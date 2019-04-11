«Фролова под домашним арестом, Афонин умер — на кого можно воздействовать?!»

Суд не внял доводам защиты фигурантов дела об аферах в Фонде поддержки предпринимательства РТ, три человека останутся под арестом до 14 июня

Вахитовский суд Казани продлил арест фигурантам дела об аферах в Фонде поддержки предпринимательства РТ еще на два месяца, до 14 июня. Напомним, следствие обвиняет экс-главу правового департамента фонда Светлану Фролову, ее гражданского супруга Александра Стефатова и предпринимателя Андрея Исаева в организации махинации, в ходе которой льготные кредиты фонда на условиях откатов получили лжепогорельцы банков. При этом Фролова остается под домашним арестом, Стефатов — в СИЗО, а получивший травму Исаев — в больнице при 2-й колонии. На заседании стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Кроме того, в деле может появиться четвертый участник — кредитный менеджер ФПП РТ Сабирзянов И.И., его могут взять под стражу по результатам экспертизы по платежам фонда. Сумма ущерба возросла до 13,4 млн рублей. Защитники обвиняемых продолжают обжаловать решения о содержании своих клиентов под стражей, которое длится уже более 10 месяцев. Подробнее — в материале «Реального времени».

«По обвинению в даче взяток Шигапову и Байрамову следственные действия проводили только 2 и 3 июля»



Еще до начала заседания выяснилось, что продление ареста Светланы Фроловой провели днем ранее, по-тихому, вероятно, во избежание излишнего внимания со стороны прессы. Бывшего руководителя правового департамента арестовали 19 февраля, сразу по возвращении из Дагестана, куда она уехала работать в команде экс-министра экономики РТ и дагестанского премьера Артема Здунова. Правда, в отличие от других фигурантов дела, Фролова находится под домашним арестом, срок заключения продлили до 14 июня.

Владелец фирмы «Строительство и консалтинг» Александр Стефатов — уроженец Самары, разведен, состоит в гражданском браке с Фроловой. По версии следствия, льготные кредиты на 12 млн рублей в фонде выдали подобранным фирмам под залог неликвидного имущества, оценкой которого занималась Фролова. А Стефатов, не без помощи гражданской жены, как считает следствие, получил еще три кредита на 3 млн рублей. Еще один эпизод связан с получением супругом Фроловой контракта на ремонт здания фонда, в процессе работ смета выросла с 20 до 28 млн рублей.

В начале заседания обвиняемый попросил время ознакомиться с материалами ходатайства о продлении ареста. Судья дала ему 15 минут. По возвращении следователь просил суд продлить содержание под стражей также на два месяца (до 14 июня), поскольку самарец обвиняется в тяжких преступлениях, семьей не обременен и своего жилья в Казани не имеет. Впрочем, на заседании был бизнес-партнер Стефатова — Сергей Саунин, предложивший для отбывания домашнего ареста друга свой дом в татарстанской столице. Сам арестованный с разрешения судьи устроил блиц-допрос следователю:

— Чем подтверждаются ваши доводы, что я могу скрыться?

— Оперативной информацией.

— Можете ее озвучить, нет? То есть это домыслы.

На вопрос: зафиксированы ли с его стороны попытки давления на свидетелей, ответ был отрицательный, но следователь Максим Туртыгин поспешил напомнить о новом эпизоде преступления Стефатова — хищении 536 тысяч рублей фонда.

— Это Стефатов похитил 536 тысяч? — заговорил о себе в третьем лице Стефатов. — А какое отношение он имел к фонду как физлицо?

Но судья его остановила, напомнив, что вопросы доказанности вины сейчас не обсуждаются. На еще один вопрос: «Являются ли потерпевшие Барабов и Шкляр предпринимателями? Являюсь ли я предпринимателем?» — Стефатов сам же ответил утвердительно. «Получали ли Шигапов и Байрамов займы в ФПП РТ?» — все вопросы, похоже, сводились к тому, что преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности. Но Туртыгин попросил их пресечь, как тоже не относящиеся к ходатайству.

— По первичному обвинению в даче взяток Шигапову и Байрамову — следственные действия со мной проводили только 2 и 3 июля 2018 года. Остальные действия со мной проводили как с директором фирмы «Строительство и консалтинг», то есть мне задают вопросы исключительно по хозяйственной деятельности моей организации. Других действий не было, у меня провели обыск, выемку документов в офисе. Хочу пояснить, что со мной проводят действия как с предпринимателем, — продолжал свою линию Стефатов, намекая на то, что за преступления в предпринимательской сфере для подозреваемых предусмотрены более мягкие меры пресечения — в виде подписки о невыезде или домашнего ареста.

«Его оговорили потерпевшие Байрамов и Шигапов»



Бизнесмен также напомнил, что фонд не подал на него в суд за хищение тех 536 тыс. рублей. «Если я похитил эти деньги, пусть на меня подадут в суд, я возмещу ущерб!». В заключение своего выступления Стефатов заверил, что скрываться не намерен, посетовал, что сумма ущерба в ходатайстве выросла до 900 тыс. руб., «хотя до этого мне вменяли 300 и 300 тыс.». Напомнил, что следствие еще 2 июля в ходе очной ставки установило, что с Шигаповым он не знаком, и последний подтвердил, что не передавал ему 300 тыс. руб. Не знаком, по словам Стефатова, он и со вторым обвиняемым по делу – предпринимателем Андреем Исаевым, который, по версии следствия, якобы и придумал всю махинацию.

Защитник Стефатова Павел Мазуренко приобщил ряд документов к делу, рассказал, как обращался к следователю с просьбой об изменении меры пресечения, но тот отказал. Обращался в прокуратуру, где подтвердили, что разумные сроки содержания под стражей нарушены, но в ГСУ МВД по РТ не согласились. Все это время, пока его клиент уже 10 месяцев находится под арестом, его фирма терпит убытки, из 17 сотрудников осталось 11, объёмы работ сокращаются, поскольку руководства нет на месте. Он представил положительную характеристику на Стефатова от его коллектива и партнеров, благодарственные письма чиновников РТ, в частности, где его отметили качество его работы по подготовке трассы для гонок «Формулы 1».

— Стефатов вину не признает. Считает, что его оговорили потерпевшие Байрамов и Шигапов, с которыми у его сожительницы на тот момент начальника юридического отдела ФПП РТ был конфликт, связанный с ее профессиональной деятельностью. Расследование подобных преступлений не представляет никакой сложности, тем более для следователя ГСУ. Тем не менее, как мы узнали из представленного материала, срок расследования продлен уже до 14 июня 2019г. Т.е. 14 июня будет уже год, как дело расследуется! – подчеркнул Мазуренко.

По его словам, в деле появились новые постановления, с которыми защита не ознакомлена, в т.ч. с постановлением о возбуждении нового уголовного дела, а также постановлением о продлении расследования. Данные документы, уверяет адвокат, к его клиенту никакого отношения не имеют, так что 10-месячный срок содержания под стражей Стефатова уже вышел за рамки разумного.

На уточняющий вопрос судьи Лилии Галимовой, действительно ли преступления Стефатова совершены в сфере предпринимательства, следователь Туртыгин ответил отрицательно, как и на вопрос, что оснований для изменений меры пресечения нет. В итоге супруг Фроловой остался под арестом еще на два месяца.

«Прошли граждански суды. Фамилии Исаев там вообще не фигурирует!»

На заседании по продлению ареста Андрею Исаева выяснилось, что обвиняемого не доставят в суд, поскольку предприниматель из СИЗО угодил еще 3-го апреля в больницу при 2-й колонии. Как сообщил следователь суду, он получил «ушиб челюстно-лицевого аппарата».

Адвокат Исаева Александр Коган подтвердил травму своего подзащитного и пытался использовать это обстоятельство для освобождения его под домашний арест. Своего жилья у Исаева нет, хоть он и казанец. Его бывшая супруга выписала его из квартиры после развода. Однако сестра и родители готовы предоставить ему возможность жить у них, сообщил защитник.

Следователь ходатайствовал о продлении ареста на два месяца, поскольку по делу нужно допросить еще 25 свидетелей, провести 3 очные ставки. Коган сообщил, что в больнице СИЗО его клиенту не могут предоставить необходимые условия, в клинике даже нет нужных специалистов – пришлось привозить частника.

— С момента последнего продления, двух последних продлений, ничего не изменилось совершенно. За 10 месяцев даже экспертизу вовремя не назначили, не допрошены 25 человек. Но самое главное не это. Состоялись гражданские суды, признаны, что перед фондом отвечают все фигуранты уголовного дела. К ним уже приходили судебные приставы, и они будут платить. Все эти 12 млн, которые они взяли. Фамилии Исаев там вообще не фигурирует, — отметил Коган.

По словам адвоката, следствию ничего не мешает отпустить его клиента под домашний арест: «Мы знаем, какая тюремная медицина. Он должен лечиться в гражданской больнице. Исаев может есть только через трубочку, питается одним кефиром и сметаной» — посетовал юрист, — Сабирзянов даже не под подпиской о невыезде. Фролова под домашним арестом, хотя она к нам отношения не имеет. Афонин умер. На кого можно воздействовать?!»

Тем не менее суд не внял доводам защитника и оставил Исаева под стражей до 14 июня. Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать эти решения.