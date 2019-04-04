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Минниханов обсудил совместные проекты с главой казахской BI Group

10:57, 04.04.2019
Минниханов обсудил совместные проекты с главой казахской BI Group
Фото: president.tatar.ru

В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров казахстанской компании BI Group Айдыном Рахимбаевым.

Они обсудили вопросы сотрудничества и перспективы совместных проектов, передает пресс-служба президента РТ.

BI Group — крупный строительный холдинг, который считается лидером на рынке недвижимости Казахстана.

Напомним, что накануне в Россию с официальным визитом прибыл новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В его программе посещения страны была запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

ОбществоВластьНедвижимость Татарстан
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