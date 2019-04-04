Леонид Вайсфельд: «Позвонили из Москвы и сказали, что мне комментировать не надо»

Фото: Дмитрий Слезин

Эксперт КХЛ ТВ, известный в прошлом арбитр и бывший генеральный менеджер нескольких клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию о своем отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

— Мне позвонили из Москвы и сказали, что на сегодняшнем матче и следующей игре в Балашихе мне комментировать не надо. Вот и все. Не знаю, с чем это связано, мне это неизвестно, — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».



Леонид Вайсфельд ранее работал в «Салавате Юлаеве» в должности генерального менеджера с 2015 по 2018 год. С 1990 по 2001 год он судил матчи чемпионатов СССР, СНГ, межнациональной хоккейной лиги и российского чемпионата. 11 раз входил в списки лучших арбитров страны. Трижды удостаивался почетного приза «Золотой свисток» как лучший арбитр России.



Ранее Вайсфельд комментировал в эфире «Матч ТВ» третью игру финала Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» (5:1).