Рафаэль Хакимов: «При разделе Чингисханом империи Чагатаю досталась Средняя Азия и близлежащие территории»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 31-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию наших читателей предлагается фрагмент из главы «Время великих империй».

Государство Хулагуидов — Ильханат (1256—1355 годы)

В ходе завоевательного похода 1256—1260 годов чингисид Хулагу самовольно создал государство, которое было признано в 1261 году ханом Монгольской империи Хубилаем. Великий хан даровал Хулагу титул ильхан (в значении хан улуса). До вступления на престол Газана Хулагуиды признавали зависимость от великого хана.

Территория государства Хулагуидов включала в себя Иран, Арран, Ширван, Азербайджан, бо́льшую часть Афганистана, Ирак, Курдистан, Джезиру (Верхняя Месопотамия) и восточную часть Малой Азии. Данниками Хулагуидов были Грузия, Трапезундская империя, Конийский султанат, Киликийская Армения, Кипрское королевство, государство куртов в Герате.

Государство Хулагуидов было организовано аналогично Монгольской империи. Высшая власть в государстве принадлежала ильхану. Царевичи, нойоны, эмиры являлись вассалами хана и получали от хана в уделы большие территории, доходы с которых поступали в их пользу.

Военными силами руководил старший эмир (амир-и улус). Гражданское управление было организовано в виде системы диванов. Центральное ведомство называлось «высочайший диван», его возглавлял визирь, отвечавший за финансы, канцелярию, кадры, а также ремесленные мастерские. Кроме «высочайшего дивана», были и другие «диваны». Делопроизводство велось уйгурским письмом.

Источник: runivers.ru



Для управления огромной территорией с оседлым населением, которое по своей экономике, языку, религии и культуре отличалось от кочевого образа жизни, существовал административный аппарат. Для этого к управлению привлекались местные иранские силы. В государстве Хулагуидов существовала канцелярская система на основе уйгурской письменности. Несмотря на то, что основное тюркское население Ирана говорило на огузском диалекте, тексты писались на языке, близком к кыпчакскому, который в то время выполнял функцию lingua franca. В этот период в персидский язык проникли официальные выражения тюркского происхождения.

Иранская гражданская бюрократия, стоявшая во главе аппарата управления, стремилась к созданию сильного централизованного государства, образцом которого ей представлялся халифат. Она добивалась укрепления власти хана, принятия им ислама, упорядочения налоговой системы, точной фиксации размеров ренты и налогов, укрепления государственной казны, боролась против центробежных устремлений татаро-монгольской кочевой знати, против расточительности ханской родни. Борьба этих двух линий определяла политику государства Хулагуидов.

Хулагу не только воевал, занимался облавной охотой и устраивал пиры. Он строил дворцы и храмы. Самым замечательным его сооружением была обсерватория, выстроенная в 1259 году в Мараге под руководством великого персидского математика и астронома Насир-ад-дина Туси. При ней была обширная библиотека и работали астрономы не только персидские и арабские, но также китайские и индийские. Хулагу-хан поощрял ученых-математиков, медиков, алхимиков и т. д. Гадатели, прорицатели, астрологи и духовные лица всех религий также пользовались его благосклонностью. По словам Рашид-ад-дина, алхимики сожгли множество снадобий в котлах, но пользы от их стряпни не было.

К концу XIII века государство Хулагуидов переживало тяжелый экономический упадок. Земли оставались необработанными и заброшенными. Государственная казна была пуста. Местная торговля сильно сократилась. Ощущалась острая нехватка денег (серебра).

Хулагу и его супруга Докуз-хатун. Рукопись Джами ат-таварих, XIV век. Фото wikipedia.org

Ситуация начинает меняться с приходом к власти Газан-хана (правил в 1295—1304 гг.), который счел необходимым принять ислам для сближения с иранской знатью, и затем провел ряд реформ для укрепления центральной власти. В октябре 1295 года на курултае татаро-монгольской знати Газан был провозглашен ильханом. Он перестал даже номинально признавать над собой власть сидевшего в Китае великого хана. Газан-хан был выдающейся личностью. Он знал множество языков, тюркскую и иранскую культуру, интересовался медициной и естественными науками, сам вникал в детали управления государством.

После смерти Газан-хана в 1304 году внутренние противоречия обострились, не утихали войны с соседями. Золотая Орда, Чагатайский улус и мамлюкский султанат Египта и Сирии были настроены враждебно к ильханату. После смерти ильхана Абу-Са'ида в 1335 году началась борьба за власть, а народные волнения окончательно расшатали государство Хулагуидов и привели его к распаду.

Чагатайский улус (1266—1370 годы)

При разделе Чингисханом империи второму сыну Чагатаю досталась Средняя Азия и близлежащие территории. Ставка Чагатая находилась к западу от Алмалыка (соврменный Кульджа) в Семиречье и называлась Улуг-уй («Большой дом»). В Мавераннахре реальной властью обладал скорее налоговый откупщик Махмуд Ялавач, назначенный самим Угедеем, чем Чагатай. В 1238 году Чагатай без согласия великого хана сместил Махмуда. Хан упрекнул брата, но передал ему Мавераннахр в непосредственное управление, расширив таким образом его полномочия.

Чагатай умер в 1241 году, завещав престол своему внуку Хара-Хулагу. После избрания Гуюка (сына Угедея) великим ханом он низложил Хара-Хулагу, объявив, что при жизни сына внуку нельзя наследовать трон, и отдал Чагатайский улус старшему сыну Чагатая — Есу-Мункэ. Фактически вместо него делами заправляла его жена.

После курултая 1251 года и воцарения Мункэ в качестве великого хана Монгольской империи большинство взрослых чагатаидов, заподозренных в измене, были казнены.

Источник: runivers.ru



В 1260-х годах внук Чагатая Алгу укрепил власть чагатаидов в улусе. Мубарек и Борак, преемники Алгу, стремясь к более тесным связям с населением оседлых областей, приняли ислам. В Мавераннахр из Семиречья была перенесена ханская ставка и переселены некоторые тюркские роды, в том числе джалаиры и барласы.

Попытки разных ханов укрепить единство в улусе, в частности реформы Кебек-хана (1318—1326 годы), не помогли устранить политическую нестабильность.

Чагатайский улус уже к 1340-м годам фактически распался на ряд владений. В восточной части появился Могулистан. В западной части (Мавераннахр) образовались различные владения. В 1346 году к власти пришел эмир Казаган нечингисидского происхождения. На этом власть династии Чагатаидов в Мавераннахре прекратилась.

В 1370 году Мавераннахр стал легкой добычей Тамерлана, что положило конец существованию государства Чагатая.

Продолжение следует