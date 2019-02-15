В АСВ пояснили намерение обанкротить ПСО «Казань» и требования на 4 миллиарда

«Конкурсник» «Татфондбанка» сообщил, что компания Равиля Зиганшина не начинала выплачивать долги и не предлагала решить дело миром, как с налоговиками

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» прокомментировал свое решение обанкротить ПСО «Казань». Как пояснили «Реальному времени» в АСВ, общая сумма задолженности компании Равиля Зиганшина как поручителя по обязательствам третьих лиц, составляет 4,1 млрд рублей — дела по некоторым искам пока приостановлены до рассмотрения споров о признании соглашений недействительными в кассации. Но поводом для обращения с заявлением о банкротстве послужило уже выигранное дело на 50 млн рублей, решение о взыскании суммы вступило в силу в сентябре, но ПСО до сих пор его не исполнило. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дело с участием «Спурта»

На прошлой неделе Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий «Татфондбанка» сообщило о намерении подать иск о банкротстве ПСО «Казань». Ни сумма требований, ни подробности претензий тогда не разглашались. Лишь на этой неделе в АСВ пояснили ситуацию в ответ на запрос «Реального времени». Судя по ответу, поводом требовать признать компанию Равиля Зиганшина финансово несостоятельной послужила тяжба, которую госкорпорация выиграла еще осенью. Решение о взыскании с ПСО 50 млн рублей вступило в законную силу в сентябре, но до сих пор не исполнено. Напомним, что для обращения с заявлением о банкротстве юрлица достаточно неоплаченного долга в 300 тыс. рублей. Впрочем, АСВ требует с застройщика куда больше, чем 50 миллионов: общая сумма задолженности девелопера, по данным «конкурсника» ТФБ, — 4,1 млрд рублей. Расскажем о претензиях госкорпорации к девелоперу по порядку.

Итак, первое дело, с исполнительным листом по которому АСВ собирается подавать на банкротство ПСО, стартовало еще в декабре 2017 года. Конкурсный управляющий «Татфондбанка» подал заявление о признании недействительными банковских операций от 30 ноября 2016 года по списанию денежных средств в общем размере 50 млн рублей со счета ПСО «Казань», открытого в ТФБ, на счет фирмы «ОСК «Ресурс», открытый в «Спурте». 50 млн рублей — это два платежа (по 20 и 30 млн рублей каждый), направленные на частичное погашение беспроцентного займа ПСО по договору от 17 октября 2016 года, уточнили в АСВ. Арбитражный суд РТ 13 июня 2018 года удовлетворил иск в полном объеме. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 5 сентября 2018 года оставил это решение без изменения. Исполнительный лист получен 13 июня 2018 года, решение о взыскании задолженности с «ПСО «Казань» вступило в законную силу 5 сентября 2018 года. Но этот восстановленный перед ТФБ долг в 50 млн рублей компания Равиля Зиганшина пока не начала выплачивать. И, судя по всему, пока даже не пытается урегулировать ситуацию, как в случае с налоговиками, которые недавно также пытались обанкротить застройщика:

— По состоянию на текущую дату ООО «ПСО «Казань» в адрес конкурсного управляющего с предложением о заключении мирового соглашения не обращалось. Принятие конкурсным управляющим решения о заключении мирового соглашения всегда осуществляется в интересах кредиторов банка с учетом возможностей должника и предполагает согласование условий с комитетом кредиторов банка. Погашение задолженности ООО «ПСО «Казань» не осуществляло, — пояснили «Реальному времени» в АСВ.



Конкурсный управляющий ТФБ подал заявление о признании недействительными банковских операций по списанию денежных средств на 50 млн рублей со счета ПСО «Казань» в ТФБ на счет фирмы «ОСК «Ресурс» в «Спурте». Фото Максима Платонова

Напомним, 20 ноября прошлого года с заявлением о банкротстве в арбитраж обратилась Федеральная налоговая служба, затребовавшая с ПСО 3 млрд рублей налоговой задолженности. Сторонам удалось заключить мир на 2 млрд и договориться о погашении долга в рассрочку.



50 миллионов долга плюс 4 миллиарда в кассации

В АСВ также пояснили детали по общей сумме задолженности девелопера (4,1 млрд рублей). Речь о пяти исках в отношении компании Равиля Зиганшина как поручителя перед кредиторами по обязательствам третьих лиц:

— Общая сумма задолженности ООО «ПСО Казань» как поручителя по обязательствам третьих лиц составляет 4,1 млрд рублей. Все дела приостановлены до рассмотрения споров о признании соглашений недействительными в кассационной инстанции. Вместе с тем имеются процессы в судах общей юрисдикции, где ООО «ПСО Казань» также является ответчиком, — заключили в АСВ.

Четыре из указанных исков конкурсный управляющий ТФБ подал 17 января прошлого года — общая задолженность застройщика по ним на тот момент составляла 3,88 млрд рублей. Наибольшая сумма — по делу с участием «Грит Плюс», изначально истец запрашивал 2,23 млрд рублей. Во время одного из заседаний агентство уточнило сумму исковых требований, снизив ее на полмиллиарда рублей до 1,73 миллиарда.



По договору поручительства с ООО «Урман» с компании Равиля Зиганшина пытаются истребовать 897 млн рублей. Два остальных иска касаются поручительства ПСО за ООО «Ягодинская слобода» (619 млн рублей с учетом неустоек и процентов) и «Траверз компани» (135,3 млн рублей).

Упомянутые компании фигурировали в уголовном деле о мошенничестве в отношении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, как аффилированные с ним организации. Фото Ирины Плотниковой

Последнее из пяти заявлений было подано 22 января 2018 года, «Грит Плюс» снова привлечено в качестве третьего лица. Сумма требований — 642 млн рублей. 25 июля Арбитражный суд Татарстана вынес решение об удовлетворении иска, которое ответчик обжаловал.



Все вышеназванные компании фигурировали в уголовном деле о мошенничестве в отношении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, как аффилированные с ним организации. 13 марта 2013 года 254 млн рублей, выданные «Грит Плюс» как кредит на покупку ценных бумаг, ушли в «Траверз компани». После этого средства перевели на Кипр под видом «предоставления процентного займа», а затем оказались в Швейцарии как инвестиции.

Дела по первым четырем искам приостановлены до рассмотрения споров о признании соглашений недействительными в кассационной инстанции, уточняют в агентстве, по пятому — тяжба выиграна и устояла в апелляции.

ПСО «Казань» пыталось расторгнуть договоры поручительства в суде, но безуспешно. «Конкурсный управляющий обратился с заявлениями о признании соглашений о расторжении (изменении) договоров поручительств за обязательства третьих лиц недействительными. Все заявления были удовлетворены, в настоящее время со стороны ООО «ПСО «Казань» судебные акты обжалованы. Все споры находятся на рассмотрении суда кассационной инстанции», — сообщили в АСВ.

В «ПСО «Казань» на запрос «Реального времени» пока не ответили, комментарий будет опубликован сразу при получении.

В «ПСО «Казань» на запрос «Реального времени» пока не ответили. Фото Романа Хасаева

«АСВ не без оснований полагает, что должник предпринимал меры по выводу активов»

Управляющий партнер «Казанского юридического центра» Джаудат Латыпов считает, что действия АСВ вполне закономерны, инициирование процедуры банкротства в условиях крупной задолженности рассматривается как ординарный способ принудительного взыскания:

— Тем более АСВ не без оснований полагает, что должник предпринимал меры по выводу активов, поскольку исход оспаривания в деле банка был предсказуем. В такой ситуации скорый ввод процедуры банкротства на руку Агентству. Возбуждение дела о банкротстве и введение наблюдения не повлияют на результаты других споров с участием ПСО «Казань» и АСВ. С учетом складывающейся арбитражной практики полагаю, что выводы о недействительности прекращения договоров поручительства будут поддержаны и вышестоящими инстанциями, а попытки оспорить выдачу поручительств закончатся отрицательно для ПСО, — полагает Латыпов.

Говоря о судебной практике, собеседник издания сослался на определение ВС РФ от 23.08.2018 №301-ЭС17-7613(3), а также определения ВС РФ от 24.12.2018 №305-ЭС18-15086(3) и от 24.12.2018 №305-ЭС18-17611.

По словам представителя Московской коллегии адвокатов Андрея Фокина, банкротства компании Равиля Зиганшина избежать будет сложно:

— Думаю, это однозначно будет обанкротившаяся компания. Наша действительность в России такая: полчаса назад у меня был человек с семизначными цифрами на счетах, а сейчас он бегает от кредиторов и не знает, что делать. Сегодня человек или компания владеет большими активами, большими возможностями и большими заказами, а завтра к нему в очередь стоят кредиторы, — полагает Фокин.

Эксперт напомнил, что инициирование банкротства — это еще и законный способ стрясти с должника хоть какую-то часть долга, и решение потом нельзя оспорить: «Например, нельзя сказать, что там [в решении] есть какая-то коррупционная составляющая. Иногда активы выводятся так, что потом их становится очень тяжело найти».