«Молоко А2» — это маркетинг, способ выделиться среди других производителей»

Химик Сергей Белков о том, чего больше в появившемся недавно «Молоке А2» — пользы или хайпа

Два года назад на полках российских магазинов начали появляться молочные упаковки с неизвестной ранее надписью «Молоко А2». Производители нового продукта не переставая рассказывают о его «правильности», пользе и натуральности, которых, якобы нет у обычного молока. «Реальное время» обратилось к известному российскому химику-технологу, научному журналисту Сергею Белкову, чтобы понять, чем привычное для нас молоко отличается от «Молока А2», действительно ли оно «правильнее» и не является ли это обычным маркетинговым ходом.

«Я вижу во всей этой истории исключительно нечестную маркетинговую составляющую»



— Сергей, для начала хотелось бы попросить вас объяснить, что это за молоко А2? Чем оно отличается от того, что мы привыкли видеть на прилавках?

— Скажу сразу, что я скептично настроен в отношении каких-либо отличительных свойств этого молока, и того, что оно каким-то положительным образом влияет на человеческий организм. Я вижу во всей этой истории исключительно нечестную маркетинговую составляющую, которая вынуждает людей принимать необоснованное решение о покупке, на основании непроверенных научных данных.

Если простыми словами. В молоке содержатся два вида белка: А1 и А2. Это так. Они не очень принципиально, но различаются между собой. «Обычное» молоко содержит оба белка. Так называемое «молоко А2», как можно понять из названия, содержит только один из них: А2, и лишено А1. Молоко А2 берется от специальных пород коров. Ряд «исследований», выполненных при непосредственном участии производителей молока А2, показывают, что оно гораздо легче усваивается, не вызывает аллергии, лучше переносится в случае лактазной недостаточности и чуть ли не лечит от аутизма.

Сейчас и в мире, и в России наблюдается достаточно агрессивная маркетинговая кампания, промотирующая потребление именно такого молока, более (якобы) полезного.



— К слову о различиях между казеинами А1 и А2: некоторые эксперты утверждают, что при воздействии пищеварительных ферментов на бета-казеин А1 выделяется биологически активный опиоидный пептид бета — казоморфин-7 (БКM-7). А бета-казеин А2 образует минимальное количество БКM-7. При этом подчеркивается, что БКМ-7 очень вреден для человеческого организма. Так ли это? В чем вред и опасность БКM-7?

— Вместо того, чтобы комментировать, я позволю себе направить вас к совершенно замечательной статье Алексея Водовозова , в которой подробно разобраны все эти пептиды. Если коротко, то все заявления об их вредности и какой-то страшной биологической активности с точки зрения науки являются мусором и необоснованными заявлениями.

«Я скептично настроен в отношении каких-либо отличительных свойств этого молока, и того, что оно каким-то положительным образом влияет на человеческий организм. Я вижу во всей этой истории исключительно нечестную маркетинговую составляющую, которая вынуждает людей принимать необоснованное решение о покупке, на основании непроверенных научных данных». Фото milkua.info



Сейчас обычное молоко не является каким-то идеальным продуктом для питания. Однако назвать его плохим мы не можем. Это нормальный, обычный продукт, который можно пить, а можно и не пить, в зависимости от пищевых привычек или особенностей организма. Его не надо боготворить и им не надо запугивать. Наверное, есть определенная, скорее всего мизерная, разница между продуктами переваривания белков А1 и А2. Но при этом разница между обычным молоком и «молоком А2» с точки зрения здоровья конечного потребителя до сих пор не была показана ни в одной приличной научной работе.

— А какое отношение складывается к «молоку А2» в экспертном сообществе?

— В научном и пищевом сообществе отношение достаточно простое: «молоко А2» — это маркетинг, способ выделиться среди других производителей. Дополнительной функциональной, пищевой или биологической ценности оно не имеет. На рынке есть группа игроков, пытающаяся заработать определенную премиальную маржу, путем создания негативного имиджа продукта своих конкурентов и приписывания своему продукту каких-то положительных свойств. Это совершенно типичная история для современного конкурентного рынка.

«Кто-то таким образом доказывает, что ВИЧ не существует, а кто-то, что молоко А2 лечит от аутизма»



— Считается, что причиной возникновения на мировом рынке «молока А2» послужила книга Кита Вудфорда, профессора агробизнеса в Университете Линкольна в Новой Зеландии, под названием «Дьявол в молоке. Болезни, здоровье и политика. А1 и А2 молоко». Вы знакомы с этим трудом?

— Эту книгу сегодня активно продвигает одна из российских компаний, а ее автора регулярно приглашает в Москву с лекциями. По совершенно непонятным мне причинам, ее продвигают и некоторые работники сферы российского образования и науки. С вашего позволения я не буду упоминать их имена.

Эта книга написана по классическим канонам плохой науки. Подобным же образом пишутся бесконечные статьи о вреде ГМО или прививок, и о пользе чеснока или фитотерапии. Подход простой. Каждый год в мире публикуется масса исследований на любую тему. Не представляет никакой сложности из них выбрать две, три или десять. Где-то слегка притянуть за уши результаты. Где-то додумать за авторов гипотезу. Где-то умолчать о том, что данные уже давно и многократно опровергнуты. Селективно и предвзято докладывая о «нужных» пунктах можно всегда создать иллюзию у читателя научной обоснованности. Просто кто-то таким образом доказывает, что ВИЧ не существует, а кто-то, что молоко А2 лечит от аутизма.

— То есть, резюмируя все вышесказанное, бежать в магазин и переворачивать прилавки в поисках «молока А2» бессмысленно?

— Я бы даже сказал, что это совершенно неразумно, поскольку сейчас качественных работ, которые показали бы, что «молоко А2» действительно имеет какие-то отличительные свойства, попросту не существует. Есть единственное большое клиническое исследование, проведенное в Китае, которое якобы показало некие преимущества А2, однако с ним есть масса проблем. К слову, около полугода назад я связывался с журналом и выслал им список обнаруженных и необъяснимых странностей в работе. Буквально на прошлой неделе мне наконец пришел ответ, что проблемы обоснованы, и они хотят опубликовать критику в виде письма к редактору. Я пока не теряю надежду, что эту совершенно плохую и вредную работу удастся в итоге отозвать.

«Эта книга написана по классическим канонам плохой науки. Подобным же образом пишутся бесконечные статьи о вреде ГМО или прививок, и о пользе чеснока или фитотерапии». Фото style.rbc.ru

— А в чем именно неточности?

— В таблицах, сопровождающих статью, обнаружены цифры, которые просто не могли получиться случайно. На мой взгляд, они просто придуманы, как, скорее всего, и вся статья. Я даже думаю, что возможно и никакого исследования не было. Это, конечно, не обвинение, но это мое мнение.

Попробую пояснить. Теория вероятностей — она вовсе не о предсказуемости нашего мира, а о случайности. Если вы бросаете монетку 100 раз и 50 раз выпадает орел — это скорее нормально, хотя он мог выпасть и 46, и 49, и 52 раза. Если вы еще раз бросаете 100 раз и у вас опять выпадает ровно 50 орлов — это уже подозрительно и маловероятно. Если же вы делаете 6 серий бросков по 100 и в каждой серии у вас ровно по 50 орлов — скорее всего вы жулик, и без видеозаписи ваших бросков вам просто не стоит верить. Крайне маловероятно получить такой результат. И именно это мы видим в работе: крайне маловероятное распределение участников испытаний по группам и возрастам. Есть еще и другие неточности и небрежности в цифрах, которые косвенно подтверждают мои подозрения. Да и с точки зрения биологии полученные данные маловероятны.

Тем не менее работа эта опубликована, и на нее ссылаются как на науку.