Минниханов обсудил совместные проекты с главой казахской BI Group
В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров казахстанской компании BI Group Айдыном Рахимбаевым.
Они обсудили вопросы сотрудничества и перспективы совместных проектов, передает пресс-служба президента РТ.
BI Group — крупный строительный холдинг, который считается лидером на рынке недвижимости Казахстана.
Напомним, что накануне в Россию с официальным визитом прибыл новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В его программе посещения страны была запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.ОбществоВластьНедвижимость Татарстан
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