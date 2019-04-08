«Мы пришли не на Новгородское вече»: в «деле неонацистов» появился правозащитник — однофамилец подсудимого

Защита пыталась доказать «несостоятельность» экспертизы места укуса Ермолаева на заседании и ходатайствовала о допросе эксперта

Фото: Ирина Плотникова

Коллегия присяжных Верховного суда РТ продолжает рассматривать доказательства вины Ростислава Малахова (ранее известного как Петр Ермолаев), задержанного по экстремистской статье. Позднее ему добавили обвинение в укусе полицейского при задержании, в участии в экстремистском сообществе. Последнее обстоятельство, по мнению стороны защиты, гособвинение основывает исключительно на просьбе Малахова при задержании, обращенной к матери, связаться с неким Архиповым — такую же фамилию носит еще один обвиняемый. Подробности — в материале «Реального времени».

Претензии к экспертизе

Малахов проходит по 60-томному уголовному делу предполагаемых неонацистов вместе с ранее судимым по 111-й статье Романом Халиловым и Русланом Архиповым. Четвертый обвиняемый Адель Аскаров находится под подпиской о невыезде и единственный из подсудимых приходит на заседания своим ходом.

Малахова задержали у него дома 6 марта 2017 года, именно тогда, по версии обвинения, он укусил полицейского Камалова. На одном из недавних заседаний со стороны обвинения выступил участковый Файзрахманов, который в тот день участвовал в задержании Малахова вместе с Камаловым.

Напомним, в 2017-м сам обвиняемый заявлял — эпизода с «покусанным полицейским» не было и никакого сопротивления он не оказывал. Сегодня же адвокат Малахова Инна Барлева заявила — повреждения, описанные доктором в травмпункте и спустя три дня — при экспертизе, отличаются. «Этот момент должен быть доведен до сведения присяжных», — заявила она и ходатайствовала о допросе судебного эксперта Сошникова для обсуждения данного им заключения.

Из заключения следует: при обращении Камалова 7 марта 2017 года в городскую поликлинику №7 и при осмотре 10 марта 2017 года, тремя днями позднее, его показания отличались. «Неясно, каким образом за три дня произошло изменение параметров в сторону их увеличения. Неясно, каким образом эксперт пришел к выводу о том, что повреждения образовались от действия тупого твердого предмета, и указан механизм трения… Из заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении того же потерпевшего Камалова, следует, что не исключена возможность образования телесных повреждений, как показывает потерпевший Камалов при экспертном эксперименте 9 марта», — сообщила суду защитник.

Барлева заявила, что не указаны методы и приемы эксперта, в результате применения которых эксперт пришел к выводам.

Судья Айрат Ибатуллин не нашел оснований для допроса эксперта: «Неясностей, сомнений, противоречий в заключении эксперта не имеется. Все методики проведения экспертизы указаны, суд не находит оснований для допроса. Суд постановил в ходатайстве отказать, так как оно немотивированное».

Двое Архиповых

При задержании Малахов просил свою маму, которая была в тот момент в той же квартире, позвонить Архипову. Гособвинение не раз указывало на этот момент, говоря о связи обвиняемого с другим фигурантом дела — Русланом Архиповым. Однако, заявили представители защиты на заседании, Малахов имел в виду совсем другого Архипова — правозащитника и члена Общественной палаты РТ. Сегодня он пришел на заседание в качестве свидетеля защиты.

Судья уточнил у 58-летнего Николая Архипова, не был ли он судим, нет ли у него погашенных судимостей, а также с кем из подсудимых тот знаком. Свидетель заявил об отсутствии судимостей и сообщил, что знаком только с Петром Ермолаевым — Ростиславом Малаховым. «Я являлся членом общественно-наблюдательной комиссии по защите прав осужденных, задержанных, находящихся в местах отбывания наказания, с правом посещения СИЗО», — добавил свидетель.

Архипов подтвердил, что был знаком с матерью Малахова и «неоднократно консультировал ее» еще при первом привлечении сына к уголовной ответственности, а 7 марта 2017 года она действительно позвонила — в полночь: «Сказала, что его неизвестные люди похитили, увели, не взяли паспорт. Я ей порекомендовал срочно написать заявление о похищении ее сына».

Адвокат подсудимого ходатайствовала о допросе свидетеля Архипова в присутствии присяжных, сославшись на то, что ранее гособвинение, а именно прокурор Сергей Якунин, при допросе одного из свидетелей в их присутствии упоминал о просьбе Малахова позвонить некому Архипову. Тут вмешался и сам Малахов-Ермолаев: «Прокурор Якунин подводил к тому, что я якобы знаком с подсудимым Архиповым. Они ставили на этом акцент, что якобы, возможно, это была моя попытка передать что-то, чтобы моя мама как-то связалась с Архиповым. (…) Вот пришел тот человек, у которого фамилия Архипов и кому действительно звонили». «Мысль ваша понятна, очень много говорите», — прервал его судья.

Полуночный звонок

Уже в присутствии присяжных на повторный вопрос Барлевой о звонке от матери подсудимого свидетель подтвердил, что звонок был в полночь: «Позвонила мама, сообщила, что неизвестные люди задержали ее сына и увели его без документов, куда — она не знала. Я ей посоветовал срочно обратиться в полицию по факту похищения сына».

— Вы говорите, мама позвонила, вы посоветовали писать заявление о похищении. А вам мама не говорила, что это сотрудники полиции его забрали? — удивился судья.

— Дело в том, что она была в таком состоянии… Документы никакие не предъявляли, когда его задерживали, чуть ли не нагишом [забрали], сказала. Говорила, паспорт его остался у нее на руках. Поэтому, если бы это были сотрудники, как я предполагал, они бы документы забрали — 100%. Если не предъявили — это с ее слов, а паспорт действительно остался у нее на руках.

На вопрос защиты о знакомстве с подсудимым Архиповым свидетель ответил отрицательно и заявил, что «свою фамилию бы запомнил».

Барлева попросила у суда в присутствии присяжных узнать у свидетеля его род деятельности. «Нет, вопросы задаются только в связи с предъявленными обвинениями. Вот откройте обвинение: там идет речь об укусе», — отказал судья. Представительница защиты попыталась возразить, но судья сделал ей замечание за пререкания и вступление в дискуссию с председательствующим: «Вам суд не разрешил задавать данный вопрос. Давайте, пожалуйста, ближе к делу». Адвокат попыталась отстоять свою позицию, на что судья зачитал соответствующий пункт закона, на что Барлева попросила разрешить хотя бы пояснение.

«Вы опять пытаетесь в полемику вступить, я вам делаю протокольное замечание еще раз, — терял терпение судья. — Мы пришли не на Новгородское вече, где каждый говорит все, что хочет, — есть регламент судебного разбирательства».

После обеда адвокат Малахова просила приобщить к материалам дела детализацию звонков матери подсудимого в день задержания, которая подтверждает — звонила она именно правозащитнику Архипову. Судья отказал, хотя это доказательство защита считает важным. «Потому что с обвиняемым Архиповым мой сын до задержания знаком не был», — пояснила «Реальному времени» после заседания Ирина Ермолаева.

Ряд ходатайств суду сегодня заявил и адвокат Халилова. Все они были отклонены судом. Одно из ходатайств касалось следственных действий с опознанием его подзащитного. По закону эта процедура предусматривает, что потерпевшему (свидетелю) представляют не менее трех схожих по комплекции людей, среди которых он должен опознать подозреваемого. По мнению адвоката, минимум один раз за время следствия процедура была грубо нарушена — на опознании рядом с худым Халиловым поставили лишь одного человека, причем полного.

Также защита возражала против признания потерпевшим гражданина Республики Чад, который представился суду троюродным братом убитого студента КФУ Махджуба Тиджани. При этом запрос в Чад не делался и родственные связи покойного не выяснялись, отмечал адвокат.

Заседание продолжится завтра.