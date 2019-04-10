«Это был шок — нам помогали незнакомые люди»: как основатель сети «Бани Деревенька» возродил бизнес из пепла

Казанский предприниматель Андрей Васильев — об уникальном сервисе, спросе на «крепкий пар» и чудесной истории восстановления уже через два месяца после пожара

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "Драйв" Бани "Деревенька"

В 2012 году были открыты первые заведения банной сети «Бани Деревенька». На тот момент в Казани, как и во всей республике, рынок общественных бань переживал упадок, а банная культура и вовсе находилась «на грани вымирания». Начинающий предприниматель Андрей Васильев, большой поклонник и почитатель традиционной русской бани, успешно стартовал и всего за несколько лет вернул в столицу Татарстана культуру банного гостеприимства, неизменно демонстрируя гостям высочайший уровень сервиса, в пух и прах разбивая убеждения скептиков. Не так давно бизнесмен совершил настоящее чудо, за два месяца перезапустив огромный банный комплекс, предшественник которого сгорел во время пожара в ноябре 2018 года. Предприниматель согласился побеседовать с корреспондентом «Реального времени» и рассказал о ритуале парения, маркетинговой стратегии сети и неоценимой помощи от благодарных клиентов.

— Андрей Борисович, как вы решились основать этот бизнес, учитывая, что это не самое доходное и простое направление. До открытия банной сети насколько глубоко вы были знакомы с этой сферой?

— До того, как основать «Бани Деревенька», я занимался поставками стройматериалов. Я всегда очень любил бани, давно интересовался культурой парения, посещал заведения по всей стране. Кроме того, я понимал, что в Казани этот сегмент рынка не развит совсем. Буквально не было ни одного заведения, общественной бани, в которой можно было бы комфортно и качественно попариться, не страшно было бы привести семью, детей и просто отдохнуть в компании друзей. Конечно, на рынке были предложения, но, как я вскоре убедился лично, ни одно из них не соответствовало понятию хорошей традиционной русской бани — по-настоящему чистой, с хорошей парной, уровневым сервисом. Все общественные бани были либо закрыты, либо доведены до ужасающего состояния — прогнившие доски, разваливающиеся печи, зачастую электрические, искусственный пар, полное отсутствие культуры и, как следствие, непонятный контингент.

Действительно, развитым этот рынок на тот момент был только в Москве и в Санкт-Петербурге — своеобразных представительских центрах России, в которые идет постоянный и большой туристический поток. Делая бани, мы ориентировались на жителей нашего города, основная задача была сделать чистое и уютное место с хорошим паром, где отдыхаешь душой и телом. Но Казань со временем тоже начала становиться с Москвой и Питером в один ряд, привлекая все больше гостей из-за рубежа. За границей любят русские бани и очень интересуются русской культурой. Но помимо этого, наш город стал не только культурным, но и деловым центром, часто принимая избалованных качественным сервисом москвичей. И к нам стали приезжать гости из других городов и стран, многие привозят партнеров или просто гостей города, чтобы показать какая она — русская баня.

Запуская бани, я считал, что просто возьму администраторов, горничных, и все будет работать. Но так не произошло, очередь в баню не выстроилась. Я начал вникать в суть всех процессов, ездить на банные фестивали, внедрять парения, заниматься маркетингом, обучением персонала, параллельно обучаться ведению бизнеса и работать так, как не работал до этого никогда, по 16—20 часов в сутки. Мне пришлось отказаться от бизнеса по продаже стройматериалов, так как времени бани требовали очень много. В итоге я понял, что если хочешь заниматься банным бизнесом, нужно быть готовым очень много работать, в нем нужно жить. Сделать банный бизнес как пассивный доход не получится, так же, как и ресторанный.

Несмотря на лояльное отношение со стороны государства к предпринимателям, мы прошли массу проверок — прокуратура, МЧС, земельный контроль… Из каждой проверки мы получали что-то полезное для себя, но зачастую такие проверки проходят очень жестко и не дают возможности среагировать, чтобы устранить нарушения. Как результат — малый бизнес может сильно пострадать или даже, не выдержав, закрыться.

— Насколько быстро развивалась сеть «Бани Деревенька»?

— В 2012 году под брендом «Бани Деревенька» были открыты три первых гостевых дома в поселке Борисоглебском. В качестве начального капитала я использовал всю прибыль от бизнеса по продаже стройматериалов и кредитные средства, на второй год работы даже пришлось продать свой BMW, чтобы выдать сотрудникам зарплату. В самом начале мы привлекали людей через бесплатные пригласительные, знакомили их с банным делом и традициями. Быстрее и лучше всех других маркетинговых акций сработало сарафанное радио: мы ориентировались на качество, и основная задача была сделать так, чтобы гости возвращались. Вскоре мы увидели спрос, и уже через год, в 2013-м, открыли четвертый гостевой дом в поселке Царицыно. В 2014 году на базе этого дома в Царицыно мы построили полноценный банный комплекс не только с мужскими и женскими разрядами, но и с номерным фондом комнат отдыха. Аналогичный комплекс примерно в то же время мы запустили в Самаре.

— На старте о конкуренции и говорить было нечего?

— Конкурировать нам пришлось не с коллегами-предпринимателями, а, условно говоря, с изменениями менталитета. Когда мы заходили на рынок, культуры посещения общественной бани уже практически не было. Люди отвыкли ходить в русскую баню, не в сауну или хаммам, а именно в баню. Мы начали строить рынок с нуля, поставив цель возродить банную культуру, снова привить людям любовь к парению. Было непросто, мы сталкивались с убеждениями, которые были актуальными в 90-е, о том, что бани — это обязательно антисанитария и проституция. В начале работы я сам стоял на ресепшене и разворачивал проституток, которых пытались вызывать гости, но в течение нескольких месяцев удалось добиться того, что гости, приезжающие к нам, стали приезжать именно за паром. Люди стали понимать, что баня — это то место, где происходит очищение, что, попарившись у парильщика, ты получаешь заряд бодрости и сил, очищаешь душу и тело, и это значительно ценнее, чем гадить себе в душу.

На самом же деле, русская баня — это целый ритуал, который состоит из тысячи мелочей. Печь в бане должна быть дровяной, хорошая парная построена только из дерева, в ней поддерживается правильная температура, определенные качество и насыщенность пара, используются разные вариации натуральных веников, эфирные масла, настои на травах и чесноке. Голову гостя парильщики, когда парят, накрывают пихтой, вымоченной в холодной воде, — нюансов действительно огромное количество. Начав предлагать по-настоящему качественную услугу, в конечном итоге мы дали людям действительно добро и место, где происходит очищение от накопленного негатива. Я считаю это достижением, но на это ушло полтора года усердного труда. Мы объяснили людям, ради чего стоит приходить в баню.

— При том что в Казани сегмент был совсем не развит, как вы набирали профессиональных банщиков?

— Отсутствие профессиональных парильщиков в Казани — это еще одна сложность, с которой мы столкнулись. Возможно, где-то в частном порядке были спецы, но так, чтобы каждый человек мог по расписанию попасть к мастеру, такого не было. Я посещал много банных фестивалей, консультировался с профессиональными банщиками, довольно долго собирал информацию. Когда мы открывались, каждый вторник наших банщиков тренировал чемпион России по парению Фанис Давлетшин, с которым я как раз познакомился на одном из профильных фестивалей. Также мы заказывали обучение, которое проводили мастера из Москвы, Набережных Челнов. Весь персонал таким образом прошел подготовку, каждый сотрудник имел четкое представление обо всех составляющих культуры парения. Сейчас каждого нового парильщика перед началом работы я лично аттестую, чтобы гости получали действительно качественные услуги.

— «Бани Деревенька» известны особым подходом к своим клиентам, как в гостевых домах, так и в разрядах. Упор изначально был сделан на сервис?

— Все очень просто: почему ставка была сделана на общие бани? Потому что люди уже давно закрылись в своих коконах и изрядно соскучились по живому общению. Вокруг нашего комплекса с самого начала начал складываться своего рода дружеский клуб по интересам. Наши гости — наша гордость, наши друзья. Попариться приезжают очень много известных людей, певцы, актеры, спортсмены из «Ак Барса», «Рубина», причем, что интересно, такие гости как раз очень любят общие разряды, а не гостевые дома. Основная цель работы нашей команды — это дать добро каждому гостю через очищение в бане. Если гость приходит в баню и ругается или раздражается, значит, ему плохо, и наша задача сделать так, чтобы накопленный негатив он оставил в бане, чтобы вернулся в семью и к близким добрее и спокойнее.

Как только гость попадает к нам, он сразу проникается атмосферой: на входе его встречают администраторы, выдают электронный браслет, он же ключ от индивидуального шкафчика, предлагают свежие полотенца, простыни, тапочки, теплые халаты, веники, провожают его в гардероб, а затем и в оборудованную зону отдыха, там в распоряжении гостей и уютная обстановка, и ресторанное обслуживание с упором на русскую кухню, травяные чаи и настои, множество видов меда.

— В ноябре 2018 года основной комплекс сети «Бани Деревенька» в Царицыно пережил пожар. Огонь почти полностью уничтожил строение, но уже через два месяца вы объявили об открытии нового комплекса на Островского, как вам удалось так быстро восстановиться, какие шаги вы предпринимали сразу после несчастья?

— За два дня до пожара у нас уже были скачки напряжения на кухне, сначала сгорел блендер, потом микроволновка. По всей вероятности, по той же причине начался пожар. Возгорание произошло в пять часов утра, я сразу же получил сообщения от своего персонала и выехал на место. В то время мы как раз отмечали первый юбилей бренда, все заведения сети были полны гостей, но, к счастью, во время пожара никого из них в комплексе не было, был только персонал, который занимался уборкой. Пожарная безопасность была проработана так, чтобы все смогли быстро покинуть здание, с чем успешно справился персонал, который действовал по инструкции. Строение действительно выгорело полностью: конечно, комплекс был оборудован и противопожарной системой, и системами оповещения, но он был полностью деревянным, а если на дереве возникает пожар, остановить его очень сложно.

Для меня это был настоящий шок, ведь в комплекс в Царицыно я и вся моя команда действительно вложили душу, колоссальное количество времени, инвестиций. Не буду скрывать, комплекс был основным генератором выручки для всей сети. Несмотря на то, что у нас оставалось кредитов порядка 10 млн, мы привлекли до пожара еще 10 млн, чтобы сделать ремонт, обновить мебель, оборудование, чтобы гостям было приятно ходить и хотелось возвращаться. Но все сгорело.

Когда я смотрел на полыхающее здание, у меня опустились руки и пропало желание что-либо делать, ведь столько сил было вложено. Была такая боль, которую я еще никогда не испытывал, это было значительно большее, чем утрата чего-то материального, это боль потери чего-то очень значимого, родного, я не могу описать это словами. Но огромное количество звонков со словами поддержки и пожеланиями скорейшего восстановления дали стимул и очень много энергии. Понимание того, что мы делаем действительно полезное, доброе дело, заставило взять себя в руки и уже со следующего дня начать работу по организации нового комплекса. Здесь очень пригодился навык медитации Випассана, который я получил примерно за полгода до этого. Считаю, что, если бы не умение медитировать, меня просто «размазало» бы и все бы было очень печально.

Неожиданно для нас помощь начали предлагать практически все наши гости. Они приезжали на пожарище, звонили нам со словами: «Надо обязательно восстанавливаться, чем мы можем помочь?» Группа товарищей даже собрала деньги, 260 тысяч рублей, которые мы сразу же отдали на зарплату людям. Да, кстати, денег у нас совершенно не осталось, все, что было, сгорело, также сгорела зарплата персонала. Осталось только более 20 млн рублей кредитов.

Помогали все. Сказать, что я был тронут и удивлен, — не сказать ничего. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас в трудную минуту, поверил в нас, такая поддержка очень дорога и лично для меня очень много значит! Поддержки было действительно много.

В течение месяца был сделан как минимум годовой объем работы, проработано более 20 объектов, половина из них были просчитаны детальными сметами, привлечены инвестиции. Остановились мы на помещении на Островского (бывший ресторан «Арлекино»), интерьер которого очень подходил под концепцию банно-ресторанного комплекса.

За следующий месяц наша команда сделала невообразимое — я буквально ночевал там, а мои коллеги работали в три смены, я посчитал, что в запуске участвовали 377 человек. 30 декабря мы, наконец, запустились. Это результат работы нашей сильной команды. С 1 января в штатном режиме начал работать мужской разряд, а со 2 февраля — женский. Стало очень удобно, сейчас можно приезжать с семьей, жена идет в женский разряд, муж — в мужской, такие посещения особенно актуальны для жителей в выходные. В женском разряде так же, как и в мужском, делают бесплатно для всех гостей «Свежий пар» по расписанию, очень популярны среди девушек парения, пилинги. Мы предлагаем нашим гостям посещение бани в любой день недели — спортсмены могут не выбиваться из режима тренировок, а люди с плотным графиком выбрать самое удобное для себя время банной терапии.

Многие гости, которые ходили в Царицыно, стали посещать комплекс на Островского, очень поддерживая нас этим, за что мы очень всем благодарны. Спасибо, что выбираете нас!

«Бани Деревенька» — победитель премии 2ГИС 2018. Более подробную информацию о стоимости и оказании услуг в заведениях сети «Деревенька» вы можете получить по телефону: +7(843)245-13-75 или на официальном сайте: bani-derevenka.ru.



До конца мая посещение — 290 руб./час в любое время! (вместо 790 руб./2 часа)



Адреса: общие мужские и женские разряды — Казань, ул. Островского 16/3.



Гостевые дома — Казань, ул. Поперечно-Азинская, 38б (пос. Царицыно), ул. Школьная, дом 43 (пос. Борисоглебское).



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