта «САЮП» оказалось делом недешевым: на услуги программиста и прочие расходы потребовалось порядка $10 тыс. Фото far-kzn.ru



«Нет вывески — уже не бизнес»

Воплощение проекта «САЮП» оказалось делом недешевым: на услуги программиста и прочие расходы потребовалось порядка $10 тыс. У Копвиллема их не было, и он нашел партнеров за рубежом. Но те согласились вложиться в новый бизнес только при условии, что станут соучредителями микропредприятия.

— Если бы не это обстоятельство, я бы работал как ИП и не мучился, а так пришлось создавать ООО, и начались проблемы, — говорит юрист. — Налоговая отказала в регистрации ООО «Скорая автомобильная юридическая помощь». Они там решили, что моя компания не осуществляет хозяйственную деятельность, так как «сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках и транспортных средствах отсутствуют, сведения о среднесписочной деятельности работников отсутствуют, сведения об уплате налогов отсутствуют», и это якобы указывает на отсутствие у меня «намерения продолжения деятельности»! Еще налоговики сочли свидетельством отсутствия деятельности отсутствие вывески по месту регистрации — а зарегистрировать ООО я пытался по тому адресу, где проживаю. Мне что теперь — на дверь подъезда многоквартирного дома вывеску вешать?

У непризнанного налоговой инспекцией основателя нового бизнеса сложилась ситуация, которую можно было бы считать смешной, если бы не деньги, которые теперь надо возвращать несостоявшимся соучредителям — а они потрачены. Фирма-то деятельность вела — программы написаны, контент мобильного приложения сам Копвиллем бесплатно наполняет, программное обеспечение работает. Осталось доказать дотошным налоговикам, что современные технологии иногда не требуют ни наличия площадей, ни вывески — хватает компьютера в углу квартиры, интернета в доме и контактных данных на сайте фирмы, ни штата сотрудников — программиста можно нанять по договору.

Пока это сделать не удалось, несмотря на то, что налоговая инспекция давала такой шанс Владлену Копвиллему и его компаньонам — вызвала зарубежных учредителей в Казань на опрос. Они сами виноваты — не явились. Не сделали этого они потому, что поездка из Израиля в Казань обошлась бы этим не сильно богатым по меркам своей страны людям в 20% от суммы, которую они вложили в российский бизнес, но кого это волнует?

— Я буду судиться, — говорит Копвиллем, который от идеи наладить новый вид бизнеса, который, судя по первым отзывам потребителей пилотной версии «САЮП», обещает стать прибыльным.